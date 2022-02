La Sound Blaster Katana V2 es una nueva barra de sonido con amplificador de bajos (subwoofer) que posiciona, en general, dentro de lo que podemos considerar como gama media, aunque Creative ha sabido dotarla de unas características, tanto en lo que respecta a diseño y calidad de construcción como a sonido y prestaciones, que la colocan más cerca de la gama alta.

He querido empezar haciendo ese inciso porque es muy importante. Los productos que se sitúan, por precio, dentro de una gama determinada pero que ofrecen unas prestaciones y unas calidades más propias de la gama inmediatamente superior suelen ser, en la mayoría de los casos, soluciones con un excelente valor precio-prestaciones, y por eso merecen ser consideradas como las mejores opciones dentro de sus respectivas gamas.

Precisamente, la Sound Blaster Katana V2 es exactamente eso, una de las mejores barras de sonido de su gama, y también es una de las más versátiles, aunque sobre todo esto profundizaremos en las próximas líneas. Os recuerdo que si estáis buscando una barra de sonido más económica, pero no queréis renunciar a nada, la Creative Stage V2 es una excelente alternativa, sobre todo ahora que podemos conseguirla con un cupón del 5% de descuento, lo que reduce su precio a menos de 90 euros.

Gracias a Creative España, hemos recibido una unidad de la Sound Blaster Katana V2, y hemos tenido la oportunidad de probarla con mucha calma durante varias semanas. Esto nos ha permitido realizar un análisis exhaustivo de la misma, y hoy, por fin, estamos listos para compartir con vosotros nuestras impresiones. Como siempre, os invito a poneros cómodos, ya que tenemos muchas cosas que contaros, y vosotros una interesante lectura por delante.

Sound Blaster Katana V2: Primer contacto

La Sound Blaster Katana V2 es, como anticipamos, una barra de sonido de gama media. Este modelo sucede a la Sound Blaster Katana, pero no la desplaza, es decir, Creative ha mantenido el modelo original en el mercado. Debo decir que esto me parece un acierto, sobre todo teniendo en cuenta el valor que ofrece en líneas generales y el precio que tiene al momento de escribir este artículo (229,99 euros en la web oficial de Creative).

Nada más sacar de la caja la Sound Blaster Katana V2, lo primero que me sorprende es lo compacta que es la barra de sonido. Creative ha afinado al máximo las medidas de dicha barra, y esto es algo muy positivo, ya que reduce de forma significativa su tamaño frente a otros modelos con menores prestaciones, como la Creative Stage V2, y esto facilita su integración en casi cualquier mueble, incluso en aquellos en los que el espacio sea un recurso reducido.

La línea que ha utilizado Creative en la Sound Blaster Katana V2 hace honor a su nombre. Tenemos matices angulosos y puntiagudos que nos recuerdan a la forma de una katana. Por otro lado, la terminación en aluminio cepillado no solo le da un toque premium, más propio de gamas superiores, sino que además contribuye a reforzar ese concepto de katana sobre el que se asienta el diseño de esta barra de sonido.

En la parte trasera de la barra de sonido se encuentran los conectores principales incluyendo la toma de alimentación y el conector dedicado al subwoofer. Sin embargo, en esta ocasión Creative ha incluido un conector jack de 3,5 mm a la parte frontal, y lo ha situado justo en el lateral de la pantalla. Francamente, me parece todo un acierto, ya que esto mejora la experiencia de uso y nos hace la vida más fácil si queremos hacer algo tan simple como conectar unos auriculares. Ya no perderemos tiempo moviendo la barra y buscando el conector en la parte trasera.

La zona superior de la Sound Blaster Katana V2 incluye un amplio abanico de botones, incluyendo desde el clásico de encendido y apagado hasta los de subir y bajar volumen, el de cambio de modo, el de fuente y el de activación de la tecnología SXFI. La pantalla es de tipo LED y muestra información clave del estado, y el uso, de la barra de sonido, y en la parte inferior nos encontramos con un sistema de iluminación LED RGB que está muy conseguido, y que le da un toque de color muy atractivo.

Mi primer contacto con la Sound Blaster Katana V2 me dejó unas sensaciones muy buenas, tanto por calidad de construcción como por diseño. El subwoofer es bastante voluminoso, está construido en madera y tiene un detalle de plástico negro brillante que rompe con el sobrio acabado en color negro mate de la madera. Se conecta mediante un único cable a la barra de sonido, así que la instalación del mismo es sencilla, y no tenemos que lidiar con mucho cableado.

Sound Blaster Katana V2: Especificaciones técnicas

Tras ese primer vistazo a la Sound Blaster Katana V2, vamos a entrar a repasar sus especificaciones técnicas de forma detallada. Esto nos permitirá tener claro qué podemos esperar de esta barra de sonido, y cómo marca la diferencia a nivel técnico frente a otras soluciones equivalentes, tanto por gama como por precio.

Barra de sonido construida en aluminio cepillado y plástico.

Sistema de iluminación LED RGB, personalizable a través de la aplicación dedicada.

Conexiones USB Type-C, HDMI ARC, Bluetooth 5.0 (inalámbrica), cable óptico, dos jack de 3,5 mm (uno frontal y otro trasero), SXFI y conector para el subfwoofer.

Integra dos altavoces de rango medio de 63 mm, dos «tweeters» especializados en sonidos agudos de 19 mm y un subwoofer especializado en graves de 165 mm.

Potencia total de 126 vatios RMS (252 vatios de pico máximo).

50-20.000 Hz de intervalo de frecuencia.

Cuenta con Sound Blaster Acoustic Engine, Super X-Fi, SXFI BATTLE Mode y Scout Mode.

Mando de control con botones personalizables.

Micrófonos duales integrados.

DPS multinúcleo para un control preciso y eficaz de cada altavoz.

Super X-Fi Headphone Holography, que mejora la calidad de sonido al utilizar cualquier par de auriculares.

Sonido envolvente 5.1 de alta calidad de hasta 24 bits y 96 kHz.

Compatible con Dolby Audio.

Diferentes modos de sonido integrados, incluyendo «juegos, películas y música».

Integración total en la aplicación gratuita de Creative.

Medidas de la barra de sonido: 600 x 95 x 62 mm.

Medidas del subwoofer: 150 x 367 x 367 mm.

Compatible con macOS 10.15 o superior, Windows 10 de 32 o 64 bits, Windows 11, iOS 11 o superior y Android 7.0 o superior.

Es compatible también con PS4, PS5, Xbox One, Xbox One S-X, Xbox Series S-X, Nintendo Switch, PC y Mac.

Precio: 329,99 euros.

Sound Blaster Katana V2: Nuestra experiencia

He probado la Sound Blaster Katana V2 con diferentes dispositivos, y en diferentes configuraciones, para comprobar no solo es excelente grado de compatibilidad y soporte que anuncia Creative en sus especificaciones, sino también para poder contextualizar y enfocar mejor el valor que ofrece esta barra de sonido ya que, al final, estamos hablando de un modelo que supera la barrera psicológica de los 300 euros, y por ello, cada detalle cuenta de cara a analizar si dicho precio está realmente bien ajustado.

El proceso de configuración e instalación de la Sound Blaster Katana V2 es muy sencillo. No he tenido el más mínimo problema para utilizarla con una televisión Samsung TV 49MU665, y tampoco con el resto de dispositivos: una PS4, mi PC personal, el portátil ASUS ROG Scar Strix 17 que analicé también recientemente, dos smartphones (un Realme 5 Pro y un iPhone 8 Plus) y unos auriculares económicos conectados al jack de 3,5 mm. La conexión del cableado no tiene misterio, y es muy fácil incluso para personas que no tengan experiencia.

Para conectarla a la televisión utilicé las dos opciones principales, el cable HDMI ARC y el cable óptico. La experiencia en ambos casos fue fantástica, la mejora que ofrece en calidad de sonido frente a la Creative Stage V2 es tan grande que prácticamente es como pasar de la noche al día. La nitidez del sonido se mantiene a la perfección incluso con niveles elevados de volumen, y separa a la perfección cada instrumento para que disfrutemos de una experiencia superior. En el vídeo adjunto tenéis una muestra de lo que os acabo de decir en este párrafo.

Con todo,si vais a utilizarla con vuestra televisión, ya que a través de dicho cable la Sound Blaster Katana V2 se sincronizará con el mando de la televisión, lo que significa que podremos subir y bajar el volumen a través de este, y cuando apaguemos la televisión la Sound Blaster Katana V2 se apagará también automáticamente. Si la conectamos por cable óptico, tendremos que apagar la barra de sonido utilizando el mando dedicado que incluye.

Mi experiencia al utilizar la Sound Blaster Katana V2 con diferentes series y películas también ha sido sobresaliente. La potencia que ofrece es tan alta que, incluso con mantenernos en un nivel de volumen bajo, todo suena ya de maravilla. Mención especial merece, en este sentido, la nitidez de las voces incluso cuando estas se ven rodeadas de música o de sonidos intensos, algo que solo es posible gracias a la excelente separación que hace la Sound Blaster Katana V2 entre los diferentes altavoces que integra.

Los graves tienen una gran contundencia, pero no llegan a tapar al resto de sonidos, y al final podemos percibir con absoluta claridad todos los detalles de cada escena. Obvia decir que todo esto redunda en una mayor inmersión, y que gracias a ello podemos disfrutar de nuestras series y películas favoritas a otro nivel con la Sound Blaster Katana V2. Lo mismo aplica a la música en general, como ya hemos anticipado.

En cuanto al gaming, la Sound Blaster Katana V2 ofrece un claro valor diferencial cuando la conectamos a un PC gracias a la aplicación dedicada de Creative, y también a la tecnología Super X-Fi. Como podemos ver en las imágenes adjuntas, tenemos la posibilidad de realizar una gran cantidad de ajustes tanto en la reproducción como en la grabación del sonido. Así, por ejemplo, podemos elegir entre sonido estéreo o 5.1, afinar la calidad del sonido, definir ecualizadores personalizados, ajustar a nuestro gusto el modo de trabajo de la Sound Blaster Katana V2, modificar la calidad de los micrófonos integrados, modificar el Sound Blaster Acoustic Engine y otras funciones avanzadas, como CrystalVoice, personalizar botones, activar el Scout Mode y mucho más.

El potencial de la Sound Blaster Katana V2 es sublime, tanto por su excelente configuración a nivel de hardware como por el valor que ha sabido crear Creative a nivel de software. Tengo claro que ofrece una experiencia única conectada a una Smart TV, tanto reproduciendo películas y series como música de cualquier género, pero donde realmente roza la perfección es cuando se utiliza conectada a un PC, ya que en dicha plataforma podemos acceder a todas sus tecnologías clave, y realizar una configuración mucho más profunda.

Por lo que respecta a las pruebas en juegos, he utilizado títulos como DOOM Eternal, Resident Evil 2 Remake y Cyberpunk 2077 con la Sound Blaster Katana V2, y los resultados han sido tan buenos que me ha costado creer que estaba ante una barra de sonido. Los efectos de sonido posicional que genera la Sound Blaster Katana V2 me permitía identificar a la perfección el origen de cada ruido, y la dirección que seguían, y la calidad de los mismos era sobresaliente.

En el caso de Cyberpunk 2077, la concurrencia de sonidos que se produce en numerosas escenas, como por ejemplo las voces, la música y los efectos asociados a la acción (como disparos, gritos y explosiones), se generaban con una nitidez y una separación tan buena que podía apreciar hasta el más mínimo detalle de lo que estaba pasando en el juego. Esto mejoraba el realismo de forma notable y la inmersión, y me hizo recordar algo que siempre he defendido y que, por desgracia, no todo el mundo tiene claro: lo importante que es contar con un buen sistema de sonido para disfrutar de verdad de nuestros juegos favoritos.

La correcta separación, y generación, de todos esos sonidos concurrentes es muy importante porque, al final, es lo que marca la diferencia entre una escena sonora rica en matices, donde todo se recrea con realismo para que podamos apreciar incluso ese ligero ruido de fondo que añade una capa importante de inmersión, de otra donde los sonidos se agolpan y se solapan, haciendo que tengamos una escena confusa donde al final algunos sonidos se generan de una manera tan mediocre, o incluso tan deficiente, que pueden llegar a molestarnos.

Podría hacer una analogía muy sencilla y clara que los amantes de la música entenderán a la primera. Pensad en la diferencia que existe entre un guitarrista de primer nivel que domina el «fast picking», y que es capaz de coordinar a la perfección ambas manos, y otro que no tiene ese nivel y que, por tanto, carece de esa coordinación. En el primer caso, cada nota de la guitarra sonará limpia y perfectamente definida, lo que nos permitirá disfrutar de la melodía a un nivel sublime. En el segundo caso, ocurrirá todo lo contrario, podremos identificar la canción, pero la guitarra tendrá un sonido sucio y mal definido.

Siguiendo con los juegos,también representan un importante valor añadido, ya que mejoran los detalles importantes que pueden marcar una diferencia en juegos competitivos, como el movimiento de los enemigos y la realización de determinadas acciones, y refuerzan el sonido posicional para que ubiquemos mejor dónde está la acción, y dónde se encuentran nuestros enemigos.

Con todo, tened en cuenta que la segunda solo está disponible si utilizamos auriculares, y para el uso de ambas se recomiendan los auriculares por el efecto aislante que generan. Y hablando de auriculares, os puedo confirmar que la Sound Blaster Katana V2 mejora drásticamente el sonido de cualquier auricular que conectemos, gracias a su potente amplificador.

Notas finales: Perfecta para juegos, recomendable para todo lo demás

Lo tengo muy claro, la Sound Blaster Katana V2 es una barra de sonido que da lo mejor de sí en juegos, especialmente cuando la conectamos a un PC, ya que en dicha plataforma desarrolla todo su potencial. Sin embargo, también ofrece un gran valor como sistema de sonido para acompañar a una Smart TV o a una consola, y su alto grado de compatibilidad la convierte en una solución todoterreno que, desde luego, da la talla en cualquier situación.

A nivel de prestaciones, Creative ha creado una barra de sonido que lo tiene todo para posicionar como una de las mejores de su gama, y de su rango de precios, y en lo que respecta a diseño y calidad de construcción también raya a un gran nivel. El aluminio cepillado le da un toque premium, y el acabado en color negro hace que la Sound Blaster Katana V2 quede bien en cualquier espacio.

Personalmente, debo decir que la iluminación LED RGB integrada me gusta, aunque entiendo que esto es algo en lo que puede que no todo el mundo esté de acuerdo. Si eres uno de ellos no te preocupes, puedes personalizarla, como ya te hemos dicho. También podrás utilizarla sin problemas con casi cualquier dispositivo, y de forma cableada o inalámbrica, gracias al Bluetooth integrado. Recomendable, sin duda.