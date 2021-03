La compañía de las alas está trabajando en un nuevo smartwatch que Motorola lanzará bajo la marca Moto. Este nuevo reloj inteligente vendrá con una importante puesta al día en términos de diseño, y también contará con mejoras a nivel de hardware, ya que estará equipado con un SoC Snapdragon Wear 4100, un chip de última generación que está basado en el Snapdragon 429.

El nuevo SoC de Qualcomm integra un procesador de 64 bits basado en la arquitectura ARM Cortex-A53, suma un total de cuatro núcleos a 1,7 GHz y viene acompañado de una GPU Adreno 504. Si lo comparamos con el Snapdragon Wear 3100, vemos que hay un salto enorme, ya que este contaba con cuatro núcleos Cortex-A7 de 32 bits a 1,1 GHz y una GPU Adreno 304.

Este nuevo smartwatch de Motorola promete ser muy potente, y estará equipado con un amplio abanico de funciones incluyendo, como no podía ser de otra forma, conectividad NFC y GPS. No se descarta que Motorola presente una versión preparada para soportar conectividad 4G LTE, pero de momento no está confirmado, así que toca esperar.

¿Adoptará Motorola un enfoque conservador?

A nivel de hardware ya ha quedado claro que no, puesto que la compañía de las alas utilizará el nuevo SoC Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm, ¿pero qué hay del diseño? Ahora mismo tenemos abiertas dos grandes posibilidades. La primera es que ese nuevo smartphone sea prácticamente un calco del Moto 360 Gen 3, que podéis ver en la imagen de portada, y la segunda es que Motorola podría aprovechar para introducir cambios más profundos a nivel de diseño.

Todavía no hay nada definitivo, pero viendo las mejoras que traerá este nuevo smartwatch a nivel de hardware, creo que lo más sensato sería que Motorola aprovechase para redondear su valor, introduciendo pequeños cambios a nivel de diseño que lo conviertan en un dispositivo más atractivo para el usuario.

Por lo que respecta al rendimiento, las primeras pruebas que se han realizado con el SoC Snapdragon Wear 4100 confirman que es capaz de superar al chip que utiliza el Apple Watch Series 6, así que sí, este nuevo smartwatch de Motorola va a ser muy potente. Salvo cambios de última hora, lo nuevo de Motorola debería ser presentado el 21 de julio.