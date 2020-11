La Navidad está a la vuelta de la esquina, y como viene ocurriendo todos los años, tu conexión Wi-Fi volverá a ser una «imprescindible» para disfrutar de tus contenidos multimedia favoritos, de tus juegos, y también para mantenerte en contacto con tus seres queridos debido a las restricciones que ha impuesto la nueva normalidad, derivada de la pandemia de la COVID-19.

Imagina esta escena. Estás en la cena de Nochebuena acompañado de tu familia, y os ponéis de acuerdo para hacer una videollamada a través de un portátil y pasar un rato acompañados de aquellos seres queridos que no han podido acudir a la cena. Por desgracia, tu conexión no Wi-Fi no termina de estar a la altura de las circunstancias, y la videollamada registra problemas que arruinan por completo la experiencia.

Estoy seguro de que ni tú, ni nadie, quiere verse en esa situación. Para ayudarte a evitarla, vamos a compartir contigo este artículo especial, donde veremos una serie de recomendaciones que te ayudarán a poner a punto tu conexión Wi-Fi para disfrutarla al máximo estas navidades. Como siempre, os recordamos que si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios, y estaremos encantados de ayudaros.

1.-¿Tu conexión Wi-Fi es lo bastante buena?

Es lo primero que debes preguntarte. Tienes Internet, puedes conectarte por Wi-Fi, ¿pero tienes la velocidad que realmente necesitas? ¿Ofrece tu proveedor de Internet un buen servicio? ¿Cuentas con un router preparado para aprovechar de verdad tu conexión Wi-Fi?

Esas tres cuestiones son clave para valorar si realmente tu conexión Wi-Fi está a la altura, o si deberías plantearte hacer cambios a nivel de servicio, de conexión y de hardware. Si tienes dudas no te preocupes, en este artículo encontrarás información sobre la velocidad mínima necesaria para diferentes tareas, y en este otro encontrarás claves importantes que te ayudarán a elegir un nuevo router.

Si tu proveedor no te ofrece un buen servicio debes ponerte en contacto con él y barajar, si procede, un cambio, ya que una conexión muy rápida acompañada de un servicio de mala calidad no es nada recomendable.

2.-Pon a punto la seguridad y deshazte de los intrusos

La seguridad es fundamental para que nuestra conexión a Internet funcione correctamente, y por suerte no requiere que tomemos medidas especialmente complicadas. Algo tan simple como cambiar la contraseña puede ayudarnos a echar de nuestra red a los intrusos, ya que tendrán que adivinar la nueva contraseña, y también podemos tomar otras medidas de refuerzo, como ocultar el nombre de red.

Para realizar ambos ajustes, tenemos que ir a nuestro navegador web e introducir «http://192.168.0.1/» para entrar en la configuración del router. Una vez ahí nos vamos a la opción «WLAN» y buscamos las opciones correspondientes.

Si vais a cambiar la contraseña, os recomiendo utilizar números y letras, así como mayúsculas y símbolos especiales, e introducir, al menos, dos palabras que no tengan sentido (por ejemplo: AgaPito-+MhZ!). En caso de que vayáis a desactivar el nombre de red, deberíais considerar la creación de una red de invitados si recibís visitas con frecuencia. Si no sabéis hacerlo, echad un ojo a este artículo.

3.-Cómo mejorar la velocidad, el alcance y la estabilidad del Wi-Fi

La velocidad máxima de tu conexión puede verse limitada por el servicio que tengas contratado, y también por los valores máximos de tu router, de los estándares que utilices y de las limitaciones propias de los dispositivos.

A pesar de todas esas particularidades, podemos llevar a cabo una serie de pasos para maximizar la velocidad, el alcance y la estabilidad de nuestra conexión Wi-Fi. ¿Quieres saber cómo? Pues es muy fácil:

Colocación del router : colocar el router en una posición céntrica, elevada y lejos de fuentes de interferencias puede ayudarnos a mejorar el alcance y la estabilidad de la señal.

: colocar el router en una posición céntrica, elevada y lejos de fuentes de interferencias puede ayudarnos a mejorar el alcance y la estabilidad de la señal. Cambia los canales: los routers de nueva generación lo hacen automáticamente, es decir, buscan por sí solos los canales menos saturados. Si tu router no lo hace, puedes entrar en los ajustes del mismo y cambiarlos manualmente.

los routers de nueva generación lo hacen automáticamente, es decir, buscan por sí solos los canales menos saturados. Si tu router no lo hace, puedes entrar en los ajustes del mismo y cambiarlos manualmente. Utiliza el Wi-Fi 4 y el Wi-Fi 5 de forma inteligente: aunque el Wi-Fi 5 trabaja a mayor velocidad y sufre menos interferencias, también tiene un alcance menor que el Wi-Fi 4. Si te vas a conectar desde una zona muy alejada del router y tienes problemas prueba con la red Wi-Fi 4.

aunque el Wi-Fi 5 trabaja a mayor velocidad y sufre menos interferencias, también tiene un alcance menor que el Wi-Fi 4. Si te vas a conectar desde una zona muy alejada del router y tienes problemas prueba con la red Wi-Fi 4. Actualiza tu router : busca actualizaciones de firmware y pon al día el «cerebro» de tu router para disfrutar de las últimas mejoras disponibles.

: busca actualizaciones de firmware y pon al día el «cerebro» de tu router para disfrutar de las últimas mejoras disponibles. El problema de los protocolos antiguos: utilizar los estándares Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a) y Wi-Fi 3 (g) nos dará serios problemas, ya que reducirá enormemente el rendimiento de nuestra conexión. Evítalos a toda costa.

utilizar los estándares Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a) y Wi-Fi 3 (g) nos dará serios problemas, ya que reducirá enormemente el rendimiento de nuestra conexión. Evítalos a toda costa. Reinicia el router: puede ayudarte a eliminar problemas, fallos y conflictos subyacentes que no hayan terminado de resolverse de una manera «normal».

puede ayudarte a eliminar problemas, fallos y conflictos subyacentes que no hayan terminado de resolverse de una manera «normal». Orienta bien las antenas: esto también puede ser útil si necesitas dirigir la señal especialmente a ciertos rincones de tu hogar.

