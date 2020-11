Tras el enorme éxito de las betas regionales en el Sudeste Asiático, Corea del Sur y Japón, parece que finalmente League of Legends: Wild Rift (también conocido como LoL: Wild Rift) está preparando la ampliación de su beta abierta a otras ubicaciones del resto del mundo entre las que por fin se volverá a incluir Europa.

Así pues, a partir del próximo 10 de diciembre, todos jugadores de ambas plataformas Android e iOS tendrán el acceso completo a todos los contenidos actuales disponibles en Wild Rift, además de la nueva implementación a nivel mundial de una nueva versión del juego, que incluirá nuevos campeones y aspectos, así como algunas características demandadas por los jugadores en las anteriores betas, y diversos ajustes de equilibrio y correcciones de errores.

Open Beta is coming to Vietnam, Oceania, and Taiwan on 7 December. And on 10 December, it’s hitting Europe, Turkey, Russia & CIS, Middle East and North Africa! Let’s gooooooooo! #ReadyWhenYouAre #WildRift #LeagueOfLegends pic.twitter.com/6YbAMFf5dq — League of Legends: Wild Rift (@wildrift) November 18, 2020



Por el momento parece que Riot sigue centrada en hacer que el juego llegue a las manos de los todos los jugadores de todas las regiones, con el objetivo de ampliar esta beta abierta hasta América una vez entrado ya 2021.

Unos tiempos que, a falta de una fecha de lanzamiento oficial, y con las últimas incorporaciones y juegos para móviles de la compañía como referencia, nos hacen pensar como pronto en el próximo verano.

¿Qué es League of Legends: Wild Rift?

Si todavía no lo conoces, LoL: Wild Rift es una versión móvil casi idéntica del popular MOBA para PC. Y es que tal y como declaró la propia Riot anteriormente, se trata de un juego reconstruido completamente «desde cero». Así pues, entre las primeras imágenes mostradas, nos encontramos con una interfaz completamente distinta y adaptada a la experiencia en estas pequeñas pantallas, y sobre todo, a la ausencia de teclado y ratón.

De esta manera, la experiencia está diseñada para ofrecernos unas partidas más rápidas en consonancia con el estilo de juego en móviles (dependiente de la batería y el sobrecalentamiento ante largas sesiones de uso exigente), pero mantendrá la esencia de y jugabilidad de League of Legends, y su mapa principal 5v5, la Grieta de los invocadores.

Por último, si bien el juego «sólo» contará con 40 de los campeones iniciales del LoL, ya se ha confirmado que éstos se irán ampliando en el futuro.

No obstante, pese a que la esencia del juego sea principalmente la misma que el League of Legends original, no se trata del mismo juego. Y es que la gran diferenciación de LoL: Wild Rift es que sólo estará disponible para móviles, por lo que a diferencia de otros juegos como Fortnite o PUBG, no contaremos con un juego cruzado con los jugadores de PC.

A pesar de ser un recién llegado en la escena MOBA móvil, la amplia trayectoria de su «hermano mayor» hace que ya haya algunas miradas centradas en la escena de los deportes electrónicos, con algunas organizaciones que ya han expresado su interés e incluso han anunciado la próxima creación de sus propios equipos competitivos.