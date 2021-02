Próximos lanzamientos: juegos febrero 2021

Adentrándonos poco a poco en el nuevo año, y cada vez más lejos desde el estreno inicial de la nueva generación de consolas, todavía sigue sorprendiéndonos la poca cantidad de próximos lanzamientos que recibirán ambos dispositivos. Aunque eso no significa que no podamos encontrar una buena cantidad de nuevos juegos. Y es que aunque febrero sea el mes más corto del año, no lo es tanto su listado de entregas.

Como siempre, a continuación os dejamos un pequeño resumen sobre los que consideramos son algunos de los próximos lanzamientos más interesantes para el mes de febrero, ordenados cronológicamente por su fecha de salida:

2 de febrero

Destruction All Stars

Abrimos listado de próximos lanzamientos con uno de los pocos nuevos exclusivos de la nueva generación de consolas. Domina el arte del combate sobre ruedas gracias a las tácticas y habilidades que te ayudarán a saber elegir el momento justo para causar la mayor destrucción y devastación posible en increíbles arenas de todo el mundo.

Causa todo el caos posible y compete en nombre del espectáculo y la demolición en este nuevo exclusivo de PS5.



4 de febrero

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Una experiencia única inspirada en el famoso juego de rol homónimo, con combates y aventuras de lo más salvajes. Encarnando a Cahal, un poderoso Garou (hombre lobo) que decidió exiliarse tras perder el control de su destructiva furia, deberemos dominar nuestros poderes y formas, cambiando entre humano, lobo y Crinos, para castigar a quienes deshonran a Gaia, la Madre Tierra. Pero recuerda: tú eres tu peor enemigo. Si no eres capaz de contener tu furia, podría llegar a destruirte.

Pronto podrás aprenden a controlar tus instintos más animales en PC (Epic Store), además de en las consolas PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X y Series S.

Requisitos mínimos Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-3470 o AMD FX-8370

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 650 o AMD Radeon HD 7790

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Sin especificar



Blue Fire

Embárcate en una aventura extraordinaria a lo largo del desolado reino de Penumbra, y descubre los secretos que yacen en esta tierra olvidada desde hace largo tiempo. Explora templos místicos, encuentra supervivientes y acepta misiones de lo más extraño para conseguir objetos valiosos.

Haz trizas a tus adversarios, recorre regiones abandonadas y misteriosas, y sortea todo tipo de trampas mortales en esta aventura disponible para PC (Steam) y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Blue Fire

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Cualquiera con al menos 3.0GHz

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: DirectX End-User Runtimes

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

DirectX: Sin especificar



NUTS

Una aventura de vigilancia narrativa en primera persona con una mecánica de rompecabezas única y un estilo visual atrevido. Prepara tu caravana, enciende el GPS, despliega el mapa y adéntrate en el bosque de Melmoth. Como investigador de campo novato, tendrás que colocar cámaras de día y observar las grabaciones por la noche para seguir los movimientos de las huidizas ardillas.

Descubre el curioso secreto que estos pequeños animales ocultan desde Apple Arcade, PC (Steam) y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos NUTS

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3 2.00 GHz o equivalente AMD

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTS 450

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



5 de febrero

The Nioh Collection

Prepara tu espada, pues duras batallas te esperan en cada esquina en este RPG de acción ambientado en una enorme tierra asolada por una guerra civil. Si quieres triunfar necesitarás paciencia, para descubrir las fuerzas de tus oponentes (humanos o demonios), y para saber cuándo aprovecharte de sus debilidades. Y es que la derrota tan sólo será un paso más en tu camino a la victoria.

Esta edición traerá a PS5 todo el contenido juego original, así como las tres expansiones con capítulos adicionales de la historia: El Dragón del Norte, Honor sublevado y el Fin de la tragedia.



Nioh 2 – The Complete Edition

Al igual que la anterior entrega, esta edición incluirá todos los contenidos de Nioh 2, así como las tres expansiones de DLC actualmente disponibles: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital, and The First Samurai. Sin embargo, en este caso la plataforma que amplía su disponibilidad será el PC (Steam).

Requisitos mínimos Nioh 2 – The Complete Edition

Sistema operativo: Windows 8.1 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 4460

Memoria: 6 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 970 o cualquier GPU con 4GB de VRAM

Almacenamiento: 85 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



11 de febrero

Little Nightmares 2

Vuelve al mundo del encantador horror de Little Nightmares II, un juego de aventura y suspense en el que eres Mono, un joven atrapado en un mundo distorsionado por la transmisión zumbante de una torre distante. Six, la protagonista del chubasquero amarillo de la primera entrega, será en esta ocasión la guía de Mono en su aventura por descubrir los inquietantes secretos de la torre de señales.

Prepárate, pues tus estas oscuras pesadillas pronto volverán a PC (Steam), PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Seires X|S, y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Little Nightmares 2

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3 530 o AMD Phenom II X3 720

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 550 o AMD Radeon HD 6790

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



12 de febrero

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Llegando como uno de los pocos próximos lanzamientos esperados por parte de Nintendo, que nos permitirá disfrutar de dos aventuras únicas en un único título: juega con tus amigos y únete a Mario, Luigi, Peach y Toad en su misión para salvar el reino de las hadas; o une fuerzas con Bowser Jr. para detener, Bowser, convertido en un gigantesco monstruo que ha perdido el control.



16 de febrero

Hellish Quart

Un juego de lucha sobre duelo de espadas, en el que las espadas realmente chocarán de manera realista usando un potente motor de físicas, respaldado por unos personajes y unas técnicas de esgrima capturadas por movimiento real. Juega como uno de los muchos guerreros del siglo XVII y usa sables, estoques, espadas y muchas otras espadas en la campaña para un jugador, arcade o multijugador local con amigos.

Revive los duelos y zanja tus próximas disputas a la vieja usanza con este título de PC (Steam).

Requisitos mínimos Hellish Quart

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 960

Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



18 de febrero

Rustler

Conviértete en un criminal medieval en este alocado juego de mundo abierto y acción, lleno de referencias a la cultura popular. Haz misiones absurdas, mata a héroes, roba caballos y a los plebeyos, enfréntate a los guardias, y siembra el caos de las maneras más locas que seas capaz de imaginar.

Abandonando su fase de acceso temprano, pronto podremos disfrutar de la entrega completa en PC (Steam).

Requisitos mínimos Rustler

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5-3570K

Memoria: 8 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 780

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



23 de febrero

Persona 5 Strikers

Uno de los próximos lanzamientos más esperados de este mes, tras el enorme éxito de sus últimas entregas. Adéntrate en el increíble mundo de Persona en esta nueva historia, y únete a los Ladrones Fantasma para arremeter contra la corrupción que puebla la realidad distorsionada de las ciudades de Japón.

Requisitos mínimos Persona 5 Strikers

Sistema operativo: Sin especificar

Procesador: Sin especificar

Memoria: Sin especificar

Gráfica: Sin especificar

Almacenamiento: Sin especificar

DirectX: Sin especificar



Curse of the Dead Gods

Presentado anteriormente en otra de nuestras guías de próximos lanzamientos, Focus Entertainment completa por fin el desarrollo de este dungeon crawler, que apuesta por un novedoso sistema de combate basado en maldiciones sobre nuestro personaje que nos aportarán unas habilidades de doble filo, y que nos harán tomar un enfoque mucho más táctico que el clásico patrón «correr y matar» de estos títulos.

Tras una primera fase de acceso anticipado para PC (Steam), finalmente la versión completa de este juego realizará un estreno completo, disponible también para PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Requisitos mínimos Curse of the Dead Gods

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3-2125 o AMD FX-4100

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R7 370

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

DirectX: Sin especificar



25 de febrero

Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Anunciado durante la pasada celebración de los The Game Awards 2020, y como parte de un plan mayor de próximos lanzamientos, Capcom nos trae el primero del que parece ser una de las primeras vueltas de sus sagas más míticas de las recreativas con una entrega nostálgica a la par que completamente reinventada para Nintendo Switch.



26 de febrero

Bravely Default 2

Como una historia independiente de su primera entrega, en esta ocasión seguiremos los pasos de Seth, Elvis, Gloria y Adelle, para recorrer las palpitantes tierras de Excillant y erradicar el mal que se apoderó de los cristales y que amenaza con sumir el mundo en el caos. Sin embargo, volveremos a encontrarnos con el sistema de combate único de la franquicia, que da una vuelta de tuerca a la fórmula de los combates por turnos de los clásicos RPG, permitiéndonos adelantar o acumular turnos para reforzar nuestros ataques o defensa, sumando un enorme componente táctico los mismos.

Reinventa las reglas y descubre un mundo de infinitas posibilidades en tu Nintendo Switch.



Próximos lanzamientos: fecha por confirmar

Century: Age of Ashes

Sobrevuela los cielos en este curioso shooter online, donde montarás dragones en batallas por equipos de hasta doce jugadores. Mejora tus habilidades y descubre las diferentes habilidades de todas las clases y dragones, y compite en intensas batallas en coliseos hasta dominar frenéticos combates aéreos.

Abandonando pronto su fase de acceso anticipado, este juego mantendrá su formato gratuito tras su estreno en PC (Steam).

Requisitos mínimos Century: Age of Ashes

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i5 o AMD FX-8350

Memoria: 6 GB de RAM

Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD RX 560

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11



Capcom Arcade Stadium

Cerrando el listado de próximos lanzamientos de febrero, no podía faltar esta joya.

Y es que ya seas un recién llegado o un veterano de las salas de juegos, sin duda este recopilatorio de clásicos de Capcom es una compra obligatoria para cualquier jugador, con 32 de los mejores títulos de acción, disparos y lucha que reinaron durante la época de los 80 y 90, y que sin duda marcaron a toda una generación.

Y qué mejor manera de hacerlo que en un formato tan similar, aunque actualizado, como el de la Nintendo Switch.