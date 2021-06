Newskill Scylla Ivory, análisis: no te quedes en blanco

Cada vez son más los jugadores que están abandonando los clásicos periféricos gaming de estéticas oscuras y angulosas por otras líneas más elegantes y los colores claros. Y es que con opciones como los nuevos Newskill Scylla Ivory, la última reedición de los auriculares inalámbricos estrella de la marca española, sin duda el cambio resulta más que tentador.

Especificaciones Newskill Scylla Ivory

Controlador Altavoz dinámico de 53 mm con imanes de neodimio Altavoz Circumaural ovalado cerrado por la parte trasera Impedancia 32 Ω Sensibilidad 98 ± 4dB SPL/mW (a 1kHz) Distorsión armónica < 2% Conectividad Inalámbrica mediante dongle USB a 2.4 GHz y analógica mediante cable jack 3,5mm de 1,2 metros Batería 1000 mAh con Autonomía hasta las 12 horas de uso Peso 345 gramos Precio 99,95 euros

Micrófono

Elemento Condensador de electret 4.0 x 1.5mm Patrón polar Omndireccional Sensibilidad -42 dBv (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)



Lo primero que nos llama la atención de estos auriculares es su diseño elegante con una diadema de plástico de una sola pieza, sólo interrumpida por la presencia de un almohadillado para la parte superior de la cabeza, recubierta de un material de piel sintético. Y es que los Newskill Scylla Ivory nos presentan un uso mixto de los colores blanco y negro, predominando eso sí el primero, siendo el único de la familia Ivory en mantener los almohadillados negros sobre una renovada estructura bañada casi completamente al blanco.

Además, pese a que hablábamos de unas líneas más simples y sobrias, como buen periférico gaming contaremos con la presencia de una retroiluminación RGB dentro y alrededor de los dos logos de la compañía, situados en la parte central de las orejeras, y la cual podremos controlar y personalizar directamente desde los controles integrados, sin la necesidad de instalar ningún software.

Llegando así hasta sus orejeras, los Newskill Scylla Ivory nos prometen unas almohadillas extra cómodas acompañadas de unos altavoces con un sonido estéreo premium preparado para cualquier tipo de frecuencias, permitiéndonos obtener sonidos nítidos y de alta calidad, y una sensación inmersiva clave para sacar la ventaja en cada partida.

Dentro de este apartado, cabe destacar el formato de orejera ligeramente ovalado en lugar de los clásicos auriculares redondos, que deja como resultado un espacio para las orejas bastante más ergonómico, rodeándolas de manera cómoda y completa. que incluso podremos combinarlas con el uso de algún auricular intraural adicional, una práctica bastante recurrente entre algunos streamers, y que nos permitirá separar la salida de audio del juego y nuestro chat de voz de manera realmente sencilla.

Como siempre me gusta recalcar en este tipo de análisis, en este caso el uso de los auriculares con gafas resulta bastante cómodo, ya que pese que el giro de las orejeras no es tan holgado como en otros auriculares, el almohadillado ayudará en gran medida a evitar el efecto de «gafas flotantes», reduciendo notablemente la presión sobre las mismas.

Vistos los aspectos principales de estos auriculares, finalmente pasamos al punto más importante: su uso. El sonido resultante es bastante nueno, incluso pese a la ausencia de un software propio para el ajuste de la ecualización, con unos resultados más que correctos para las todas las frecuencias tanto dentro de los juegos, como a la hora de escuchar música o ver series.

Comenzando por su orientación principal, uno de los juegos con el que me gusta probar siempre cualquier auricular es Final Fantasy XIV. Más allá de que se trate de un título al cual me encante echar horas, se trata de un muy buen ejemplo para probar la capacidad y claridad de cualquier altavoz, y es que a la gran cantidad de efectos ambientales como la lluvia, las pisadas sobre suelo, agua o nieve, o la propia saturación de habilidades característica de los MMO, se le suma una banda sonora de lo más rica y variada.

No obstante, también hemos realizado otras pruebas con títulos como Fortnite, Apex Legends, COD: Warfare o Chivalry 2, títulos en los que contamos con una enorme cantidad de sonidos ambientales direccionales, y que nos han permitido poner testar realmente las posibilidades que que ofrecen estos auriculares de cara al juego competitivo multijugador.

En términos generales, tanto de cara a la reproducción de música y efectos como para los cambates y la localización de enemigos, los Newskill Scylla Ivory se han comportado de manera más que notable en todo momento, con un sonido muy nítido en el que podremos diferenciar con facilidad todo el espectro de tonos agudos y medios, sin perder una buena profundidad para los graves.

Algo que notaremos de nuevo de cara a su desenvoltura en el ámbito de reproducción multimedia, donde los resultados continuarán siendo igual de buenos, permitiéndonos disfrutar de cualquier género musical o cinematográfico al máximo nivel.

Sin embargo, destaca la ausencia de una cancelación activa para su micrófono. En contraparte, el hecho de que los Newskill Scylla Ivory equipen un micrófono de patrón de captación omnidireccional con un pompón de espuma anti-pop, logra que la voz se escuche de manera bastante natural y nítida sin llegar a permitir que se cuele ningún ruido ambiental. Aunque es cierto que dependeremos mucho de la orientación y cercanía del mismo hacia nuestra boca, ya que apenas unos milímetros de diferencia marcarán una gran diferencia.

Por otra parte, si bien hemos centrado la mayoría de nuestras pruebas en el uso para PC, gracias a su conectividad dual con el cable analógico jack 3.5mm, los Newskill Scylla Ivory también nos ofrecerán la posibilidad de utilizarlos en con otros dispositivos como las consolas PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Series X/S, Nintendo Switch, e incluso con cualquier smartphone o tableta.

De esta manera, estos aruiculares se convierten en un dispositivo realmente polivalente, y un gran aliado para nuestro día a día.

Otros controles integrados para el modo WiFi nos permite activar o desactivar el micrófono, si lo desactivamos se encenderá una luz roja en la punta para indicar que no se estará escuchando nada. También es posible cambiar la iluminación RGB desde un botón dedicado a esa tarea. Al menos a día de hoy, Newskill no ofrece software para este modelo, por lo que no hay posibilidad de configurar estos elementos desde windows.

Tampoco se puede gestionar el ecualizador. El ecualizador integrado tiene un botón que deja cambiar entre distintos preset de ecualización, al cambiar de uno a otro se escucha un «beep» (cada vez que pulsamos el botón), eso significa que se ha cambiado entre una ecualización y otra, pero no podremos saber qué modo estamos utilizando haciendo que se bastante lioso cambiar entre modos.

En resumen, los Newskill Scylla Ivory se postulan como una opción bastante interesante para aquellos que ya posean una setup con productos de la marca, que busquen unos auriculares de buen diseño, que quieran dar el salto a los auriculares inalámbricos sin sacrificar otras formas de conectividad.

Sin embargo, es cierto que dado su precio, todavía podríamos haber esperado algunas pequeñas mejoras adicionales, que si bien no imposibilitan una experiencia ya notable de uso, podrían haberlos convertido en un dispositivo sobresaliente.

Siendo una de las últimas incorporaciones de su catálogo, ya podemos encontrar los auriculares Newskill Scylla Ivory disponibles para su compra a través de la web oficial de la marca, con un precio de salida de 99,95 euros, cifra que compartirá en otros distribuidores locales como PcComponentes y Amazon.