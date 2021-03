Tras los teasers publicados en su cuenta oficial de Twitter, Bethesda reveló ayer por fin el tráiler completo de Doom Eternal: Ancient Gods Part Two, que además de augurar un épico final para esta saga, anunció una fecha de disponibilidad más que inminente, para hoy mismo.

Se trata así del cierre de esta expansión de dos partes que continuó la historia del juego base, empujando al Doom Slayer hacia el mal antiguo más grande de todos, el Señor Oscuro: «Negaste a los dioses y despertaste un antiguo mal. Ahora reúne a los ejércitos centinelas dispersos, asedia el último bastión del infierno, atraviesa las murallas de la fortaleza y enfréntate al mismísimo Señor Oscuro. El alma del universo pende de un hilo. Tu guerra contra el infierno termina aquí«.

Nos trasladaremos a ubicaciones inéditas, desde las lluviosas cubiertas industriales de la estación atlántica de la UAC en la Tierra hasta las Ciénagas de la Sangre del infierno, repletas de cadáveres, y las ruinas decadentes de un Urdak infestado de demonios; cómo no, haciendo frente a nuevos demonios y criaturas infernales como el barón blindado, el imp de piedra o el zombi chillón, con poderes y habilidades únicas que nos ofrecerán un nuevo nivel de reto.

Sin embargo, destaca el hecho de que el estudio califique a esta expansión como «la conclusión de la saga de DOOM Slayer«, lo que significa que esta podría ser la última vez que nos pongamos en la piel de Slayer, al menos por un tiempo. Y es que no está claro si se trata de una referencia a nuevos contenidos originales dentro de Doom Eternal, o si se trata de la última expansión programada antes de la llegada de la próxima entrega independiente de esta mítica saga.

Disponible a partir de hoy para PC, Xbox One, PlayStation 4 y Google Stadia a través de las distintas plataformas digitales o la web de Bethesda, se espera que Doom Eternal: The Ancient Gods Part Two aterrice bajo el mismo precio que su primera expansión, apuntando así a los 19,99 euros.

Además, mencionar que esta nueva expansión estará ya incluida como parte de la Deluxe Edition de DOOM Eternal, así como dentro del Pase del Año 1, por lo que los jugadores con estos packs tan sólo tendrán que descargar el juego una vez disponible en su plataforma.