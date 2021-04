Si con quien más empatizabas en las películas de Disney era con los villanos, este juego te va a encantar. Evil Genius 2, trata de ser un genio del mal y conquistar el mundo, el sueño de cualquier malvado.

Evil Genius 2 es un juego de simulación disponible en Steam en el que te pondrás en la piel de un villano y tendrás que gestionar diferentes cosas, tu guarida, tu negocio tapadera y el mundo.

Requisitos de Evil Genius 2

Requisitos Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 Windows 10 CPU Intel Core i3-8100 Intel Core i7-4770K, AMD Ryzen 5 1600 GPU GeForce GT 1030 2GB, Radeon RX 550 2GB GeForce GTX 1660 Super 6GB, Radeon RX 5700 8GB Memoria 8 GB de RAM 8 GB de RAM Almacenamiento 18 GB de espacio disponible 18 GB de espacio disponible DirectX Versión 12 Versión 12

El juego tiene una estética cartoon y cuando arrancamos el juego te da a elegir si quieres utilizar Vulkan o DirectX 12 para jugar.

Tenemos para elegir a diferentes villanos:

Red Ivan es un tirano fuerte y musculoso. Su mundo está dominado por el más fuerte

es un tirano fuerte y musculoso. Su mundo está dominado por el más fuerte Emma es una ex jefa de espías. Manipuladora experimentada y chantajista que prefiere operar desde las sombras.

es una ex jefa de espías. Manipuladora experimentada y chantajista que prefiere operar desde las sombras. Zalika es una científica loca. En nombre de la ciencia, está dispuesta a destruir todos los seres vivos y no vivos.

es una científica loca. En nombre de la ciencia, está dispuesta a destruir todos los seres vivos y no vivos. Maximiliano es un déspota narcisista. Él ve el valor principal en la riqueza, y especialmente en el oro.

Una vez elegido seleccionamos en que paraje queremos instalar nuestra guarida malvada, como una remota isla privada en el mar del pacífico donde nadie vaya a molestarnos.

El juego consta de muchas tareas y objetivos que llevar a cabo para continuar con nuestras fechorías, la primera vez que jugamos la IA nos irá recordando y proponiendo pasos para llevarlas a cabo.

Construcción y decoración

Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra guarida que consta de dos partes, un negocio tapadera, como un casino y las propias oficinas de la maldad. En esta central tenemos diferentes estancias, como el control de radio que nos ayudará a establecernos en diferentes partes del mundo o las salas de entrenamiento de esbirros, donde mejoraremos las habilidades de nuestros minions. Cada estancia se va desbloqueando según avanzamos en el juego y cumplimos objetivos.

A la hora de construir y mejorar nuestra guarida primero tendremos que elegir la habitación que queremos crear o modificar y para hacerla más grande o más pequeña. Estas habitaciones se abren sobre la piedra en la que se encuentra nuestra guarida y habrá algunas zonas donde no se podrá construir, así que hay que estar atentos donde queremos colocar cada habitación. Otro punto importante es que a cada habitación hay que ponerle una puerta y para ponerla tiene que quedar el hueco exacto entre cada pared. Normalmente en este tipo de juegos se crea la habitación y simplemente colocamos la puerta encima de la zona de la pared en la que queremos que vaya, pero en Evil Genius 2, tenemos que dejar el hueco exacto.



También es importante que cuando vayamos a construir una habitación al lado de la otra,ya que en este juego no se crean paredes si no que se crean espacios en la piedra donde van las habitaciones, si pasamos la pala por encima de la pared de otra habitación la eliminaremos también. Si pasa esto tenemos una herramienta que se llama piedra que es la que nos ayuda a crear las paredes que nos falten o que hayamos borrado sin querer.

Para construir las habitaciones tenemos objetos indispensables que de deben ir en las mismas para que se puedan activar. También tenemos objetos de decoración si queremos sacar nuestro lado diseñador de interiores, además del malvado.

Objetivo: destruir el mundo o gobernarlo

Desde el menú del juego de Evil Genius 2 se puede acceder a los distintos objetivos que son necesarios cumplir si queremos terminar la partida. Estos objetivos están ordenados según prioridades, tenemos principales, secundarios y complementarios. Cumplir estos objetivos nos desbloqueará distintas funciones del juego, como elementos de construcción o decoración, o también nos ofrecerán dinero.

—

La primera vez que jugamos tenemos la opción de que nuestro asistente nos vaya guiando paso a paso por el juego, muy útil si es la primera vez que se juega. Nos ayudará a conocer los diferentes personajes y objetivos del juego.

Desde el panel del juego accedemos al mapa mundi, desde ahí activaremos misiones para controlar una zona del planeta. Para desbloquear una nueva zona de control necesitaremos esbirros que se instalen en ella. Tardan un tiempo en instalarse, pero una vez lo han hecho se desbloquean otras misiones o tareas, que pueden ser de influencia, para conseguir dinero o para conseguir personajes especiales.

Avanzado el juego, nos pueden aparecer otras misiones especiales que hay que realizar en el mapamundi como asesinar políticos o manipular unas elecciones. Para conseguir estas misiones especiales necesitaremos más esbirros especiales, un mayor radiocontrol e informes.

El dinero para financiar misiones o construir mejoras en nuestra guarida se consigue automáticamente del negocio tapadera y, como hemos comentado, de misiones especiales. Para acumularlo necesitaremos una habitación especial de caja fuerte, si se nos queda pequeña no vamos a poder acumular más del límite que tengamos. En genera es sencillo gestionar el dinero y muy difícil entrar en pérdidas, si nos quedamos sin él y necesitamos construir algo, solo necesitaremos esperar un poquito hasta conseguir la cantidad deseada.

Forma a tus minions y búscate un segundo

No podremos instaurar nuestro imperio del mal solo con esbirros rasos, necesitaremos formarlos para cada tarea especial. En Evil Genius 2 los esbirros están divididos en 4 categorías, por un lado aquellos que no están especializados, que nos servirán para construir nuevas zonas de la guarida o para arreglar aquello que se esté estropeando, para conseguirlo simplemente tendremos que instalar nuevas taquillas y ellos llegarán de manera automática cada cierto tiempo.

Los esbirros especializados se dividen en:

Fuerza : Estos serán nuestro matones, los que protegerán nuestra guarida de extraños que quieran dificultar nuestros planes. Para que puedan vigilar mejor, es necesarios construirles una sala especial.

: Estos serán nuestro matones, los que protegerán nuestra guarida de extraños que quieran dificultar nuestros planes. Para que puedan vigilar mejor, es necesarios construirles una sala especial. Engaño : Aquí se encuentran los botones que entretendrán a nuestros clientes de tu negocio tapadera. También tienen la habilidad de entretener a los espías para echarlos del lugar sin montar un espectáculo. En ocasiones este tipo de perfiles son requeridos para misiones especiales del mapa mundi.

: Aquí se encuentran los botones que entretendrán a nuestros clientes de tu negocio tapadera. También tienen la habilidad de entretener a los espías para echarlos del lugar sin montar un espectáculo. En ocasiones este tipo de perfiles son requeridos para misiones especiales del mapa mundi. Científicos. Se encargarán de mantener y controlar toda la tecnología loca que tengamos en nuestra guarida.

Cada tipo de esbirro tiene diferentes niveles de mejora y para alcanzarlos deberemos poner a nuestros técnicos a trabajar en la investigación de nuevas tecnologías. Un minion raso puede transformarse en cualquiera de los especializados, únicamente necesitaremos una sala de entrenamiento y otro minion que los forme.

El personaje malvado que elijamos para protagonizar nuestra partida también es jugable, así como el segundo que reclutemos. Estos personajes pueden desplazarse por toda la guarida y ahí donde los llevemos pueden poner en marcha algunas habilidades que activarán determinadas acciones. Por ejemplo, si queremos que algo se haga rápido podemos llevarles a ese punto y activar el modo «Prestar atención» para que los minions prioricen las tareas pendientes que tienen en ese área.

Cuando hay una amenaza en la guarida podemos atacar o defendernos con el Malvado o el Segundo, pero tenemos que estar muy seguros de que tenemos posibilidades de ganar ya que estos personajes también pueden morir y no son sustituibles como los minions. En caso de que muera el personaje principal acabará la partida.

Conclusiones

Para mi la frontera de Evil Genius 2 entre ser un juego entretenido o lioso está algo difusa. Se trata de un juego de simulación bastante elaborado con distintos matices que consigue que el interés por el juego aumente ya que siempre vamos a tener una misión que llevar a cabo. Pero si que es verdad que al arrancar el juego me resultó un poco abrumador y no sabía en que centrarme, si en los objetivos principales, en que no me entraran espías en la guarida…

Por otro lado, el apartado del mapamundi está muy poco explicado y cuesta un poco darte cuenta que consigues abriendo nuevas zonas y que necesitas para abrirlas.

En general me parece un juego bastante entretenido y dinámico para dedicarle algunas tardes.