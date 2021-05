Tras el lanzamiento de Crysis Remastered el pasado año, que actualizaba el título original con unas notables puestas a punto a nivel resolución, texturas e iluminación, era de esperar que la desarrolladora acabase por remasterizar el resto de su trilogía. Razón por la cual la última publicación de Crytek se ha entendido un adelanto del anuncio de Crysis 2 Remastered.

Y es que la última publicación de una imagen de alta calidad publicada en las redes sociales de la saga Crysis, centrada en la ambientación urbanita de su segunda entrega, han hecho saltar las alarmas apuntando principalmente a la remasterización de esta segunda entrega.

De hecho, apenas una hora antes de esta imagen, la misma cuenta también publicaba otro mensaje en el que podíamos leer la frase «They used to call me Prophet» (Solían llamarme Prophet), una de las frases más icónicas de este juego.

Se espera así que Crysis 2 Remastered cuente con una adaptación similar a la que ya vimos con la primera entrega remasterizada. Y es que aunque en su momento Crysis 2 supuso en enorme salto técnico dentro no sólo de su saga, sino dentro del escenario completo de la industria de los videojuegos, el techo alcanzado en Crysis Remastered todavía permitiría un margen de mejora.

Aunque tal y como destacan muchos de los comentarios de estas publicaciones, la entrega original de este título todavía es capaz de cumplir más que sobradamente bajo sus ajustes máximos a 4K, por lo que muchos no ven tan necesaria la llegada de esta remasterización. No obstante, la implementación que hizo CryTek en el CryEngine resulta altamente escalable, permitiendo la implementación de tecnologías anteriormente no existentes como el trazado de rayos o la opción del 8K.

Por otra parte, si bien estas mejoras tecnológicas podrían sentarle muy bien a su segunda entrega, todavía son muchos fans los que sueñan con la posible llegada de una cuarta entrega de la franquicia, señalando que la compañía actualmente se encuentra buscando cubrir numerosos nuevos puestos de trabajo para un título AAA no anunciado.

Si bien por el momento parece que las publicaciones de Crytek han cesado, dada la gran cercanía de dos grandes ferias como el Summer Game Fest 2021 y el E3 2021, no podemos dejar de pensar que la presentación oficial de Crysis 2 Remastered podría producirse en apenas unas semanas.