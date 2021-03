Si eres usuario de la versión normal del navegador de Google, es probable que en alguna ocasión hayas tenido ganas de probar Chrome Canary. Y es comprensible, puesto que esta versión ofrece acceso a aquellas funciones en las que Google todavía está trabajando y que, de llegar a buen puerto, podremos ver en la versión estable de Google Chrome pasadas unas semanas o unos meses. Y, claro, de poder valorarlas y hacer llegar tu feedback a los responsables de su desarrollo.

Si eres usuario de Chrome Canary ya sabrás que el modo de acceder a las pruebas es escribir chrome://flags en la barra de direcciones y, a continuación, revisar una extensa lista de entradas, cada una de las cuales representa una función en pruebas, que puedes activar o desactivar a tu gusto. La lista, variable, siempre es bastante extensa, y para cada entrada se muestra una descripción sobre lo que obtendrás al activarla. Los experimentos son muy heterogéneos: desde un hud de rendimiento de las páginas que visitas hasta probar versiones experimentales de tecnologías como JavaScript.

El principal problema de este sistema es que no resulta demasiado cómodo, especialmente en lo que se refiere tanto a revisar nuevas funciones experimentales como a comprobar cuáles tenemos activadas en un momento determinado. Afortunadamente el equipo de desarrollo lo ha tenido en cuenta y, como podemos leer en un tweet de Alex Ainslie, jefe de diseño de Google Chrome, Chrome Canary ahora ofrece un nuevo método, mucho más cómodo y rápido, para acceder a las funciones experimentales.

👩‍🔬 We hope to gather more feedback about @googlechrome updates as they’re in development. If you’re using Canary today (and soon Dev and Beta) you’ll notice a little beaker on the toolbar that makes it easier to try out new stuff and share suggestions about how it should evolve. pic.twitter.com/doPLzJbnRW

— Alex Ainslie (@alexainslie) March 5, 2021