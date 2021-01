Por las noches sé que soñarás / Que los lobos llaman a tu puerta Leiva (Nuclear 2019)

«Señor presidente, una última pregunta» John tenía fama de asaltar a sus entrevistados con sus ocurrencias más o menos políticamente correctas. En la cadena tenían pavor de esas veleidades del veterano presentador pero por otro lado eran las que habían hecho de su programa todo un éxito. «Dispara con lo que tengas John» la sonrisa del presidente revelaba que su gabinete le había preparado bien aunque la pregunta no había sido pactada. «Quería preguntarle si sigue cultivando su afición a disfrazarse» John se disponía a sacar una serie de fotografías y grabaciones de vídeo del presidente fruto de una investigación de dos años de su extremadamente competente equipo de periodistas y detectives pero esperó el momento preciso, ese en el que a todo entrevistado se le helaba la sonrisa oliéndose lo que estaba a punto de revelar en directo. Pero el presidente no perdió la sonrisa: «Me alegro de que me hagas esa pregunta John. La verdad es que sí y que la practico muy a menudo. En particular para entrar en las casas de los ciudadanos y comprobar cómo viven y qué necesidades tienen».

En el auricular oculto de John se desató una tormenta de discusiones provenientes de la sala de control que culminó con una pregunta: ¿Qué hacemos? John había macerado con muchos años en antena como para perder la calma y les hizo un gesto pactado para que esperaran. «¿Podría explicarse, Tom?» John cambió de tercio para tutear al presidente y así bajar al cuerpo a cuerpo dialéctico y no perder la iniciativa. «Claro John. Los viernes por la tarde y en ocasiones algunos jueves me disfrazo de fontanero o de electricista y visito las casas de la gente. No le gusta mucho a mi equipo de seguridad pero… qué diablos, soy el presidente». Entonces fue a John a quien se le heló la sonrisa. Tras la entrevista el presentador se encontraba solo en su camerino, sentado, frente al espejo cuando entró el presidente por la puerta. John se giró y se levantó de la silla como un resorte «¿Entonces ese 24 de marzo del año pasado?» el presidente levantó la mano para interrumpirle «Sí, John. Y quiero decirte que a pesar de mi disfraz lo que pasó fue real. Lo nuestro es real».

La concepción del Skoda Octavia por parte del grupo Volkswagen planteó la propuesta de una berlina basada en el chasis de un coche compacto, en este caso el Golf, pero con una carrocería de tamaño generoso con mayor habitabilidad y capacidad de carga. El éxito de este concepto ha llevado a la marca checa a trasladar esa filosofía de maximizar el espacio interior y de carga en prácticamente todos sus modelos añadiendo soluciones y detalles prácticos que han pasado a ser seña de identidad de una marca que ha mejorado mucho su imagen en cuanto a calidad de acabados y materiales utilizados para sus vehículos.

Modelo analizado Skoda Kamiq Motor y acabado 1.0 G-TEC 90CV Style Potencia 90 CV Velocidad máxima 176 Kmh Aceleración o-100 12,5 s Largo/ancho/alto 4241/1793/1531 mm Potencia máxima RPM 90 CV 5.500 rpm Par máximo Nm/RPM 160 Nm Caja de cambios Manual 6 velocidades Web https://www.skoda.es/ Precio 21.720 euros

Se puede decir entonces que el Octavia es el modelo que inaugura la filosofía Skoda y que sigue siendo con el tiempo abanderado de las propuestas de la marca para el mercado. En su actualización para la versión 2020 que hemos podido probar estas directrices siguen estando presentes y el Skoda Octavia sigue siendo un coche práctico y muy amplio, sobre todo en las versiones Skoda Octavia Combi como la que pudimos analizar en este caso.

Creciendo

Lo primero que hay que apuntar es que esta generación de Octavia ha crecido aún más con respecto a la anterior ya que aumenta todas sus cotas, tanto en anchura y en longitud como también en altura. Alcanza los 4,69 metros de longitud y una anchura de 1,83 metros y aunque este aumento de dimensiones no es apreciable a primera vista como veremos se ha aprovechado para hacer de este nuevo Octavia un coche más capaz y habitable.

El motor que equipa la unidad de pruebas es el diésel de 150 caballos, todo un clásico en el grupo que a pesar de haber descendido mucho en popularidad por la legislación de control de emisiones sigue siendo un propulsor práctico, potente y austero (como veremos más adelante). El modelo también equipa el cambio automático DSG de siete relaciones, otro de los caballos de batalla de VolksWagen con un funcionamiento suave y eficaz, como también veremos.

El aspecto de esta nueva generación del Octavia no se desmarca del todo de sus antecesores. Pierde, con respecto al Octavia de la anterior generación, esa división de los grupos ópticos anteriores que además de formar un bloque único son más estrechos y se colocan en la parte superior del frontal. La parrilla tiene sin embargo el mismo diseño, con su estructura a lamas verticales de color negro, mientras que la entrada de aire inferior es más estrecha y ocupa todo el frontal con las luces antiniebla integradas perdiendo también la separación de la generación anterior.

Coche familiar

El perfil del lateral de este nuevo Octavia sigue las líneas del diseño de coche familiar de generaciones anteriores, con una parte trasera con algo más de voladizo y con toques sport como el generoso spoiler o las nervaduras de la carrocería. En la parte trasera es donde más se diferencia esta generación de la anterior con un diseño más moderno donde destacan los grupos ópticos alargados unidos por el nombre de la marca extendido sobre todo el portón al estilo de los nuevos modelos de Skoda. Un paragolpes generoso y el gran spoiler completan las líneas de la zaga.

En el interior el nuevo Octavia sigue sobresaliendo por la calidad de los acabados, materiales utilizados con racionalidad y las soluciones prácticas que nunca faltan. En cuanto al espacio interior este Octavia supera a la generación anterior y eso que ya destacaba por ofrecer una habitabilidad fuera de lo común para coches de este tamaño. Los asientos delanteros son cómodos y su diseño con soportes laterales hacen que tengan buena sujeción. Como siempre los mandos y los elementos que debe accionar el conductor están a mano dispuestos siempre de forma racional.

Con respecto al modelo anterior la sensación es que hay más espacio en altura (a pesar del imponente techo solar) y mayor distancia entre el conductor y acompañante. El puesto de conducción sique siendo muy bueno con gran visibilidad gracias a las amplias superficies acristaladas. El salpicadero cambia mucho con respecto a la generación anterior con elementos que recuerdan a los últimos modelos de la marca. Manda la simetría con una pantalla del sistema de información y entretenimiento de tipo flotante en la parte superior y las dos bocas de climatización centrales justo debajo.

Nuevas pantallas

La gráfica y el funcionamiento del sistema es el de los nuevos modelos del grupo VolksWagen tal y como pudimos ver en el Volkswagen Golf que tuvimos la ocasión de probar. Detrás del volante en esta versión también se ha incorporado el nuevo sistema de indicadores digitales mediante una sola pantalla de 10,5 pulgadas que dispone de cuatro modos de visualización para mostrar por ejemplo la pantalla del navegador o la información de los sistemas de asistencia a la conducción.

El sistema de información y entretenimiento funciona con la pantalla táctil salvo los de volumen, encendido y mandos de la climatización para los que hay una fila de botones táctiles justo debajo de la pantalla. Responden correctamente aunque tienen el inconveniente que tendremos que mirar qué estamos pulsando sin que el tacto nos pueda dar ninguna pista pues se encuentran sobre una superficie totalmente lisa.

Más abajo sí encontramos una fila de botones «físicos» para cambiar de modo de conducción, encender los modos de desempañamiento, activar el sistema de aparcamiento asistido, acceder al menú de climatización o los botones de luces de emergencia y apertura y cierre de las puertas. En cuanto a los modos de conducción disponemos de cinco: comfort, normal, eco, sport e invididual en la que podremos definir los parámetros del modo de conducción que queremos activar o modificar.

Muchos huecos

Como es habitual en los modelos de Skoda encontramos varios prácticos huecos portaobjetos de distintos tamaños y formas. Bajo el salpicadero encontramos un hueco para el teléfono móvil de buen tamaño que en nuestro caso tenía la opción de cargar el dispositivo de forma inalámbrica. Justo delante encontramos el selector de cambio, que no palanca, en una pieza conjuntamente con el botón del freno de mano eléctrico. El selector tiene la opción de modalidad sport para que el cambio apure algo más las revoluciones al cambiar.

Uno de los elementos a destacar es el techo solar de gran tamaño que junto con las generosas superficies acristaladas de los parabrisas y ventanillas laterales contribuyen a una mayor sensación de luminosidad y espacio. Se extiende desde los asientos de la parte delantera y cubre también los de la parte trasera con la posibilidad de cubrirlo mediante una cortinilla con accionamiento eléctrico, aunque el tratamiento del cristal limita los problemas de calor.

Espacio detrás

Uno de los puntos fuertes del Octavia en todas sus generaciones es la habitabilidad trasera y el maletero y en esta generación ha mejorado aún más. Sobre todo hemos notado que se viaja más cómodos en anchura con algo más de espacio y algo más de altura al techo. En el túnel central los pasajeros de atrás disponen de dos boquillas de aireación, dos conexiones USB-C, el tradicional enchufe de 220 voltios e incluso mandos para modificar la temperatura del aire que llega a las plazas.

Como es normal otro punto fuerte de este tipo de carrocería es el maletero, que ofrece una capacidad sobresaliente (640 litros) incluso mayor que la que ofrecía la generación anterior que ya era destacable. El maletero es otro elemento donde encontramos las soluciones prácticas de la marca checa como cintas ajustables, ganchos para la colocación de pulpos o cuerdas, una excelente iluminación y una toma de corriente también en la parte de atrás.

Existe un mando para abatir los asientos fácilmente accesible que aumenta la capacidad del maletero hasta los 1.700 litros. En nuestro modelo encontramos redes para la colocación de objetos y el sistema de apertura motorizada del portón que puede accionarse desde un sensor exterior bajo el parachoques pasando el pie debajo del mismo. Si deslizamos el pie de un lado a otro debajo del parachoques la apertura del maletero se acciona automáticamente, muy práctico cuando tenemos las manos ocupadas.

Motor TDI

Para la prueba dinámica lo primero como siempre es tomar en consideración el sistema de propulsión del modelo a probar. Como hemos adelantado el propulsor es un más que probado TDI de 150 caballos asociado al también sólido cambio automático DSG de 7 marchas. Se trata de un conjunto con vistas a hacer muchos kilómetros más que a su uso en ciudad que cumple con el estricto protocolo de emisiones con unas prestaciones muy destacables.

Se trata de un motor con potencia suficiente para mover el coche con agilidad y que empuja si titubeos desde las 2.000 revoluciones lo que le da un rango de uso muy amplio clásico de los diésel de la marca. La excelente cifra de par, 360 Nm, hace que sea extremadamente elástico y capaz de recuperar desde una amplia gama de revoluciones. Es realmente eficiente en carretera ya que aunque usemos el acelerador con alegría lo cierto es que los consumos se mantienen en niveles más que razonables

En carretera el Octavia se comporta con mucha fiabilidad y es posible realizar una conducción dinámica gracias a la modalidad Sport que endurece sus características para tener más control en curva aunque no puede decirse que sea ideal para la conducción deportiva. En realidad su verdadera vocación se presenta en modo confort con un rodar realmente cómodo y relajado que invita a hacer muchos kilómetros sin fatiga, gracias también a los eficaces sistemas de ayuda de a la conducción con mención especial al control de crucero adaptativo y el sistema de seguimiento de carril.

En ciudad el Octavia Combi se desenvuelve con algo más de torpeza por su tamaño pero mantiene unos consumos bajos en cualquier situación y también recibe ayuda de sistemas de ayuda que, por ejemplo, pueden auxiliar en las maniobras con el sistema de ayuda al aparcamiento con visión 360. La excelente visibilidad es otra ayuda más para un coche que por su tamaño no puede considerarse precisamente un utilitario.

Conclusiones

Skoda ha actualizado de forma muy inteligente un clásico subrayando sus características más sobresalientes: el confort y la habitabilidad, que siguen estando muy por encima de su franja de precios. La versión Combi o ranchera es una alternativa muy interesante y clásica para aquellos que precisen de habitabilidad y espacio de carga generosos pero que no quieran optar por una carrocería más alta, tipo SUV o monovolumen.

La estética que va adoptando en sus diseños exteriores va adquiriendo una personalidad propia que van desmarcando a sus modelos poco a poco de esa imagen de «coche barato» que podría asociarse con sus primeras propuestas al amparo de Volkswagen. Los interiores racionales y con acabados cuidados y racionales completan un conjunto que hace del Octavia uno de los modelos más recomendables y polivalentes de su categoría.