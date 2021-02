Que a Apple no le hace ninguna gracia la idea de que el iPhone cuente con un puerto USB-C es algo que sabemos desde hace ya mucho tiempo. Y en este caso no hablamos de un rumor o de una postura oficiosa, no, hace algo más de un año la tecnológica remitió un extenso informe de 92 páginas a la Comisión Europea, en el que exponía y desarrollaba su postura frente a la aprobación, por el Parlamento Europeo, de la normal que plantea que el cargador de los smartphones debe ser universal, algo que acabaría con el puerto lightning o, peor aún, a que el iPhone contará con éste para los datos y un USB-C exclusivamente para carga. Descabellado, ¿verdad?

El problema para Apple es que hablamos de una norma aprobada por la Comisión y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. En principio se debería haber aplicado a partir de mitades del año pasado, pero dadas las particulares circunstancias que estamos viviendo, y al igual que otras tantas cosas, esto se ha retrasado, dando un tiempo de maniobra extra a Apple, que tiene unos planes un tanto distintos para el iPhone. Unos planes de los que ya te hablamos en abril del año pasado, y que poco más de un mes después encontraron continuidad en nuevas filtraciones y especulaciones.

La presentación del iPhone 12, con la vuelta de MagSafe, profundizando así en la carga por inducción, que ya estaba presente en modelos anteriores, es una muestra más de que la carga inalámbrica podría convertirse, en un futuro, en el único medio de carga del smartphone de Apple. Así, de ser otra empresa, podríamos pensar que su planteamiento pasa por mantener el puerto lightning solo para los datos, y que el teléfono no tenga un puerto de carga mediante cable. Pero claro, estamos hablando de Apple, y ya sabemos el gusto que tiene Apple por seguir la senda de la innovación por la vía de eliminar cosas, y el futuro iPhone 13 podría ser el nuevo ejemplo de ello.

Ahora bien, aunque el iPhone ya permite tanto la carga como la sincronización de manera inalámbrica, todavía hay algunas funciones para las que es necesaria la conexión mediante cable, y esto es algo que Apple tendrá que resolver si pretende lanzar al mercado un teléfono sin conectores de ningún tipo. Según podemos leer en Appleosophy, los de Cupertino ya están en ello y, además, con una función particularmente importante, no porque sea de uso habitual, sino porque resulta crucial en determinadas situaciones: la restauración del iPhone.

Hasta ahora, como seguramente ya sabes, para llevar a cabo este proceso es necesario conectar el iPhone al PC mediante cable, algo que dejará de ser posible en el momento en el que el teléfono pierda sus puertos. Y este problema no es nuevo, en realidad es algo que ocurre con el Apple Watch desde su lanzamiento, y que obliga a los usuarios a llevar el reloj a un servicio técnico y, además de la pérdida de tiempo que esto supone, no es un procedimiento gratuito. Trasladar al iPhone este modelo, que tan molesto resulta para los usuarios del Apple Watch, podría generar un enorme rechazo entre los usuarios, y quizá incluso enfrentarse a problemas legales en determinadas regiones.

Para la restauración wireless del iPhone, Apple habría estudiado tres modelos distintos:

El usuario activa manualmente el modo de recuperación en el iPhone y la función de restauración a través de Internet en iTunes. Cuando el software detecte el dispositivo iniciará la restauración e irá guiando al usuario en el proceso.

El propio dispositivo inicia automáticamente el modo de restauración, y el usuario es informado de ello para que pueda gestionar el proceso.

Un modelo similar al anterior, pero en vez de la conexión a Internet, se emplearía la conexión Bluetooth.

Debido a problemas de seguridad y de velocidad, Apple habría descartado ya la tercera opción, por lo que han centrado sus esfuerzos en la restauración a través de Internet, un sistema que ya habría probado y que, en su fase de prototipo, habría arrojado resultados prometedores, según la filtración.

Esto no nos confirma, claro, que el iPhone 13 finalmente no cuente con conexión por cable (sea Lightning o USB-C), pero parece que esta tecnología ya estaría lo suficientemente avanzada como para que Apple intente acelerar al máximo su desarrollo y sí que consiga apuntarse ese tanto. Un tanto que, no obstante, no será acogido del mismo modo por todos los usuarios. ¿A ti te gustaría tener un iPhone, u otro smartphone, 100% wireless?