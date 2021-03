Microsoft ha confirmado que la última actualización de Windows 10, lanzada este mismo mes de marzo, está dando problemas importantes en algunos equipos, aunque por suerte han logrado identificar el patrón que produce dichos problemas, y al parecer se limita a ciertos equipos que se hayan conectados a determinadas impresoras. Con todo, no deja de ser curioso que prácticamente cada nueva actualización de Windows 10 acabe siendo noticia por los errores que trae, o por los problemas que causa.

Volviendo a esta actualización de Windows 10, sabemos que prácticamente todas las versiones de dicho sistema operativo que reciben soporte a día de hoy están afectadas, es decir, desde la 1909 hasta la 20H2, que llegó a finales del pasado año. Según Microsoft, el problema común que produce la actualización de Windows 10 de marzo es un pantallazo azul de la muerte, o lo que es lo mismo, errores críticos que «tumban» el sistema.

A continuación os dejo un listado detallado con todas las versiones afectadas, y el número exacto de compilación:

Windows 10 1803: KB5000809 (OS Build 17134.2087)

Windows 10 1809: KB5000822 (OS Build 17763.1817)

Windows 10 1909: KB5000808 (OS Build 18363.1440)

Windows 10 2004 y 20H2: KB5000802 (OS Builds 19041.867 and 19042.867).

Cómo saber si estoy afectado por este problema que causa la última actualización de Windows 10

Lo primero que debes tener claro es lo más evidente, y es que si no has instalado dicha actualización, es imposible que te haya afectado. Por otra parte, si has instalado dicha actualización pero no utilizas ninguna impresora, no tienes nada de lo que preocuparte, ya que, como hemos dicho, el error parece estar vinculado al uso de ciertas impresoras.

Si tras instalar la actualización recibes un pantallazo azul con el «stop code APC_INDEX_MISMATCH error», siento decirte que estás sufriendo el error que provoca esa última actualización de Windows 10. Todavía no sabemos qué impresoras se encuentran afectadas, pero en cualquier caso, lo importante es que todo parece deberse a un tema de incompatibilidad a nivel de drivers, así que debería ser fácil de resolver.

Para librarte de este problema, la única opción es desinstalar la última actualización acumulativa y pausar las actualizaciones para evitar que se vuelva a instalar. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, es muy fácil, sigue la ruta «Configuración > Ver Historial de Actualizaciones», y una vez ahí solo tenemos que seleccionar las actualizaciones que queremos eliminar. Si no sabes llegar a esa sección, no te preocupes, pulsa la tecla de Windows, escribe «Buscar Actualizaciones» y selecciona el primer resultado. También encontrarás la opción de pausar las actualizaciones.