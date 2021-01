Corsair 5000D Airflow, análisis: espacio guiado

La Corsair 5000D Airflow es una semitorre con la que Corsair apunta directamente al mercado de gama media, y que posiciona, por tanto, un escalón por encima de la Corsair 4000D que tuvimos la oportunidad de analizar el pasado mes de septiembre.

Para diseñar la Corsair 5000D Airflow, la compañía estadounidense ha mantenido una marcada apuesta por ajustar al máximo el valor calidad-precio, algo que, como veremos, se deja notar desde el principio tanto en su línea como en sus acabados, ya que este modelo combina acero, plástico y cristal templado.

Está claro que, a la hora de elegir una torre para montar nuestro PC, el diseño y la calidad de construcción son muy importantes, no solo porque esta será la cara más visible de nuestro equipo, sino también porque de ella dependerá, en parte, la vida útil, la refrigeración y las posibilidades de ampliación de nuestro sistema.

En este sentido, la Corsair 5000D Airflow se presenta como un modelo muy interesante porque raya a un gran nivel en todos esos puntos que acabamos de citar. Como veremos en este análisis, esta semi torre está llena de posibilidades, y nos permitirá montar casi cualquier tipo de configuración que se nos ocurra.

Antes de empezar quiero dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad de la Corsair 5000D Airflow, y por permitirnos trabajar con total libertad y sin prisas. Ahora sí, vamos de lleno al análisis.

Corsair 5000D Airflow: primer vistazo

La Corsair 5000D Airflow adopta un diseño claramente minimalista, con matices marcadamente angulosos, algo que se deja notar en todos los detalles del chasis, incluido el panel frontal de acero, que presenta aperturas con forma triangular para facilitar la entrada de aire por la parte delantera. El material principal en el que está fabricada esta semitorre es el acero, aunque como indicamos al principio lo combina con algunos detalles en plástico y cristal templado.

En el lateral izquierdo nos encontramos con una pieza de cristal templado que, a diferencia de lo que ocurre en otras torres, como la Corsair iCUE 465X RGB, por ejemplo, se puede retirar sin necesidad de utilizar herramientas, ya que no va sujeta con tornillos. Es algo que se agradece, ya que facilita un poco los procesos de apertura para realizar limpiezas o cambios de hardware.

La zona de la derecha presenta una zona con pequeñas aperturas con forma triangular. Es, sin duda, una de las novedades más importantes que presenta la Corsair 5000D Airflow frente a otras semitorres de su gama, y tiene una explicación: en la cara interna de esa zona podemos colocar un máximo de tres ventiladores de 120 mm, bien para mejorar el flujo de aire, o para enfriar un sistema de refrigeración líquida.

En la parte superior vemos otra tapa de acero con el mismo patrón de aperturas con forma triangular y contamos con dos conectores USB Type-A 3.0, un conector USB Type-C 3.1 y un jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono. Junto a dichos conectores se encuentran los botones de encendido/apagado y de reset.

La Corsair 5000D Airflow incluye dos ventiladores Corsair AirGuide de 120 mm, que utilizan aspas de tipo anti-vortex para potenciar la concentración del flujo de aire y mejorar, de esta manera, la refrigeración del equipo. Obviamente, podemos montar cualquier ventilador de 120 mm de Corsair, como los iCUE QL120, que a nivel estético son una pasada.

Si profundizamos un poco más en los «entresijos» de la Corsair 5000D Airflow, nos encontramos con un sistema de gestión de cables Corsair RapidRoute, que simplifica enormemente una de las tareas más tediosas que debemos afrontar al montar un nuevo PC, la gestión del cableado. Para ello, contamos con un espacio reservado con una profundidad de 25 mm (2,5 cm) donde tenemos todo lo necesario para colocar de forma ordenada el cableado. Como vemos en la imagen, dicha zona tiene una distribución perfecta, va tapada y no está sujeta a las presiones que nos encontramos en otras torres cuando hay mucho cableado que ordenar.

Por lo que respecta a los ventiladores, tenemos espacio interno más que suficiente para colocar un total de 10 unidades de 120 mm, distribuidas de la siguiente manera:

Tres ventiladores de 120 mm en el frontal.

Tres ventiladores de 120 mm en el lateral derecho.

Tres ventiladores de 120 mm en la parte superior.

Un ventilador de 120 mm en la parte trasera.

Si queremos utilizar ventiladores de 140 mm, tenemos espacio para colocar dos en la parte frontal y dos en la parte superior. Como cabréis podido intuir, esto quiere decir que podemos utilizar un radiador de hasta 360 mm en la parte frontal, otro de 360 mm en la parte superior y uno de 120 mm en la parte trasera. Podríamos colocar también otro radiador de hasta 360 mm en el espacio del lateral derecho.

¿Te preocupa el espacio interno? Pues puedes estar tranquilo, la Corsair 5000D Airflow es compatible con todos los formatos de placas base existentes, incluyendo desde las diminutas mini-ITX hasta las enormes E-ATX, lo que significa que con ella podrás montar, como dije al principio, prácticamente cualquier configuración que tengas en mente.

Gracias a su gran capacidad para montar ventiladores y radiadores, con la Corsair 5000D Airflow podríamos, por ejemplo, montar un kit AIO de refrigeración líquida como la Corsair iCUE H150i Elite Capellix en la parte frontal, o en la parte superior, y potenciar el flujo de aire con tres ventiladores en el lateral. En ese lateral también tendríamos espacio para montar sin problemas la bomba de un kit de refrigeración líquida, y quedaría integrada con un efecto flotante bastante chulo, como podemos ver en las imágenes.

Tenemos mucho espacio interno, y este se encuentra distribuido de una forma muy inteligente. Gracias a ello, podremos montar prácticamente cualquier tipo de sistema de refrigeración que se nos ocurra, y sin tener que preocuparnos por posibles incompatibilidades con diferentes componentes, puesto que la Corsair 5000D Airflow soporta tarjetas gráficas con una longitud de hasta 42 centímetros, y ventiladores CPU de hasta 17 centímetros de altura. Podríamos, por tanto, montar incluso una RTX 3090 Founders Edition sin ningún tipo de problema, ya que mide 31,3 centímetros de largo.

A la hora de montar la tarjeta gráfica tenemos dos opciones, podemos colocarla en horizontal, conectándola directamente a la ranura PCIE de la placa base, o podemos colocarla en vertical, utilizando las dos ranuras del lateral. Para que el polvo no sea un problema, la Corsair 5000D Airflow viene con un total de cuatro filtros, distribuidos de la siguiente manera: uno en el frontal, otro en el lateral derecho (en las aperturas para los tres ventiladores), otro ubicado en la parte superior y el último colocado en la parte trasera inferior.

Especificaciones de la Corsair 5000D Airflow

Semitorre fabricada en acero, con detalles en plástico y ventana lateral de cristal templado.

Medidas: 520 mm x 245 mm x 520 mm.

Espacio para un máximo de 10 ventiladores de 120 mm.

Compatible con ventiladores de 120 mm y de 140 mm (dos en la parte frontal y otros dos en la parte superior).

Soporta radiadores de hasta 360 mm (uno en la parte superior y otro en la parte frontal). También podríamos colocar otro de 360 mm en el espacio del lateral derecho.

Sistema de gestión del cableado Corsair RapidRoute, que no solo facilita enormemente la ordenación de los cables, sino que además reserva un espacio propio para evitar que estos puedan acabar sufriendo una presión excesiva.

Incluye dos ventiladores Corsair AirGuide, con aspas anti-vortex para mejorar el flujo de aire.

Dispone de dos conectores USB Type-A 3.0, un conector USB Type-C y un jack de 3,5 mm.

Soporta tarjetas gráficas de hasta 42 cm de largo, y ventiladores CPU de hasta 17 cm de alto.

Admite placas base de todos los formatos, desde mini-ITX hasta E-ATX.

Tiene espacio para montar hasta cuatro unidades de almacenamiento de 2,5 pulgadas y dos unidades de 3,5 pulgadas.

Cuenta con siete ranuras de expansión en horizontal y dos en vertical.

Soporta fuentes de alimentación de hasta 225 mm.

Garantía de dos años.

Precio: 154,90 euros.

Corsair 5000D Airflow: una solución todorreno

Es la mejor manera de describir esta semitorre por todas las posibilidades de montaje que ofrece. Como hemos anticipado al repasar sus especificaciones, tenemos espacio interno para montar, incluso, una placa base E-ATX. No es lo normal, pero Corsair ha querido llegar a una mayor cantidad de usuarios al ofrecer este abanico tan amplio de soporte de formatos de placas base.

El proceso de montaje resulta muy intuitivo, gracias a la distribución eficiente, e inteligente, del espacio interno que ha realizado Corsair con la 5000D Airflow. La fuente de alimentación queda escondida en un espacio dedicado a ello, y podemos sacar todos los cables necesitamos a través de las dos aperturas que vemos en la imagen adjunta.

Si os fijáis en la parte de la derecha, veréis otras dos aperturas desde las que podemos sacar los conectores básicos del equipo, incluyendo el cable ATX. En la parte superior, también se aprecian tres aperturas para sacar cableado, y en la parte superior derecha vemos los cables de los conectores frontales, imprescindibles para que estos funcionen correctamente.

Esta distribución de aperturas es muy acertada, ya que estas se encuentran muy cerca de los conectores clave de la placa base y de los principales componentes, lo que nos ayuda a esconder la mayor parte del cableado y nos permite sacar únicamente aquellos cables que necesitamos, de forma sencilla y exponiéndolos solo lo necesario. Esto se traduce en montajes más limpios y en un menor impacto del cableado, con todo lo que ello supone tanto a nivel estético como de flujo de aire.

La gestión del cableado es, gracias al sistema Corsair RapidRoute, una auténtica maravilla. Ya tuve la ocasión de probarlo anteriormente con el montaje que realicé sobre la Corsair 4000D Airflow, y la Corsair 5000D Airflow mantiene exactamente el mismo concepto, aunque adaptado a las particularidades de una torre de mayor tamaño. En la parte trasera nos encontramos, además, con el espacio reservado a la fuente de alimentación, al lado de este están las dos bahías para montar dos unidades de 3,5 pulgadas, y en la parte central podemos montar hasta cuatro unidades de almacenamiento de 2,5 pulgadas. La cuarta unidad de 2,5 pulgadas iría situada encima de las tres bahías.

Para proteger la gestión del cableado, y para que no tengamos problemas de espacio, la zona dedicada a ello se ha situado a una profundidad de 2,5 centímetros, y cuenta con su propia puerta de protección, que podemos abrir y retirar con suma facilidad. Una decisión muy acertada por parte de Corsair que, a mi juicio, coloca a la Corsair 5000D Airflow en una posición más propia de un chasis de gama alta.

Como habréis podido imaginar, una fuente modular nos facilitará enormemente el montaje, y nos permitirá aprovechar al máximo el potencial de la Corsair 5000D Airflow. No es imprescindible, pero sí muy recomendable, y teniendo en cuenta que hoy por hoy podemos encontrar modelos de calidad por menos de 80 euros, creo que ya no vale la pena optar por una fuente no modular, salvo casos muy concretos (montajes con presupuestos muy ajustados). Tenemos espacio de sobra en la parte trasera para colocar accesorios como un Lightning Node Core, por ejemplo.

Si queremos retirar la ventana de cristal templado lo tenemos muy fácil, ya que no necesitamos herramientas. Sí que nos hará falta un destornillador para la tapa metálica del lateral, pero es un proceso muy sencillo, y siempre podemos cerrarla aplicando la fuerza justa con los dedos para no tener que volver a recurrir después al destornillador. El panel frontal y el panel superior, fabricados en acero, también se montan y se desmontan sin herramientas, de una manera muy sencilla y en segundos. Esto hace que sea muy sencillo acceder a los filtros de polvo para limpiarlos.

La decisión de colocar la tarjeta gráfica en horizontal o en vertical debe estar vinculada al sistema de refrigeración que vayamos a utilizar. Si tenemos previsto montar refrigeración líquida, el montaje en vertical es una buena opción y quedará, además, mucho más estético, ya que los cables de alimentación de la tarjeta gráfica apenas serán visibles. Por contra, si vamos a utilizar un modelo estándar con refrigeración por aire, lograremos el mejor resultado colocándola en horizontal, aunque obviamente los cables de alimentación adicional quedarán a la vista.

¿Y qué podemos montar en la Corsair 5000D Airflow? Pues casi cualquier cosa. Tenemos tanto espacio, y tan bien distribuido, que en su interior nos cabría una configuración formada por 10 ventiladores de 120 mm, dos radiadores de 360 mm, un kit personalizado de refrigeración líquida, como el Hydro X Series iCUE XH305i RGB, por ejemplo, y podríamos ocupar sin problema las cuatro ranuras de memoria RAM con un kit al nivel de las Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB WHITE.

Un montaje tan complejo como el que acabamos de citar quedaría muy limpio, gracias a la gestión del cableado que permite el sistema Corsair RapidRoute, y tendríamos un flujo de aire perfecto, lo que se traduciría en una temperatura interior muy baja, algo fundamental para reducir las temperaturas de trabajo de todos los componentes clave del equipo, y especialmente de aquellos que recurren a sistemas de refrigeración pasiva, como los SSDs PCIE y la memoria RAM.

Notas finales: una semitorre sobresaliente, y a buen precio

La Corsair 5000D Airflow parte de un diseño clásico y minimalista que apuesta por toques angulosos muy marcados, lo que la convierte en una solución atemporal que está llamada a envejecer muy bien. Esa es, precisamente, una de las razones por las que me gustan tanto este tipo de terminaciones.

Su calidad de construcción no se queda atrás. El chasis de acero que utiliza la Corsair 5000D Airflow transmite una sensación de robustez y una solidez absoluta, los detalles en plástico están bien terminados y son muy resistentes. Por su parte, la ventana de cristal templado le da un toque muy atractivo, y nos permite mostrar el interior de nuestro equipo.

A nivel de espacio, la Corsair 5000D Airflow es mucho más que una semitorre amplia, ya que no se limita a ofrecernos mucho espacio, sino que además nos lo presenta distribuido de una manera inteligente, lo que facilita enormemente los montajes y hacen que resulten mucho más intuitivos. El sistema de gestión del cableado Corsair RapidRoute representa un importante valor añadido, ya que nos permite completar configuraciones limpias de cableado en menos tiempo, y reduce el esfuerzo al mínimo.

Debemos sumar, a todo lo anterior, las enormes posibilidades que ofrece la Corsair 5000D Airflow a la hora de realizar montajes. ¿Quieres instalar una placa base micro-ATX y una refrigeración líquida AIO (todo en uno)? Pues adelante. ¿Prefieres instalar una placa base E-ATX y una refrigeración líquida personalizada que cubra tanto CPU como GPU? Pues sin problema, la Corsair 5000D Airflow ofrece todo el espacio que necesitas, y lo distribuye de forma eficiente e inteligente para que consigas el mejor resultado posible, tanto a nivel estético como de refrigeración.

Lo tengo muy claro, la Corsair 5000D Airflow es una de las mejores semitorres que podemos encontrar actualmente en el mercado, y ofrece un valor calidad-precio sobresaliente. Estamos preparando un montaje muy especial con esta semitorre, y próximamente lo compartiremos con vosotros en un nuevo artículo. No os lo podéis perder.