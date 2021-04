Razer Kishi, análisis: jugando mano a mano

Si bien actualmente no salimos tanto de nuestras casas, la convivencia muchas veces se acaba convirtiendo en una lucha para ver quién tiene el turno de la televisión, el ordenador o la consola. Aunque sin duda nuestro smartphone siempre será sólo nuestro. Y es que con la gran cantidad de títulos que no dejan de llegar a estos dispositivos portátiles, complementos como el Razer Kishi comienzan a cobrar cada vez más protagonismo entre los más jugones.

Pensado para encajar alrededor de un teléfono móvil, nos encontramos con un mando compuesto por dos partes rígidas sobre las que se encuentran los botones y joysticks, unidas a través de un pequeño sistema de correas elásticas y una plancha que hará a su vez de tope en la parte trasera.

Acoplándose cada uno de ellos en un extremo del terminal, con la única orientación de toma de corriente, el Razer Kishi cuenta con un diseño bastante ergonómico bastante similar al de la Nintendo Switch, perfectamente curvado para un mejor agarre mientras mantiene un ancho lo suficientemente reducido para no ocupar demasiado espacio. Y es que la comodidad de este dispositivo es una de sus cualidades clave, construido enteramente con unos materiales de plástico duro que le otorgan solidez y un peso bastante liviano de tan solo 320 gramos.

También es un buen detalle el hecho de tener dos pequeñas aberturas en la zona superior del mando derecho para la salida de audio. Claro que lo ideal hubiera sido tener esta misma en el mando izquierdo, ya que cada vez son más los terminales que cuentan con doble altavoz y salida lateral también en la zona superior.

Sin embargo, un detalle a señalar es su compatibilidad, ya que por desgracia no va a ser compatible con muchos de los smartphone gaming del mercado debido al tamaño. Y es que aunque al centrarse en una estructura semi-sólida, con la clara ventaja que supone el uso de estas correas traseras, el espacio útil soportada oficialmente hasta los 163,7 mm, aunque podremos abarcar lo suficiente para terminales de hasta 168 mm (siempre sin funda) antes de comenzar a forzar el dispositivo.

El estilo y distribución de la botonera resulta muy similar al de un mando de Xbox, con la serigrafía propia de esta en los botones de acción y la misma distribución de palancas y D-pad. En el mando derecho se dispone de un puerto USB-C auxiliar tapado con una pegatina. Este nos brinda un enlace hacia el móvil para efectuar su carga sin necesidad de quitar el mando.

El Razer Kishi For Android no requiere ningún tipo de software para comenzarlo a utilizarlo, contando de hecho con una compatibilidad total con el sistema operativo de Google, pudiendo manejar algunas funciones básicas como las funciones de «atrás» o «home».

Aunque cabe destacar que, no por culpa del mando sino por algunas desarroladoras, el Razer Kisin no será compatible con todos los juegos actuales. Y es que muchos juegos online competitivos como PUBG o COD, han comenzado a bloquear el uso de mandos en sus versiones para móvil; aunque también nos encontraremos un problema similar con algunos MMO, en este caso no optimizados para detectar este tipo de accesorios.

Sin embargo, esto también tiene su obvia contraparte, sin ofrecer ninguna opción de mapeado o reconfiguración de los botones o palancas. Y es que si bien existen algunas aplicaciones de terceros con las que podremos salvar esta falla, se echa de menos alguna aplicación propia similar a la que ofrece el fabricante para otros de sus controladores como el Raiju Ultimate.

Otro aspecto muy interesante es el hecho de que el Razer Kishi incorpore una pequeña batería propia, que nos permitirá alargar la autonomía del teléfono durante nuestras partidas. Aunque si eso no fuese suficiente, como bien señalábamos antes, este controlador cuenta con una entrada adicional de USB-C para ofrecernos la posibilidad de cargar el móvil sin necesidad de retirar el mando. Una carga que, si bien podemos confirmar admitirá la opción de carga rápida adelantada por el fabricante, por desgracia no se concreta la cifra de vatios exacta.

Actualmente podemos encontrar el Razer Kishi For Android en la tienda oficial de Razer, así como en otros distribuidores como Amazon, bajo un precio de 89,99 euros. Una cifra que si bien no resulta precisamente barata, tampoco resulta excesiva al tratarse de un dispositivo gaming diseñado para un uso tan concreto.

Mencionar además que el Razer Kishi para Android no es el único modelo del que dispone el fabricante, ya que también podremos encontrar una segunda versión idéntica diseñada especialmente para los iPhone con un conector Lightning en lugar del conector USB.