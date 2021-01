Solemos hablar de Chrome como el rey de los navegadores o, al menos, como el líder indiscutible de la actual generación. Su cuota de mercado lo avala. Sin embargo, el navegador que de verdad ha cambiado el panorama como ningún otro antes es Chromium, la base libre de Chrome sobre la que se desarrollan los navegadores más populares actualmente con la excepción de Firefox.

Es cierto que Chromium no es popular por sí mismo, pues más allá de Linux no es una opción que se promocione o que sea fácilmente accesible de manera corriente. Con todo, Chromium no es solo un proyecto base, sino un navegador completo. Así, algunos de sus derivados simplemente cambian el diseño y branding de Chromium para ofrecer su «propia» solución.

Es decir, hay derivados de Chromium que son un clon total de Chromium y por extensión de Chrome, exactamente iguales en funciones entre las que se incluye el sistema de sincronización del navegador. Pero se va a acabar lo que se daba, y es que en Google no están por la labor de permitir que terceros utilicen API internas que «solo están diseñadas para el uso de Google».

Este detalle de las API internas es importante, porque es el elemento distintivo entre Chromium / Chrome y los derivados que todos conocemos: todos utilizan el mismo motor de renderizado web y JavaScript, todos son compatibles con la mayoría de extensiones del navegador, así como con muchas otras características propias de Chromium, pero no otras. Esto es algo que saben bien los usuarios intensivos de servicios de Google que han intentado utilizar otros navegadores.

Por ejemplo, solo con Chrome (o Chromium) funcionan extensiones -oficiales o no- que hacen uso de API conectadas a servicios como Google Tasks o Google Keep, que además precisan de identificación del usuario.

Por motivos de seguridad, Google bloqueará el acceso a dichas API en navegadores derivados de Chromium, impidiendo entre otras funciones la sincronización de datos entre diferentes dispositivos. Será a partir del próximo 15 de marzo cuando la compañía cierre el grifo, aunque aseguran que los usuarios no perderán ningún dato, dado que toda la información seguirá disponible en el mismo navegador. Eso sí, no habrá posibilidad de sincronizar nada.

¿Eres de los que usan derivados de Chromium como Microsoft Edge, Brave, Opera o Vivaldi? Entonces no te preocupes, que esto no va contigo: todos estos navegadores han implementado sus propios sistemas de sincronización, que nada tienen que ver con el de Google.