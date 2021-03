La resolución de pantalla es el pilar central sobre el que se configura cualquier juego. Esta determina el número de píxeles que se mostrarán en pantalla, aunque es un concepto que está profundamente unido a dos cosas importantes: la distancia a la que nos vamos a situar y el propio tamaño de la pantalla. En general, podemos establecer dos reglas sencillas: a mayor distancia se disimula mejor una menor resolución, y a mayor tamaño de pantalla, necesitamos una resolución más elevada, o los píxeles parecerán «enormes».

Las resoluciones de pantalla más elevadas mejoran en gran medida la nitidez de la imagen, y pueden llegar a un extremo tal que hagan totalmente innecesario el uso de métodos de suavizado de bordes. Sin embargo, esto también aumenta enormemente el consumo de recursos del equipo, algo que podemos entender fácilmente solo con analizar el número de píxeles que maneja, en total, cada resolución. Vamos con tres ejemplos centrados en las resoluciones más populares a día de hoy:

1080p: maneja 2.073.600 píxeles.

maneja 2.073.600 píxeles. 1440p: esta maneja 3.686.400 píxeles.

esta maneja 3.686.400 píxeles. 2160p: con esta nos movemos en 8.294.400 píxeles.

La diferencia es enorme. Pasar de 1080p a 1440p casi dobla el número de píxeles, y al subir de 1080p a 2160p el número de píxeles se multiplica casi por cuatro veces. Al tener una carga ocho veces mayor, es normal que el rendimiento disminuya enormemente, y que la calidad de la imagen aumente. Obviamente hablamos de resolución nativa, y no reescalada.

1.024 x 768 píxeles, esa ha sido la resolución que más tiempo he utilizado para jugar

En mi caso, la resolución que más tiempo he utilizado para jugar ha sido 1.024 x 768 píxeles. Cuidado, no la confundáis con 768p, que no son lo mismo. La segunda equivale a 1.366 x 768 píxeles, y representa un conteo superior al HD, que equivale a 1.280 x 720 píxeles.

Cuando empecé a utilizar dicha resolución supuso para mi un salto enorme, ya que anteriormente había estado limitado a 640 x 480 píxeles, una resolución en la que mi GeForce FX 5200 Ultra con 128 MB de memoria se movía bastante cómoda. Cuando compré una GeForce 6600 GT con 256 MB de memoria gráfica, aproveché para renovar el monitor y di el salto a un Sony TFT de 15 pulgadas.

Años después, actualicé por completo el PC, y adquirí un equipo basado en un Core 2 Duo E8200 con 4 GB de RAM (que luego amplié a 8 GB) y una GeForce 9600 GT con 512 MB de memoria gráfica. Dicha tarjeta arrasaba en 1.024 x 768 píxeles, y me permitió aguantar durante mucho tiempo sin tener que actualizar nada. No sé exactamente cuántos años la matuve, pero no exagero al decir que fueron más de diez. Posteriormente salté a 1080p, y finalmente a 1440p, que es el nivel en el que me encuentro ahora mismo.

Os toca a vosotros. Nos leemos en los comentarios.