Hoy ha sido el gran día, AMD ha lanzado las Radeon RX 6800 y Radeon RX 6800 XT, y por fin tenemos entre nosotros las primeras pruebas independientes de rendimiento de estas dos tarjetas gráficas en juegos actuales.

Cuando se produjo el anuncio de la arquitectura RDNA 2, AMD hizo hincapié en el rendimiento de estas nuevas tarjetas gráficas en juegos actuales bajo rasterización, es decir, no mostró información sobre su posible rendimiento trabajando con trazado de rayos. Sin embargo, las pruebas de rendimiento que mostraron fueron muy claras, según la compañía de Sunnyvale la Radeon RX 6800 era superior a la RTX 3070, y la Radeon RX 6800 XT superaba a la RTX 3080.

Los resultados y la información que dio AMD fueron muy positivos, y me alegré profundamente, ya que necesitábamos competencia en todos los niveles para que los precios de las tarjetas gráficas se normalizasen de una manera similar a lo que ocurrió en el sector CPU tras el lanzamiento de la arquitectura Zen 2, pero el hecho de que no concretaran cifras en los resultados de NVIDIA y que decidieran omitir datos de rendimiento en trazado de rayos me hizo pensar mal.

Las pruebas de rendimiento que han publicado medios especializados como GamerNexus, HardwareUnboxed, Kitguru y TechPowerUp! muestran resultados un tanto dispares si nos limitamos al rendimiento absoluto, pero la mayoría coinciden en una serie de puntos clave que nos ayudarán a entender mejor el valor real que hay detrás de las Radeon RX 6800 y Radeon RX 6800.

Especificaciones de las Radeon RX 6800 y RX 6800 XT

Radeon RX 6800

Núcleo gráfico Navi 21 XL en 7 nm.

60 CUs activas con 3.840 shaders.

GPU a 1.815 MHz-2.105 MHz, modo normal y turbo.

240 unidades de texturizado, dedicadas también a trazado de rayos.

96 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 y 128 MB de caché infinita.

TBP de 250 vatios.

Radeon RX 6800 XT

Núcleo gráfico Navi 21 XT en 7 nm.

72 CUs activas con 4.608 shaders.

GPU a 2.015 MHz-2.250 MHz, modo normal y turbo.

288 unidades de texturizado, dedicadas también a trazado de rayos.

116 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 y 128 MB de caché infinita.

TBP de 300 vatios.

Radeon RX 6800 XT: un 6% más lenta que la RTX 3080

Cada medio ha logrado unos resultados diferentes, y por eso os invito a que veáis por vosotros mismos los análisis de forma detallada, pero como dije al principio, existen puntos de contacto en todos ellos que son muy importantes. AMD afirmó que la Radeon RX 6800 XT era superior a la RTX 3080, pero no es así.

En algunos títulos, la Radeon RX 6800 XT llega a superar incluso a la RTX 3090, pero haciendo una media de rendimiento la conclusión es simple: la nueva tarjeta gráfica de AMD es un poco más lenta que la RTX 3080 en 4K (alrededor de un 6%). En 1080p y 1440p no hay acuerdo, ya que algunos medios dan como vencedora a la primera, y otros a la segunda. Tened en cuenta que hablamos de resultados en rasterizado, es decir, sin incluir en la ecuación el trazado de rayos ni el DLSS 2.0.

Por su parte, la Radeon RX 6800 supera a la RTX 3070 en 4K con un margen de entre un 7% y un 9%, según la mayoría de los análisis que revisado. En este caso, el resultado sí encaja con lo que dijo AMD en su momento, aunque la diferencia es menor de lo que daban a entender las gráficas que mostró la compañía de Sunnyvale. De nuevo tened en cuenta que no hemos incluido ni el trazado de rayos ni el DLSS en las pruebas.

En cuanto a los consumos y las temperaturas, las soluciones de AMD son un poco más eficientes, pero se mueven en valores de temperatura similares a los registrados en las RTX 3070 y RTX 3080. Así, la Radeon RX 6800 registra máximos de 69 a 71 grados, mientras que la Radeon RX 6800 XT ronda entre los 77 y los 81 grados. No hay acuerdo entre los diferentes medios, pero es comprensible, ya que el entorno de pruebas y la temperatura ambiente no han sido iguales.

Trazado de rayos y DLSS 2.0: el valor de la especialización

Cuando entramos a ver los resultados de rendimiento en trazado de rayos vemos que las Radeon RX 6800 y 6800 XT se derrumban, tanto que la tasa de fotogramas por segundo se reduce a un tercio en algunos casos, y la superioridad de la arquitectura Ampere de NVIDIA se hace evidente.

Estos resultados confirman lo que os dije en su momento en este artículo, y es que el rendimiento en trazado de rayos de las Radeon RX 6000 iba a estar, en el mejor de los casos, al nivel de las RTX 20 o un poco por encima. NVIDIA lleva ventaja en trazado rayos, eso no admite discusión, ¿pero qué pasa si metemos el DLSS 2.0 en la ecuación? Pues mirad los gráficos de GamerNexus y juzgad por vosotros mismos. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

AMD ha hecho un buen trabajo con las Radeon RX 6800 y RX 6800 XT. Son potentes, tienen una buena eficiencia energética, registran unos valores de consumo estupendos en relación rendimiento por vatio consumido, y gracias a sus 16 GB de memoria gráfica se perfilan como una opción interesante a largo plazo, pero no llegan al nivel que tiene la arquitectura Ampere en dos frentes que han demostrado tener un enorme potencial: DLSS 2.0 y trazado de rayos.

Sé que más de uno me dirá que el trazado de rayos le da igual, que el DLSS 2.0 le da igual, y que no hay apenas juegos que aprovechen esas tecnologías. A esos mismos usuarios les pregunto, ¿si AMD llevase la ventaja con ambas tecnologías también te daría igual? Seamos realistas, el DLSS 2.0 es una maravilla que llega a doblar el rendimiento sin pérdida de calidad visual, y que incluso llega a mejorar el acabado frente a la resolución nativa en ciertos títulos (Control y Death Stranding, por ejemplo). Es tan interesante que hace que una RTX 2060 pueda mover juegos en 4K con calidad máxima a 60 FPS totalmente estables, así que no, no debería darte igual.

Por otro lado tenemos el trazado de rayos, una tecnología que tiene un gran impacto en el rendimiento, es cierto, pero que bien utilizada puede mejorar muchísimo la calidad gráfica en juegos, y que ha dejado de ser el futuro de estos para convertirse en el presente.

Mi conclusión está muy clara, AMD ha hecho un buen trabajo con las Radeon RX 6800 y 6800 XT, pero debemos ser justos y reconocer que NVIDIA tiene una arquitectura más avanzada, y que se mantiene un nivel por encima, una realidad que no cambiará hasta que AMD presente una alternativa real y efectiva a la tecnología DLSS 2.0.

Haciendo una valoración conjunta, creo que la Radeon RX 6800 y Radeon RX 6800 XT rayan a un buen nivel en términos de potencia bruta, y pueden ser una buena opción si el precio de venta acaba siendo razonable, algo que, de momento, prefiero no valorar, ya que tal y como se esperaba el stock brilla por su ausencia. La disponibilidad es nula, y los precios que he visto están tan inflados que la Radeon RX 6800 XT ronda los 800 euros. Sin embargo, y haciendo una valoración conjunta, sigo pensando que las RTX 30 son una opción más interesante por la diferencia que marca el trazado de rayos y, sobre todo, la tecnología DLSS 2.0.