La escasez de tarjetas gráficas en la que nos ha sumido el nuevo auge de las criptodivisas ha tenido un impacto enorme, tanto que me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que en esta ocasión ha sido todavía mayor que el que se produjo con la anterior burbuja del Bitcoin.

Recuerdo que, en aquella época, cuando el Bitcoin disparó su valor, y otras criptodivisas como Ethereum siguieron sus pasos, era casi imposible encontrar tarjetas gráficas de gama alta, como las GTX 1070 y superiores, y Radeon RX Vega 56 y superiores, pero al menos la gama media se mantenía relativamente estable. Sí, sus precios estaban muy inflados, pero podíamos encontrar stock.

Ahora, por contra, el problema no está en que los precios se hayan disparado, sino más bien en que resulta casi imposible comprar una tarjeta gráfica, salvo que miremos directamente en la gama baja, formada por modelos como la GTX 1050 Ti y RX 550.

Esta realidad nos llevó a compartir con vosotros dos artículos especiales que tenían, como objetivo, ayudaros a superar la situación de la mejor manera posible. En esta guía vimos una selección de tarjetas gráficas baratas pero potentes, que pueden mover juegos en 1080p sin problemas, y en este otro artículo os dimos cinco consejos para afrontar la escasez de tarjetas gráficas que vivimos actualmente.

¿Cómo te ha afectado la escasez de tarjetas gráficas?

Esa es la pregunta de nuestro artículo de opinión de hoy, donde los protagonistas sois, una vez más, vosotros, nuestros lectores.

Como siempre, empiezo «mojándome» yo primero. En mi caso no me ha afectado de forma directa, pero sí de forma indirecta. Estas navidades me pidieron ayuda para montar varios PCs, y la mayoría iban dirigidos a chavales que llevaban tiempo pidiendo un equipo gaming.

Ya había elegido componentes y hasta periféricos para la mayoría de ellos, pero el rápido drenaje que se produjo en el mercado de las tarjetas gráficas me obligó a descartarlo todo. No tuve problemas para explicar la situación a la gente que me pidió ayuda, todos prefirieron esperar a mediados de año, para ver si la situación se normaliza, antes que pagar un disparate de dinero.

Es una pena porque, al final, el usuario final ha acabado sufriendo un problema que no es nuevo. Ya vivimos una burbuja del Bitcoin, y mucho me temo que nos encontramos ante otra burbuja cuyo resultado será, a grandes rasgos, el mismo que vimos tras el pinchazo de la primera. Puede que el valor del Bitcoin no baje tanto en esta ocasión, pero creo que su final será el mismo.

Ahora os toca a vosotros, ¿os ha afectado la escasez de tarjetas gráficas? Nos leemos en los comentarios.