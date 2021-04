OnePlus 9, análisis: la marca sigue dando lo mejor de si

OnePlus ha actualizado recientemente su línea de móviles con nuevos modelos tanto en la gama alta como en la gama profesional, estos son los nuevos OnePlus 9 y el nuevo OnePlus 9 Pro. En esta ocasión os traemos el análisis del nuevo OnePlus 9, el nuevo modelo de la gama alta.

Especificaciones del OnePlus 9

Pantalla Fluid AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución FHD+ y tasas de refresco de 120 Hz Chipset Snapdragon 888 con CPU de ocho núcleos, GPU Adreno 660 y módem 5G RAM 8 GB – 12 GB Almacenamiento 128 GB / 256 GB Cámaras traseras Cámara trasera principal de 48 MP, f/1.8, 23 mm (angular), 1/1.43″, 1.12µm, omnidireccional PDAF

Cámara gran angular de 50 MP, f/2.2, 14mm, 1/1.56″, 1.0µm

Cámara monocroma de 2 MP, f/2.4 Cámara frontal 16 MP, f/2.4, (angular), 1/3.06″, 1.0µm Conectividad Bluetooth 5.2, USB tipo C, NFC, WiFi 6 y 5G. Batería 4.500 mAh compatible con recarga rápida Dimensiones 160 x 74.2 x 8.7 milímetros Peso 192 gramos Varios HDR10+, doble SIM, certificación IP68, lector de huellas dactilares integrado en la pantalla. Software Android 11 con la capa OxygenOS 11 Precio 8 GB/ 128GB colores Artic Sky, Astral Black 709 euros; 12GB/256GB Astral Black, Winter Mist 809 euros

Diseño

La principal mejora que podemos atisbar en este terminal es la cámara y este aspecto se nota desde el diseño del móvil. Las nuevas cámaras de los nuevos OnePlus, tanto el 9 como el 9 Pro, incorporan el software de Hasselblad, la mítica marca del sector. En el OnePlus 9 cuenta con tres lentes enmarcadas en la parte trasera superior del móvil, entre medias encontramos la firma de la marca Hasselblad.

En un cuerpo metálico, el OnePlus 9 viene en tres colores, Winter Mist (gris), Artic Sky (azul) y Astra Black (Morado), gracias al cuerpo metálico sobre cristal, el terminal nos proporciona un efecto arcoiris que llama mucho la atención, de hecho es una pena ponerle cualquier funda ya que se pierde lo más llamativo del diseño. Aunque nunca está de más ponerla para que el efecto pulido no se nos estropee con machas de huellas.

En la parte delantera seguimos teniendo la cámara frontal perforada en la esquina superior de la pantalla. Esta pantalla de 6,55 pulgadas es totalmente plana, la versión curva la dejan para el modelo Pro.

Aunque no es una pantalla curva, la pantalla del OnePlus 9 es flexible, es decir ocupa totalmente el frontal del teléfono sin que tenga bordes metálicos. Cuando utilizamos el terminal sin funda navegar por el móvil puede provocar un efecto extraño cuando hacemos algún gesto que nos obligue a pasar el dedo por el borde de la pantalla. Por ejemplo si utilizamos Android con la navegación por gestos, para ir hacia atrás o delante, tenemos que arrastrar el dedo hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla, cuando utilizamos el OnePlus 9 sin funda pasamos el dedo por el borde del cristal, obviamente no nos vamos a cortar, pero sí que puede ser un efecto algo distinto. A mi personalmente me resulta un tanto desagradable, pero se soluciona con la funda del móvil.

Por lo demás OnePlus 9 conserva aspecto de su diseño que podemos encontrar en las versiones anteriores, como son la disposición de los botones de bloqueo o volumen y una única entrada de carga.

Pantalla

El OnePlus 9 monta una pantalla de 6,55 pulgadas FLUID AMOLED, con resolución FHD+ y tasas de refresco de 120 Hz. Se trata de la misma pantalla que podemos encontrar en el OnePlus 8T, no hay ninguna mejora al respecto, ya que nos encontramos de una pantalla de alta calidad.



Lo que sí se han vuelto a mejorar con respecto al 8T es el control del brillo en el que se ha intentado que sea más rápido y más fluido. Cuenta con dos sensores de luz ambiental con 8.192 niveles de brillo. También incluye la opción Comfort Tone que ajusta la temperatura de color de la pantalla para adaptarse al entorno para una experiencia de lectura más cómoda.

Son pequeñas mejoras con respecto al modelo anterior que solo notarán los ojos más entrenados, pero sin duda cualquier mejora es bienvenida, sobre todo si justifica un nuevo modelo y más caros.

Cámaras

Aunque los OnePlus siempre han tenido una cámara muy buena, no era su punto fuerte, al ser móviles centrados en conseguir una experiencia sobresaliente a nivel global. Ahora que son capaces de ofrecer una experiencia móvil totalmente balanceada y de calidad superior han decidido ponerse serios con las cámaras.

En este caso el sistema de cámaras que monta el OnePlus 9 es el mismo que el del 9 Pro. Cuentan con los mismos estándares de color realizados con la calibración de Color Natural de Hasselblad.

El OnePlus 9 utiliza la misma cámara ultra gran angular de 50MP que el OnePlus 9 Pro, con un sensor Sony IMX766 y una lente curva freeform única para reducir la distorsión. La cámara principal de 48MP también ofrece capacidades de imagen excepcionales, gracias al sensor Sony IMX689. Además, la cámara monocromática sirve de apoyo a la cámara principal para obtener fotos con más detalle, sobre todo en las imágenes en blanco y negro.

Una de las novedades de la aplicación es que la inteligencia artificial cambia automáticamente el modo de la imagena a HDR cuando así lo considere necesario. En la app de la cámara también han introducido pequeños detalles como un guiño a Hasselblad, estos son el botón del obturador de la app en el clásico naranja y también sonido que recuerda al de estas cámaras.

Batería y rendimiento

El OnePlus 9 incluye un procesador Qualcomm Snapdragon 888. En el tiempo que lo hemos estado probando hemos ejercido un uso bastante intenso y no hemos notado ninguna realentización ni tenido ningún cuelgue en ninguna aplicación. Viene con dos variantes, 8GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y 12 GB y 256 GB, ambas utilizan tecnologías LPDDR5 y UFS 3.1. Esto quiere decir que la experiencia con juegos y aplicaciones será muy similar, sino idéntica, a la de terminales mucho más caros.

Estas configuraciones de memoria dependen de los colores y es que si bien para el modelo de 12 y 256 podemos optar por unidades moradas, azules o negras si queremos el de 8 y 128 tendremos que conformarnos siempre con este último color.

En la batería tenemos otro punto diferencial con respecto al modelo anterior es su batería. La batería del OnePlus 9 de 4,500 mAh utiliza un diseño mejorado de doble celda que carga del 1% al 100% en solo 29 minutos. La versión para Europa del OnePlus 9 también ofrece hasta 15W de carga inalámbrica Qi, siempre y cuando se cargue con el cargador oficial de OnePlus.

El cargador inalámbrico de la marca es una novedad de este año que busca sacar todo el partido a la carga inalámbrica de estos nuevos modelos. Este cargador tiene algunas peculiaridades que aportan una mayor protección al dispositivo, como es el apagado automático cuando el cargador detecta que hay objetivos metálicos cerca, también cuenta con protección ante sobretensiones, sobrecorrientes y sobrecalentamiento.

Si el uso de nuestro móvil es muy extenso, si lo utilizamos para jugar o para consumir contenido multimedia de manera continuada, la carga inalámbrica rápida es muy útil si cuando no podemos prescindir del móvil. Personalmente no es algo que haya necesitado con el OnePlus 9. Además el cargador inalámbrico se me hace algo grande como para ocupar un espacio en cualquier superficie de la casa, para mi es mucho más cómodo el cable, pero eso va en las necesidades de cada persona.

Software: OxygenOS 11

Los nuevos OnePlus vienen con la última versión de Android bajo la capa personalizada de la marca, OxygenOS 11 que busca mejorar el propio software de Google y lo consigue.

La nueva optimización de memoria Turbo Boost 3.0 permite mantener más de un 25% de apps abiertas en segundo plano que antes. OnePlus ha conseguido esto con la ayuda de la compresión de la RAM, que hace que los datos de esta sean más pequeños, y de la RAM virtual, que convierte el almacenamiento del teléfono en RAM para que el móvil pueda tener más RAM física con la que trabajar.

Los dispositivos OnePlus están construidos para soportar experiencias de alta velocidad de fotogramas para el más alto rendimiento y los juegos más exigentes. El modo Pro Gaming libera la potencia de la CPU y la GPU de la serie OnePlus 9 y bloquea las notificaciones de las aplicaciones, las llamadas y otras distracciones para que los usuarios puedan sumergirse por completo en sus juegos móviles favoritos. Un sistema de refrigeración mejorado de cinco capas para juegos, OnePlus Cool Play, también ayuda a disipar el calor durante las jornadas de juego intensivos.

Tan solo hemos notado un pequeño fallo en OxygenOS 11, que imaginamos que se resolverá con alguna actualización. Android 11 incorpora la nueva navegación por gestos, en la que podemos prescindir de los botones en pantalla para ir delante a atrás. Este tipo de navegación muestra algunos fallos a veces, sobre todo al ir para atrás, la pantalla no coge bien el gesto y en lugar de ir para atrás o bloquea la aplicación o la cierra y nos devuelve a la pantalla de inicio. Esto en concreto nos ha pasado con Instagram cuando estamos viendo historias, a veces no podemos salir y volver al Time Line y si queremos hacerlo tenemos que cerrar la aplicación y volver a abrirla.

Conclusiones

Saltando del OnePlus 8T al OnePlus 9 es difícil discernir las mejoras a no ser que sean muy patentes como la carga super rápida inalámbrica o la aplicación de la cámara con el software de Hasselblad con la mejora en la calibración del color.

Pero sí que lo notaremos si partimos de un móvil con un par de años de antigüedad. OnePlus ha sido fiel a su premisa de ofrecer aquello que el usuario precisa, sin invertir de más en algo que no se vaya a utilizar y sobre todo escuchar a los seguidores de la marca y mejorar aquello que ellos señalaban. El OnePlus 9 sigue esta estela, nos ofrece un tope de gama balanceado a un precio ajustado que no pasa de los mil euros. Una buena opción si buscas renovar tu móvil por uno de los últimos alta gama del mercado.