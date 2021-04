Google I/O 2021: ya conocemos el programa oficial

Faltan dos semanas y media para el inicio de Google I/O 2021, el evento público más importante del año para Google, y que aunque está dirigido principalmente a desarrolladores, todos los años acapara un gran interés del público general por algunos de los anuncios que se llevan a cabo. Al igual que ocurre con la WWDC de Apple, y especialmente desde que estos eventos tienen una importante vertiente online, han dejado de ser solo un encuentro para desarrolladores, para convertirse en un escaparate de novedades.

Y sí, cuando he mencionado lo de la vertiente online, me refería a la situación hasta el año pasado, cuando el evento de Google fue cancelado y el de Apple se celebró en modo 100% online. Estoy convencido de que la empresa del buscador, finalmente, lamentó no haber optado por el formato online para su encuentro de desarrolladores del año pasado, y que desde hace ya bastantes meses, mucho antes de su anuncio hace unas semanas, tenían más que tomada la decisión de celebrar Google I/O 2021 en modo online y poniendo toda la carne en el asador.

¿Y a qué me refiero con esto último? Pues a que aunque podría haber optado por ofrecer pases de pago a las conferencias, talleres, etcétera, la compañía ha optado por hacer que el acceso a Google I/O 2021 sea totalmente gratuito, si bien es imprescindible la inscripción previa para poder acceder a todas sus actividades. Sin duda, a la espera de ver qué es lo que ocurre con este tipo de eventos el año que viene, este modo online supone una excelente puerta de acceso a eventos a los que, hasta 2019, solo podían asistir unos pocos.

Faltan, como decía al principio, poco más de dos semanas para la jornada inaugural de Google I/O 2021, el próximo 18 de mayo, y con el reloj contando Google ya ha hecho público el programa de Google I/O 2021, y ya te adelantamos que la lista es tan amplia que, seas desarrollador o solo aficionado, raro será que no encuentres actividades que te resulten interesantes y a las que decidas inscribirte.

Como no podría ser de otra manera, Google I/O 2021 comenzará con una keynote inaugural, de dos horas de duración, en la que salvo sorpresas conoceremos las principales novedades que van a ver la luz a lo largo de los tres días del evento. Y, ¿recuerdas que antes comentaba que Google I/O 2021 no es un evento solo para desarrolladores? Pues esto termina de quedar claro al saber que, tras la keynote general, de dos horas, se celebrará una segunda presentación, ésta de 45 minutos, dirigida específicamente a los desarrolladores.

Si esperas a que finalice esta segunda presentación, llegará uno de los momentos más esperados de todo el encuentro, el anuncio de novedades de Android 12. A continuación veremos las novedades en relación con Google Play y, justo después, las relativas a la plataforma web. A partir de ahí, y durante los tres días de Google I/O 2021, los contenidos irán volviéndose más y más específicos, por lo que lo más recomendable es planificar con antelación la asistencia a aquellos que nos interesen. Puedes ver la agenda completa aquí.