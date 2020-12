Apple ya está probando el nuevo aviso sobre privacidad

De manera inesperada y un tanto silenciosamente, Apple ya ha comenzado las pruebas de la nueva y polémica función con la que iOS permitirá a los usuarios proteger su privacidad frente a apps. Y digo que es polémica no porque haya sido mal acogida por los usuarios, sino por la más que airada reacción de Facebook, que para defender sus intereses ha optado por criticar la medida diciendo que atenta contra los intereses de las pequeñas empresas.

Ya hemos hablado largo y tendido sobre la campaña de Facebook, así como de las reacciones que ha suscitado, tanto en entidades como la Electronic Frontier Foundation, como incluso entre sus propios empleados. Nada parece haber disuadido a la red social de seguir enarbolando la bandera de las pequeñas empresas supuestamente afectadas pero, afortunadamente, parece que tampoco Apple se plantea dar marcha atrás en sus planes.

Ahora bien, hasta ahora no sabíamos cuando tenían pensado en Cupertino poner en marcha esta nueva función que, en resumen, consiste en que las apps de iOS deben pedir permiso al usuario para rastrearlos a través de otras aplicaciones, una práctica bastante común y que, al sumar mucha información de diversas fuentes, permite a las empresas completar perfiles extremadamente completos y ricos en detalles de cada usuario.

Con esta medida Apple no pretende impedir que las empresas puedan seguir recopilando información mediante esta técnica, pero pone como condición para ello que los usuarios sean informados y que lo autoricen de manera explícita. Es decir, que a no ser que el usuario confirme que está de acuerdo, las empresas no podrán seguir actuando de este modo. La medida adoptada por Apple es una defensa del consentimiento informado, mientras que Facebook defiende el modelo en el que el usuario debe explicitar que no quiere ser objetivo de seguimiento.

Como decía antes, hasta ahora no sabíamos cuando llegaría esta función de privacidad de iOS, pero parece que Apple no se lo quiere tomar con calma, hasta el punto de que podemos leer en MacRumors que ya han comenzado las pruebas. Las primeras informaciones afirman que la función se ha dejado ver en la beta de iOS 14.4, pero también hay usuarios de iOS 14.3 que afirman haber recibido la notificación y que han podido seleccionar si permiten o no permiten el seguimiento.

Así pues, este primer despliegue, entendemos que en fase de pruebas y de alcance limitado, nos cuenta que Apple no quiere demorar la puesta en funcionamiento de este aviso de seguridad, por lo que lo más probable es que se universalice en alrededor de un mes, con la publicación de iOS 14.4. Sería un gran paso después de que, desde la llegada de iOS 14.3, las apps están obligadas a mostrar en la App Store que información de los usuarios emplean con fines de seguimiento.