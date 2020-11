A14X Bionic superaría al Intel Core i9-9880H

A solo unos pocos días de la esperada presentación del primer MacBook con Silicon, las expectativas sobre el A14X Bionic, el primer procesador de la transición de Apple de Intel a sus propios procesadores basados en la arquitectura ARM no solo se mantienen altas, sino que van recibiendo algunas noticias que sirven para mejorarlas. Y de confirmarse, me alegro muchísimo de poder afirmar que me equivoqué en su momento, cuando pensé que el rendimiento de los mismos podría se uno de sus puntos débiles.

Y es que hoy sabemos, por Apple Insider, que se han publicado unos hipotéticos resultados de rendimiento del Apple A14X, y son buenas noticias para Apple, ya que estaría por encima del Intel Core i9-9880H, uno de los procesadores que encontramos en el MacBook de 16 pulgadas de 2019, el tope de gama de los portátiles de los de Cupertino. Algo que resulta aún más sorprendente, si tenemos en cuenta que el precio del A14X Bionic será, al menos en principio, bastante inferior al del procesador de Intel.

La prueba de rendimiento del A14X se habría realizado con la popular aplicación Geekbench y el procesador habría obtenido 1.634 puntos en rendimiento por núcleo y hasta 7.220 en modo multinúcleo. Recordemos que los procesadores de Apple se componen de núcleos de alto rendimiento, denominados Firestorm, a los que se suman otros de menor rendimiento pero también mucho menor consumo, que reciben el nombre de Icestorm.

Por comparar al A14X Bonic con su hermano pequeño, el A14 Bionic, este último puntúa 1585 en rendimiento de un solo núcleo y 4180 en el puntaje de múltiples núcleos en Geekbench. Ahora bien, la comparación más llamativa es la que surge con el Intel Core i9-9880H de 8 núcleos, ya que en la misma prueba, montado en un MacBook Pro de 2019, obtiene una puntuación de 1.096 en modo de un solo núcleo y de 6.869 en la prueba multinúcleo.

Los supuestos puntos de referencia de la CPU para el A14X Bionic muestran un procesador de 1,80 GHz que, mediante el turbo, pueden elevarse hasta los 3,10 GHz, unos números bastante llamativos y, lo más importante, que nos hacen preguntarnos por el roadmap con el que estará trabajando Apple. Y es que nadie espera que lo que veamos en la presentación de la semana que viene sea el tope de gama de Apple Silicon. En su momento esperábamos que fuera un punto de entrada, aunque viendo estos datos, esto ya no paerce tan claro.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que estos resultados no identifican en el sistema en el que estaba montado el procesador y que, en realidad, ni siquiera se tiene la certeza de que realmente sea un A14X Bionic lo que se ha probado. Los resultados son verosímiles, pero aún así hay que tomarlos con cierta desconfianza, por lo que lo mejor será esperar a la llegada del primer Mac con Silicon. Afortunadamente, ya solo faltan unos días para ello. Y repito lo que decía al principio: de confirmarse, no solo no tendré problema en admitir que me equivocaba, es que además me alegraré mucho de que haya sido así.