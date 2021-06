Microsoft ha confirmado que Xbox Series X y Series S utilizarán AMD FSR, siglas de FidelityFX Super Resolution, una tecnología que fue presentada oficialmente hace apenas unos días y que, como os contamos en este artículo, utiliza una técnica de reescalado espacial que prescinde de elementos temporales. No voy a volver a entrar en detalles técnicos, para ello podéis seguir el enlace que os he dejado justo en este párrafo, pero sí que es importante matizar que esta técnica tiene sus ventajas, y sus desventajas.

AMD ha enfocado FidelityFX Super Resolution como una tecnología abierta, que funcionará en cualquier GPU encuadrada dentro de las series GTX 10 (puede que necesitemos como mínimo una GTX 1060, no está confirmado), y también con las Radeon RX 470 y superiores, abarcando hasta las actuales Radeon RX 6000. Esta no requiere de ningún tipo de hardware concreto, y tampoco utiliza una API específica o un modelo de entrenamiento previo, lo que facilita y simplifica su adopción.

Esas son sus ventajas, y sí son muy interesantes. Si te preguntas cuáles son sus desventajas, la respuesta es muy simple, en las carencias que supone limitarse a un reescalado espacial, y a todas las dudas que suscita precisamente su propia simpleza de cara, sobre todo, a conseguir una calidad de imagen que realmente esté a la altura. Las expectativas estaban por las nubes, y tras ver la previa que ofreció AMD se han desinflado, pero es totalmente normal, no podíamos pedir a AMD una tecnología abierta, asequible, simple y fácil de utilizar que estuviese, además, al nivel del DLSS 2.1, y encima con tan poco margen de tiempo.

Que AMD haya presentado FidelityFX Super Resolution es una buena noticia, aún a pesar de sus carencias, y me alegro de que esta vaya a dar una segunda vida a tantas tarjetas gráficas, y a hacer la vida más fácil a muchos jugadores que, hoy por hoy, lo tienen casi imposible para actualizar sus tarjetas gráficas. También es una buena noticia para los usuarios de Xbox Series X y Series S, ya que ambas consolas van a ser compatibles con dicha tecnología.

Xbox Series X y Series S: El futuro es el reescalado

La verdad es que es más justo decir que el reescalado ha sido el pasado, el presente y el futuro de los videojuegos. Desde hace tiempo, PS4-PS4 Pro y Xbox One-Xbox One X han venido recurriendo a esta técnica para ofrecer juegos que, partiendo de resoluciones diversas, reescalaban a 4K. Esto permitía mejorar ligeramente la calidad de imagen, y ofrecía un gran valor en términos de marketing.

Con PS5, Xbox Series X y Series S, pudimos confirmar que el reescalado iba a seguir estando con nosotros, y que el sueño del 4K nativo «absoluto» en consolas no se iba a cumplir tampoco con esta generación. No obstante, esto no tenía por qué ser algo malo. NVIDIA ya demostró, con la tecnología DLSS 2.0, que no era necesario renderizar a resolución nativa para ofrecer una buena calidad de imagen, y la confirmación de que AMD trabajaba en una solución alternativa nos hizo pensar que esa magia acabaría llegando a las consolas.

Al final, Microsoft no ha querido esperar. Como anticipamos, un portavoz de la división Xbox ha confirmado de forma implícita que dicha tecnología estará presente en Xbox Series X y Series S, y que ofrecerán más detalles muy pronto. Si te preguntas por qué es tan importante la llegada de FidelityFX Super Resolution a Xbox Series X y Series S piensa, por un momento, en que la tasa de FPS no es lo único importante. El verdadero desafío que afronta esta generación lo tenemos en unir 4K y trazado de rayos manteniendo una calidad aceptable y una fluidez razonable, y es ahí donde el FidelityFX Super Resolution podría jugar un papel clave.

No me quiero adelantar a los acontecimiento, así que me limitaré a reiterar mis primeras impresiones y a esperar a ver qué acaba dando de sí esta tecnología. Antes de terminar, os recuerdo que Xbox Series X y Series S son, de momento, las únicas consolas con soporte confirmado de esta tecnología, pero que, a priori nada impide a Sony hacer lo propio con su PS5.