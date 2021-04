No corren buenos tiempos para la App Store en el viejo continente. Y es que, como ya te adelantamos hace unos días, la Comisión Europea ha confirmado que las políticas de Apple no se ajustarían al marco regulador europeo y, por lo tanto, podría tener que enfrentar sanciones económicas en base al régimen sancionador en el espacio europeo, además de tener que adaptar el modelo comercial de la tienda de apps y sus condiciones para poder seguir operando en Europa.

De momento, según hemos podido saber en la conferencia de prensa celebrada hace unas horas, hablamos de una conclusión preliminar, por lo que todavía no sabemos ni cuál será la definitiva, ni cuándo se producirá, ni en qué se traducirá esto para la App Store de Apple. No obstante, que ya se haya llevado a cabo esta comunicación oficial sí que nos da a entender que no debemos esperar grandes cambios cuando la investigación se de por conclusa.

En la conferencia, la Comisión Europea ha anunciado que la forma en que Apple ofrece Apple Music a los clientes y cómo cobra a otros rivales genera preocupaciones de competencia, y la conclusión preliminar indica que la compañía viola las leyes de competencia en la Unión Europea. Afirma que la comisión del 30% de Apple es un problema que afecta a los clientes, ya que la mayoría de los servicios de streaming, que terminan aumentando los precios y, por lo tanto, repercuten ese extra a los usuarios finales.

Son dos, principalmente, los puntos que señala la Comisión Europea con respecto a la App Store de Apple. El primero, y del que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, es que los servicios cuyas apps están disponibles en la App Store tienen totalmente prohibida la posibilidad de anunciar que es posible contratar sus servicios sin pasar por la tienda de Apple. Y en algunos casos, incluso, han llegado a vetar apps por ofrecer suscripciones solo fuera de la App Store.

El año pasado tuvimos conocimiento de varios casos en este sentido, como el de ProtonMail y el de WordPress, en los que Apple presionó a sus responsables para que incluyeran la posibilidad de suscribirse a través de la App Store, pagando el conocido 30% de las cuotas mensuales. Un pellizco muy goloso, pero que ha empujado a la compañía a traspasar algunos límites, y que aunque con muchísimos matices, ha dado pie al periplo judicial que enfrenta a Apple y Epic Games.

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.

— Margrethe Vestager (@vestager) April 30, 2021