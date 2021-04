La Windows Store es la menos popular y rentable de las tiendas de aplicaciones oficiales que las grandes tecnológicas mantienen para sus plataformas. Y puede sorprender teniendo en cuenta los centenares de millones de equipos informáticos con Windows activos. Microsoft está en camino de revitalizarla.

Las grandes tiendas de aplicaciones han llegado para quedarse desde que los móviles inteligentes revolucionaran la tecnología mundial. La máxima expresión es la Apple Store, la más rentable del planeta y hoy una parte esencial del multimillonario negocio de Apple en movilidad por sus enormes beneficios propios y como retroalimentadora de la venta de hardware. Y eso que Steve Jobs no quería aplicaciones de terceros en el iPhone…

Microsoft quiso replicar su éxito con la Windows Store, pero no lo ha conseguido. Su adopción ha sido muy tibia (por decirlo suavemente) y no ha atraído ni a desarrollares ni a usuarios. Ciertamente, no es lo mismo un desarrollo para móviles que se alimenta principalmente de apps de la tienda oficial que un desarrollo para PCs donde las aplicaciones se pueden conseguir desde otros sitios.

Pero hay otras cuestiones internas, que parten de la problemática actual de la distribución del software de Windows y el empeño fracasado de impulsar las aplicaciones universales UWP dejando de lado el software Win32 que ha sido el pilar que ha permitido a Microsoft tener una presencia masiva en las empresas y hogares de todo el mundo. Kevin Gallo, vicepresidente corporativo de la plataforma de desarrolladores de Windows, reconoció errores ante el cisma creado entre los desarrolladores: «no deberíamos haber ido por ese camino».

Nueva Windows Store

Microsoft lleva algo más de un año intentado deshacer algunos de los efectos de lo que el ejecutivo denominó la «brecha masiva» entre Win32 y UWP, agregando a las primeras funciones de las segundas y volviendo a tratarlas con la consideración y el soporte que merecen. Microsoft anunció una hoja de ruta para resolver la problemática actual bajo el «Proyecto Reunión«, una plataforma de desarrollo única y unificada para la creación de aplicaciones en Windows 10 con impulso adicional para las aplicaciones web progresivas (PWA).

La nueva Windows Store será un punto clave para este cambio de rumbo comenzando por una nueva aplicación para la tienda que introducirá una interfaz de usuario moderna y fluida y junto a cambios en las políticas que rigen el tipo de aplicaciones que los desarrolladores pueden enviar a la tienda, allanará el camino hacia un escaparate revitalizado más abierto tanto a los usuarios finales como a los desarrolladores.

La aplicación actual es lenta, poco intuitiva y francamente, poco atractiva. Ello cambiará con un nuevo diseño de WinUI, iconografía y animaciones fluidas similar a los cambios que se están realizando para Windows 10 21H2. Aunque seguirá siendo una aplicación UWP se actualizará mensualmente con nuevas funciones. También debería proporcionar una experiencia de descarga e instalación más estable para aplicaciones y juegos de gran tamaño.

Otro apartado importante es que Microsoft también planea relajar algunas de las políticas sobre qué tipo de aplicaciones pueden enviar los desarrolladores a la Tienda con tres cambios fundamentales:

Permitir a los desarrolladores enviar aplicaciones Win32 sin empaquetar a la Tienda.

Permitir a los desarrolladores alojar aplicaciones y actualizaciones en su propia red de distribución de contenido (CDN).

Permitir que los desarrolladores utilicen plataformas de comercio de terceros en las aplicaciones.

Quizá lo más importante para el usuario es que los desarrolladores podrán alojar sus aplicaciones Win32 a la nueva Tienda sin ningún cambio de código, no como hasta ahora. Para los desarrolladores, será vital poder usar sus propias fuentes de ingresos en la aplicación, evitando por completo la propia plataforma de comercio de Microsoft lo que será una novedad absoluta en tiendas de aplicaciones.

Mucho más abierta y mejor esta nueva Windows Store, más rentable para los desarrolladores, más atractiva a nivel visual, con mejor funcionamiento general y más útil para adquirir software. Si es así, los usuarios de Windows le daremos la bienvenida. Lo veremos en la versión final de Windows 10 21H2.