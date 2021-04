La ASUS Iris Xe con GPU Intel DG1 es una solución gráfica totalmente personalizada que apuesta por la Gen12 de Intel, una arquitectura de última generación que supone un importante salto adelante frente a la Gen 9.5, y también frente a la Gen11, que fue utilizada únicamente para acompañar, con GPUs integradas, a los procesadores Ice Lake (Core de décima generación).

A nivel externo, la ASUS Iris Xe con GPU Intel DG1 presenta una terminación muy sencilla y discreta, y viene con un sistema de refrigeración totalmente pasivo y de bajo perfil, lo que hace que la tarjeta gráfica ocupe una única ranura de expansión. Este es un claro indicador de que se trata de una solución dedicada de bajo consumo, y que por tanto no cabía esperar un elevado nivel de rendimiento, ¿pero qué es capaz de dar de sí la ASUS Iris Xe?

Antes de entrar a ver los datos de rendimiento, vamos a repasar las especificaciones clave de la ASUS Iris Xe con GPU Intel DG1:

Arquitectura Intel Gen12 (Xe).

80 unidades de ejecución (640 shaders).

4 GB de memoria LPDDR4 a 4.266 MHz integrada.

Diseño de perfil bajo, ocupa un único slot.

Utiliza un sistema de refrigeración pasivo.

Solo es compatible con dos placas base, la ASUS PRIME H410M y la ASUS PRO B460M-C/CSM.

Incluye tres salidas de vídeo: DisplayPort, HDMI y DVI-D.

Utiliza la interfaz PCIE Gen3 x4.

Resolución máxima: 4.096 x 2.304 píxeles a 60 Hz.

Rendimiento de la ASUS Iris Xe con GPU Intel DG1: Por debajo de la Radeon RX 550

La prueba utilizada fue BaseMark, un test de rendimiento sintético muy popular, utilizando la API Vulkan y los ajustes configurados en medio. En ese nivel, la ASUS Iris Xe con GPU Intel DG1 obtuvo una puntuación de 1.267 y 17.289 puntos, cifras que la colocan un poco por debajo de la veterana Radeon HD 7850, una tarjeta gráfica que, como recordarán muchos de nuestros lectores, está casi al mismo nivel que la GPU de PS4.

Esta solución gráfica ofrece un rendimiento que, en general, queda también por debajo de la RX 550. Teniendo en cuenta que se trata de un producto de gama baja, con un consumo muy limitado y un sistema de refrigeración totalmente pasivo y silencioso hay que decir que sus resultados no están tan mal. Sería absurdo pensar que una tarjeta gráfica de este tipo fuese capaz de rendir como una solución actual de gama media.

La ASUS Iris Xe con GPU Intel DG1 puede ser una opción a tener en cuenta para ciertas configuraciones, como por ejemplo para crear equipos premontados de gama baja económica que sean, sin embargo, capaces de ofrecer un rendimiento aceptable. De momento, ASUS es la única que ha empezado a utilizar esta solución gráfica, y de forma muy limitada, pero es interesante porque nos permite empezar a hacernos una idea de lo que puede dar de sí la arquitectura Gen12 de Intel aplicada a soluciones gráficas dedicadas.

Según las últimas informaciones que he podido ver hasta ahora, se rumorea que la solución gráfica tope de gama de Intel para el mercado de consumo general, que contará con 512 unidades de ejecución y 4.096 shaders, podría rendir al nivel de una RTX 3060 Ti de NVIDIA. Os recuerdo que, cuando hablamos de configuraciones gráficas, el aumento de shaders no produce un aumento lineal del escalado de rendimiento, así que tiene bastante sentido. Con todo, ahora mismo no hay nada confirmado por parte de Intel, así que lo único que podemos hacer es esperar.