Este viernes 19 de marzo será el día del padre, y como cada año, queremos aprovechar la ocasión para ayudaros a salir de los clásicos (aunque no siempre tan acertados) regalos de la corbata y la colonia. Y es que desde gadgets, teléfonos inteligentes o incluso periféricos gaming, cada vez son más los padres que prefieren un regalo tecnológico, sobre todo en un años años como los que nos está tocando vivir.

Es por eso por lo que os hemos querido echar una mano, recopilando algunas ideas y regalos originales con los que podréis sorprender a vuestros padres, y por supuesto, devolverles parte de este amor que tanto se merecen.

Además, dada la cercanía de la fecha, hemos incluido sólo productos con unos plazos de entrega que os asegurarán que los regalos estarán a tiempo a para el día del padre.

Regalos deportivos

Xiaomi Band 5

La última pulsera inteligente de Xiaomi cuenta con el mismo diseño discreto pero deportivo, centrándose en los modos de seguimiento habituales de podómetro, frecuencia cardíaca y horas de sueño, ofreciendo además hasta 11 modos deportivos predefinidos con las principales actividades para el aire libre o bajo techo. Todo acompañado de una pantalla a color con más de 100 esferas temáticas y fondos de pantallas personalizados.

Huawei Band Pro 4

Otra opción para registrar la actividad y entrenamientos pasaría por la pulsera inteligente de Huawei, una de las pocas con GPS integrado, que nos permitirá salir a hacer deporte sin depender de llevar el móvil encima para seguir disfrutando de las ventajas de la geolocalización; además de otras funciones de salud interesantes como la medición de saturación de oxígeno en sangre.

Garmin Fenix 6

Aunque si lo que buscamos es la mayor precisión, calidad, y elegancia, no puede faltar el rey de los relojes inteligentes multideporte, os nuevos tope de gama en pulsómetros o mejor en relojes deportivos inteligentes porque hace tiempo que traspasó la línea la firma líder del segmento.

Una bestia equipada con una esfera de 47 mm, una pantalla de zafiro y un bisel de acero inoxidable, con funciones básicas como el medidor de frecuencia cardiaca, más exclusivas como el GPS, y de gama premium como los sensores ABC, un pulsioxímetro, NFC, aplicaciones exclusivas de deporte como el esquí, golf o la escalada. En definitiva, de lo mejorcito en pulsómetros y relojes inteligentes.

Fitbit Aria Air

Además del peso, con una báscula inteligente podrá conocer más a fondo métricas relativas a su salud. Uno de los modelos más intuitivos y fáciles de usar es la Fitbit Aria Air, que detalla a fondo la evolución mediante gráficas que podrá ver desde el móvil.

Regalos smart home

Con este dispositivo podrás reproducir todo el contenido en streaming en calidad Full HD utilizando el mando con el asistente de voz Alexa. Solo tienes que mantener pulsado el botón de voz y podrás pedir a Alexa que busque el contenido que deseas reproducir. Este dispositivo soporta decenas de plataformas, como Youtube, Netflix, Amazon Prime, Disney+; además de series y programas de televisión con aplicaciones como RTVE A la carta, DAZN, Movistar+ y Atresplayer; e incluso reproducir música en streaming a través de las plataformas como Spotify o Amazon Music.

Google Chromecast

Con la aparición de las Smart TV, muchos servicios de internet disponen de su propia APP para ser disfrutadas de una forma mucho más accesible directamente desde nuestros televisores. Pero, ¿qué ocurre si nuestra tele no es Smart TV y queremos acceder a ellas? Basta con disponer de un puerto HDMI para poder conectar el Chromecast.

Amazon Echo Dot y Google Nest

Siendo acierto seguro para este día del padre, poco se puede contar ya sobre estos altavoces inteligentes, más allá de sus diseños reducidos y la enorme potencia de sus micrófonos y altavoces, que nos permitirán cubrir prácticamente cualquier zona de la casa con apenas un par de unidades; o la enorme utilidad que estos pueden ofrecer más allá de sus funciones de búsqueda o reproducción de música, con la compatibilidad de miles de productos inteligentes que irán desde los propios teléfonos inteligentes, hasta los televisores, la iluminación, e incluso el hogar domotizado.

Crock-Pot SCCPRC507B

Pasando así a la cocina, no podían faltar las ya imprescindibles ollas de cocción lenta, una de las maneras más sencillas de preparar esos típicos platos de cuchara de toda la vida, de la manera más sencilla y sin el «peligro» de las ollas express. Y es que utilizar este aparato será tan sencillo como programar las horas o potencia de cocinado, y esperar tranquilo hasta que llegue la hora de hincar el diente.

Mambo 10090



Trocea, licua, sofríe, muele, pulveriza, ralla, recalienta, bate, yogurtera, emulsiona, cocina al vapor. Haz literalmente lo que quieras con la última y más actualizada versión de este robot de cocina, ya sea por tu cuenta o con la ayuda de la App Mambo, con recetas ilimitadas guiadas paso a paso, o incluso con lo modos ya predefinidos en la máquina que te facilitarán un uso sencillo e intuitivo.

Mycook Touch Black Edition

En este caso nos encontramos con un robot de cocina más sencillo y elegante en cuanto lo que se refiere en acabados, manteniendo eso sí el resto de funciones y características relevantes de la marca, además de algunos accesorios especiales para la cocción al vapor. Todo ello para ofrecernos la posibilidad de cocinar las más de 13.000 recetas disponibles, de forma totalmente gratuita, en el recetario de Mycook.

Conga 6090 Ultra



Una de las últimas y más potentes versiones del robot aspirador líder del mercado, dotado con 10.000 pascales de potencia, tecnología ciclónica y los últimos avances de hardware y software como la inclusión de un sensor óptico, la generación de mapas interactivos, o el control absoluto de las tareas y funciones del aspirador a través de su propia app para smartphones, con la que podremos mantener nuestro hogar siempre a punto incluso sin tener que estar presentes.

Regalos gaming

Newskill Icarus



Enfocado a satisfacer a los jugadores más exigentes sin tener que exprimirse la cartera, este monitor cuenta con una resolución 2K (2560 x 1440 píxeles) que nos permitirá disfrutar al máximo nuestras partidas gracias a unas tasas de refresco de hasta 165 Hz, un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, y la compatibilidad con las tecnologías de mejora de imagen AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, y HDR. Todo ello por supuesto sin perder ese toque gaming tan característico, con un pequeño añadido RGB en su parte trasera que lo hará combinar con cualquier setup.

HyperX Alloy Core RGB

Acostumbrados a verlos brillar por su gama de auriculares, cabe mencionar la enorme calidad que nos ofrecen el resto de periféricos de HyperX, como el Alloy Core RGB, anteriormente analizado en nuestra web.

Pasando así a los interruptores, este teclado abandona los ya más recurrentes sistemas de switches mecánicos para volver a una configuración de membrana en un circuito único sobre el que están montadas las teclas, manteniendo un rendimiento bastante bueno, y una mucho más notable reducción de su precio.

Por otro lado, no podemos dejar de recomendar el accesorio HyperX Wrist Rest, un reposamuñecas de espuma viscoelástica y gel que, además de una enorme comodidad y reposo para las muñecas, se corona con un acabado de micro tejido, con un acabado realmente suave y agradable para la piel. Un extra también reseñable de cara a los clásicos accesorios de cuero sintético, ofreciendo una mayor resistencia y vida útil.

Razer Naga Trinity

Equipado con el sensor óptico de 5G más avanzado del mundo, con 16.000 ppp auténticos de sensibilidad, nos encontramos con un ratón optimizado para lograr la mayor precisión y velocidad, lo que garantiza que tus movimientos sean suaves; y la mayor funcionabilidad posible, con tres placas laterales intercambiables con las que podremos añadir configuraciones de 2, 7 y 12 botones adicionales, toda una experiencia para los amantes de los MMORPG y los MOBA.

Corsair Virtuoso RGB Elite Wireless SE



Premiados por nuestra web como uno de los mejores auriculares inalámbricos para gaming, con un análisis que nos demostró su enorme potencial, nos encontramos un periférico situado en lo más alto del catálogo de Corsair, siendo, por calidad de construcción, diseño y sonido, lo mejor que ha lanzado la compañía hasta el momento.

Optando por un diseño quizás menos llamativo, los materiales utilizados en estos auriculares nos dejan unos sensaciones excelentes con respecto a su robustez y comodidad. Unas cualidades sobresalientes que continúan con la calidad de audio de sus auriculares de 50mm y su sonido 7.1, que ofrecen un efecto posicional a la par que un sonido limpio y claro.

Nfortec Krater



Nos encontramos con un diseño en el que destaca un gran panel mallado de acero que ocupará toda la vertical delantera, y un lateral de vidrio templado que dejará entrever los entresijos casi completos de nuestra configuración. Todo ello montado sobre un robusto pero no muy pesado chasis fabricado en acero, y una estructura compatible con las placas base tipo ATX, M-ATX, ITX E-ATX, ofreciéndonos una compatibilidad prácticamente total para montar cualquier tipo de PC.

Trust GXT 712 Restro Pro Gaming

El confort lo es todo en el espacio de un jugador, por lo que un asiento ergonómico es clave para ganar partidas. Sobre todo cuando cuenta con unos cojines lumbar y cervical extraíbles, unos reposabrazos 4D, y un respaldo ajustable que ofrecen en combinación una enorme comodidad.

PlayStation Classic

Tras los grandes problemas de stock vistos originalmente, ahora podemos hacernos con gran facilidad con una de estas consolas retro de tamaño reducido, una versión de la PlayStation original con 20 juegos preinstalados entre los que incluyen grandes clásicos como Final Fantasy VII, Gran Theft Auto, Metal Gear Solid o Destruction Derby; así como dos mandos especiales de tamaño también reducido, perfectos para disfrutar de los títulos cooperativos en familia.

SEGA Megadrive Mini

La icónica consola SEGA Mega Drive que definió a una generación de jugadores vuelve de forma delicada y miniaturizada. La consola SEGA Mega Drive Mini viene con 42 legendarios juegos entre los que se que incluyen: Castlevania: Bloodlines, Sonic the Hedgehog, Altered Beast, Streets of Rage 2 o Earthworm Jim.

The C64 Mini

La nueva concepción del clásico ordenador doméstico que fue un éxito de ventas en la década de los 80, que vuelve con todas las ventajas de la nueva era, como la conectividad mediante HDMI; su tamaño compacto, reducido a la mitad del tamaño del original; o la memoria integrada, que nos permitirá acceder a un catálogo de hasta 64 juegos preinstalados.

Game & Watch: Super Mario Bros

Esta mini-consola portátil se presenta como un auténtico jarro de nostalgia, recuperando algunos de los títulos más icónicos de los 80 del fontanero de Nintendo, incluyendo el título original Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2: The Lost Levels, y Game & Watch Ball (con una versión especial con temática de Super Mario), además con un modo de reloj digital con hasta 35 animaciones distintas inspiradas en estos juegos clásicos.

Regalos para teletrabajo

Trust Ozaa

Con un diseño ergonómico para diestros realmente cómodo, tal y como vimos en nuestro análisis, la funcionalidad de este ratón se hace presente gracias a la inclusión de un total de seis botones, siendo los dos principales interruptores silenciosos para reducir la mayor parte del ruido mientras se trabaja, sumando un botón adicional en la parte superior bajo la ruelta, y dos botones en el lateral, donde también encontraremos una segunda rueda de desplazamiento destinada para el scroll horizontal, que nos facilitará en gran medida la navegación por los documentos.

De esta manera, además de un aumento en la productividad, podremos trabajar con él durante horas con total comodidad. Unos tiempos en los que el ratón nos acompañará más que sobradamente gracias a su buena autonomía y el uso de una batería recargable integrada, que nos permitirá usar el ratón incluso mientras se carga.

Trust GXT 1160 Vero

Ya sea para jugar o teletrabajar, esta webcam de alta definición cuenta con una resolución HD 1080p de hasta 8 megapíxeles que, gracias al pedestal con pinza que la da forma, podrá sujetarse en cualquier monitor o portátil con la mayor facilidad y rapidez, convirtiéndose en un potente aliado allá donde vayamos.

Regalos techies

Raspberry Pi Zero W

Si tu padre es un apasionado de la tecnología, un manitas, te proponemos este kit de inicio con la Raspberry Pi Zero W, un modelo básico con conectividad Bluetooth y Wi-Fi con el que realizar proyectos de iluminación, motores o cámaras.

DJI Mini 2

Volar siempre ha sido uno de los sueños frustrados de la humanidad, aunque hoy en día podemos quitarnos esta pequeña espinita con relativa facilidad gracias a estas aeronaves en miniatura. Tal y como vimos en nuestro análisis, manteniendo su tamaño compacto y facilidad de uso, este modelo mejora apartados como la velocidad de vuelo, la estabilidad general, o resistencia al viento, sumando además la toma de imágenes y vídeo hasta resoluciones 4K, permitiéndonos revivir cada momento sin perder detalle.

Además, el DJI Mini 2 se mantiene como el más ligero del catálogo de la firma china con un peso de 249 gramos, justo por debajo del límite donde los reguladores obligan a registrar estos drones.

Regalos frikis

«Yo soy tu padre: Cómo llevar a tus hijos al lado oscuro»

Ser padre y friki no es tarea sencilla. Las sesiones nocturnas de videojuegos han sido sustituidas por “la hora del cuento”, no hay manera de estar al día con las series porque en casa sólo se ve Pocoyó y tu sancta sanctorum se ha convertido en la “guarida de la bestia”. Si éste es tu caso, sólo hay una solución para no convertirse en un ser gris amante de los realities y los chiquiparks: llevar a tus pequeños al lado oscuro.

Y es que este libro-manual, nos ofrece todas las herramientas y técnicas para seguir disfrutando de nuestras aficiones y arrastrar, de una manera discreta pero efectiva, a los más pequeños. Desde los mandamientos del padre friki y varios tests de frikismo para tus hijos, hasta consejos para mantener tu territorio frente «al enemigo», o incluso algunas actividades para disfrutar en familia.

Tazas

A medio camino entre los regalos comunes y las ideas únicas, nos encontramos esta taza personalizable con la que podremos representar nuestra propia familia a modo de las populares figuras Funko Pop, un regalo original a la par que funcional para este día del padre, y que sin duda se llevará las miradas de todos tras la vuelta a la oficina.

Corbatas

Sí, lo sé, al principio de este artículo habíamos dicho que queríamos salir de los clásicos regalos para el día del padre, pero es que en este caso hablamos de la reinvención de los mismos a modo de corbatas graciosas y sobre todo muy frikis, con temáticas variadas de juegos, series, películas, e incluso la capacidad de crear nuestro diseños personalizados. ¿Qué padre no ha soñado alguna vez con tener una corbata del famoso pirata Guybrush Threepwood?

Si aun con todo esto sigues sin encontrar ese regalo especial para el día del padre, podrás encontrar más productos y ofertas en nuestros resúmenes semanales del Red Friday. Y recuerda que, aunque respetando las recomendaciones actuales de salud, no hay nada como el amor de un padre.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.