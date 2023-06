Microsoft lleva el derecho a reparar a Surface

Aunque su cuota de mercado no es especialmente elevada, lo cierto es que los dispositivos Surface son una propuesta muy interesante para determinados perfiles de usuario, y encajan bastante bien en las necesidades y políticas de bastantes empresas. Además, con los años Microsoft ha ido sumando nuevos modelos y actualizando los más exitosos, de modo que a día de hoy podemos encontrar una gran variedad de dispositivos de muy diversos perfiles.

La principal crítica que suele recaer sobre estos dispositivos tiene que ver con su precio, pues al tratarse de una propuesta premium en su mayoría, quedan fuera del alcance de algunos bolsillos. Ahora bien, creo que merece la pena destacar que este es el único punto negativo que encuentra la mayoría, pues nos indica que, por lo demás, el nivel de satisfacción de sus usuarios con los dispositivos de Microsoft es muy alto, algo que merece ser destacado y que, sin duda, es fruto de la veteranía de los de Redmond con el hardware.

Ahora bien, que sean una propuesta muy fiable no significa que los Surface no se estropeen nunca. Al igual que cualquier otro dispositivo de este tipo, son múltiples las circunstancias que pueden hacer que algún elemento de los mismos termine por fallar. Y cuando llega el momento de tener que efectuar una reparación, no queda otro remedio que acudir al servicio técnico oficial o, en todo caso, intentar llevarla a cabo por nuestra cuenta y riesgo. Como te contamos hace algunos meses, los Microsoft Surface se merecen un notable de siete sobre diez.

Esto, sin embargo, acaba de empezar a cambiar para mejor, y es que según podemos leer en el blog oficial de dispositivos de los de Redmond, Microsoft ha empezado a ofrecer recambios de algunos dispositivos Surface. Y además, precisamente, lo hace de la mano de iFixit, que fue quien emitió hace unos meses dicha valoración, y que hace unas semanas también anunció una colaboración en este mismo sentido con Logitech.

En su puesta en marcha, este servicio debuta en Canadá, Francia y Estados Unidos, si bien la compañía señala que llegará a más mercados más adelante, y dada la ampliación prevista del derecho a reparar en la Unión Europea, podemos esperar que este servicio llegue próximamente a más estados europeos, entre ellos España.

En cuanto a los dispositivos Surface para los que Microsoft e iFixit van a ofrecer piezas de recambio, la selección es bastante amplia, son los siguientes:

Surface Pro 7

Soporte

Surface Pro 8

Kickstand

Pantalla

Almacenamiento SSD

Compuerta de acceso al SSD

Surface Pro 9

Soporte

Pantalla

Almacenamiento SSD

Batería

USB-C

Puerto de carga

Cubierta trasera

Módulos de altavoz y Wi-Fi

Módulo de refrigeración

Cámara frontal y trasera

Cubierta de cámara

Botón de alimentación y de volumen

Compuerta de acceso al SSD

Surface Pro 9 5G

Soporte

Pantalla

Almacenamiento SSD

Batería

Conectores USB-C y jack de audio

Puerto de carga

Cubierta trasera

Altavoz

Módulo de refrigeración

Cámara frontal y trasera

Cubierta de cámara

Botón de alimentación y de volumen

Compuerta de acceso al SSD

Surface Laptop 3

Pantalla

Teclado

Almacenamiento SSD

Patas de goma

Surface Laptop 4

Pantalla

Teclado

Almacenamiento SSD

Patas de goma

Surface Laptop 5

Pantalla

Teclado

Almacenamiento SSD

Batería

Patas de goma

Conectores USB-C y jack de audio

Puerto de carga

Carcasa

Módulos de altavoz y Wi-Fi

Módulo de refrigeración

Surface Laptop Go 2

Pantalla

Teclado

Almacenamiento SSD

Batería

Patas de goma

Lector de huella dactilar

Puerto de carga

Surface Laptop Studio

Pantalla

Teclado

Almacenamiento SSD

Batería

Puerto de carga

Conectores USB-C y jack de audio

Teclado/trackpad

Pie

Surface Studio 2+