Hace unos días asistimos a un evento online de NVIDIA donde recibimos una gran sorpresa: GeForce Now llega a Safari, el conocido navegador de Apple que, como sabrán muchos de nuestros usuarios, es uno de los pilares clave del sistema operativo iOS, y también de macOS. La presentación oficial estaba marcada para hoy, 19 de noviembre, así que por fin podemos compartir con vosotros todas las claves de esta ampliación del conocido servicio de NVIDIA.

Hemos dicho que GeForce Now llega a Safari, ¿pero qué es exactamente GeForce Now? Puede que te hayas hecho esta pregunta, y tranquilo, no te vamos a dejar con la duda. Se trata de un servicio de juego en la nube que se apoya en servidores que utilizan tarjetas gráficas de alto rendimiento de NVIDIA, equipadas con núcleos tensor y núcleos RT para que puedas disfrutar del potencial que ofrece el trazado de rayos y el DLSS 2.0 aplicado a juegos.

Como alguno de nuestros lectores habrá podido ver, tiene puntos de contacto con otros servicios de juego en la nube, como Stadia de Google, por ejemplo, pero también presenta diferencias importantes que lo convierten en una solución más interesante. A mi juicio, la más importante es que podemos seguir jugando a los títulos que ya hayamos comprado a través de diferentes plataformas online, como Steam por ejemplo, cosa que no podemos hacer con Stadia.

¿Y es gratis? Pues sí, puedes utilizar GeForce Now gratis en sesiones de hasta una hora, pero también puedes acceder a dos planes distintos de pago, el mensual y el «fundadores». En ambos tendrás acceso a sesiones de juego mucho más largas, podrás activar el trazado de rayos y tendrás acceso prioritario. El primero tiene un coste de 5,49 euros al mes, mientras que el segundo tiene un coste de 27,45 euros cada seis meses (te sale un mes gratis).

GeForce Now llega a Safari en fase beta: trazado de rayos en tu iPhone

La base de usuarios que tiene iOS es enorme, así que no me sorprende que NVIDIA haya decidido llevar GeForce Now a Safari. Como hemos indicado, el servicio GeForce Now llega a Safari en versión beta, como lo hizo en su momento con Chrome OS, pero mantiene los mismos planes, las mismas opciones y los mismos juegos disponibles que podemos encontrar en las versiones para otras plataformas. Esto quiere decir que puedes probarlo gratis, y sin ningún tipo de compromiso.

Si no nos lees desde España no te preocupes, la beta de GeForce Now para Safari está disponible también en muchos países de Europa y de América, y en el futuro se irá ampliando a otras regiones. Si has tenido el infortunio de comprobar que no se encuentra disponible en tu región no te preocupes, es solo cuestión de tiempo hasta que acabe llegando, así que paciencia.

¿Te habías quedado con las ganas de poder seguir jugando a Fortnite tras el arranque del conflicto entre Epic Games y Apple? Pues tengo buenas noticias para ti, NVIDIA está trabajando con Epic Games para lanzar una versión táctil de Fortnite, así que pronto podrás volver a jugarlo en tu dispositivo iOS, y en su máximo esplendor, ya que podrás activar el trazado de rayos si tienes una suscripción de pago.

NVIDIA está haciendo un buen trabajo para ofrecer una experiencia óptima con GeForce Now en iOS, y por ello todos los juegos, salvo Fortnite que, como dijimos, está siendo adaptado a los controles táctiles, necesitarán de un mando de control para poder jugar. Los títulos que requieran, sí o sí, de un teclado y un ratón, no estarán disponibles en la versión para Safari, así que tenlo también en cuenta.

Otras novedades importantes de GeForce Now

Aunque la «bomba» ha sido el anuncio de que GeForce Now llega a Safari, NVIDIA ha compartido otras novedades interesantes sobre dicho servicio de juego en la nube, entre las que podemos destacar:

Mejoras en la calidad del servicio.

Soporte para la tienda Good Old Games (llegará a corto plazo).

Nuevos juegos cada jueves.

Ampliación frecuente de los juegos gratuitos disponibles.

Watch Dogs: Legion con RTX, Among Us y Assassin’s Creed Valhalla y Cyberpunk 2077 (también con RTX) estarán pronto disponibles.

Podrás disfrutar de todos los juegos gratuitos que la Epic Games Store añada cada semana.

Para terminar os dejo una lista con los últimos títulos que han llegado a GeForce Now esta semana: