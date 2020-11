Surgida a mediados del pasado mes de octubre, la empresa PlateStation, la primera y única en ofrecer la creación y distribución de carcasas personalizadas para PS5, acaba de anunciar la cancelación de todos sus pedidos (con la consiguiente devolución de todos los pagos) debido al encontronazo legal con Sony, y una reclamación de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre la consola de nueva generación.

Durante el fin de semana, PlateStation, que desde entonces ha cambiado de nombre a Customize My Plates, adelantó que los abogados de Sony habían contactado con ellos para advertirles que si continuaban comercializando estos paneles, acabarían pasando por los tribunales.

As I’m sure some of you will be finding out. Due to patent and intellectual property issues we will be cancelling all orders and processing refunds. We’ll work hard over the weekend to get this done so please bare with us. Once complete you’ll receive an email.

— Customize My Plates (@customizeplates) October 30, 2020