GeForce RTX 3070 Ti, análisis: Afinada como un violín

La semana pasada analizamos la GeForce RTX 3080 Ti, y hoy le toca el turno a la GeForce RTX 3070 Ti, una tarjeta gráfica de gama alta que se sitúa directamente entre la GeForce RTX 3070 y la GeForce RTX 3080, y que tiene un objetivo muy claro: ofrecer un valor muy ajustado en relación precio-prestaciones, y convertirse en la tarjeta más potente de su gama.

Antes de entrar en materia, y de profundizar en nuestro análisis, es importante entender dónde posiciona exactamente la GeForce RTX 3070 Ti. Ya hemos dicho que queda entre la GeForce RTX 3070 y la GeForce RTX 3080, ¿pero cómo compite con la serie Radeon RX 6000 de AMD y qué precio tiene exactamente? NVIDIA nos ha confirmado que el precio de venta de la GeForce RTX 3070 Ti es de 619,99 euros, y que estará disponible a partir del 10 de junio. Esto la pone en competencia directa con la Radeon RX 6800 de AMD, que tiene un precio recomendado de 599,99 euros.

Tened presente que ese es el precio recomendado de la versión FE, lo que significa que es 100 euros más cara que la GeForce RTX 3070, y solo 19 euros más cara que la Radeon RX 6800. Sabemos que, con la tesitura actual del mercado de tarjetas gráficas de consumo general, es poco probable que podamos encontrarla disponible por ese dinero, pero los precios que vemos hoy por hoy en el mercado, tanto de primera como de segunda mano, están artificialmente inflados artificialmente, y no podemos partir de ellos como base para ningún análisis.

He querido aclarar este tema, el de los precios, porque entiendo que es una de las cuestiones más polémicas a la hora de afrontar el análisis de cualquier tarjeta gráfica. NVIDIA puede lanzar un modelo determinado con un precio recomendado, pero si ese precio se infla en su llegada al canal, la culpa se acaba trasladando, al final, a los minoristas, ya que, como dijo el propio Jensen Huang en una ronda de preguntas y respuestas celebrada en el Computex 2021, acaban elevando el precio porque saben que los consumidores estarán dispuestos a pagar cifras astronómicas.

GeForce RTX 3070 Ti, otro paso adelante a favor de los jugadores

La GeForce RTX 3070 Ti adopta el mismo punto de partida que la GeForce RTX 3080 Ti, es decir, es una tarjeta gráfica que ha sido diseñada para los jugadores y que viene, por tanto, con un limitador de rendimiento en minería que afecta a numerosos algoritmos, incluyendo los que utilizan criptodivisas tan populares como Ethereum.

Este movimiento representa, como dijimos al analizar la GeForce RTX 3080 Ti, un movimiento importante por parte de NVIDIA para intentar proteger a los jugadores del enorme impacto que ha tenido el minado de criptodivisas en la demanda de tarjetas gráficas. No hará milagros, pero como he dicho, es un primer paso, un comienzo, y puede marcar el inicio de una normalización del precio de las tarjetas gráficas que, por desgracia, ser irá produciendo de forma lenta y gradual.

A nivel de mercado, la GeForce RTX 3070 Ti tiene como objetivo principal llenar el importante vacío que existía entre la GeForce RTX 3070 y la GeForce RTX 3080. La segunda costaba 719 euros, 200 euros más que la primera, pero ofrecía un rendimiento muy superior en resoluciones 1440p y (sobre todo) en 2160p. La GeForce RTX 3070 Ti posiciona justo en medio de ambas, con un precio de 619 euros, y se perfila como una tarjeta gráfica perfecta para jugar en 1440p, y muy capaz en 2160p.

Como anticipamos, se enfrenta a la Radeon RX 6800, y también posiciona como sucesora directa de la GeForce RTX 2070 Super, una de las tarjetas gráficas con mejor relación precio-rendimiento de la anterior generación de NVIDIA que, gracias al soporte de DLSS 2.1 y a sus núcleos RT, está envejeciendo realmente bien, tanto que es capaz de mover juegos como Cyberpunk 2077 mejor que la mayoría de las Radeon RX serie 6000 actuales, utilizando ambas tecnologías.

GeForce RTX 3070 Ti: El diseño FE vuelve a brillar

Y de una manera soberbia. Ya lo he dicho en ocasiones anteriores, pero es necesario repetirlo, NVIDIA ha hecho un excelente trabajo con los diseños Founders Edition de las GeForce RTX 30, y la GeForce RTX 3070 Ti es un claro ejemplo de ello. Este modelo no repite la línea de la GeForce RTX 3070, sino que utiliza un acabado nuevo que está inspirado en la GeForce RTX 3080, aunque con matices diferenciadores en la cara superior ya que, como podemos ver en las imágenes, no presenta dos líneas cruzadas

NVIDIA ha utilizado un tono negro dominante con detalles en plateado, aunque en algunas imágenes parezca, por la iluminación, que repite el tono cobrizo achampanado de otros modelos. Esa combinación de colores le da un acabado elegante y muy atractivo. La terminación de este modelo deja claro, desde el primer momento, que posiciona en un nivel superior al de la GeForce RTX 3070.

En la cara superior tenemos serigrafiado el distintivo GeForce RTX 3070 Ti y un ventilador situado justo en la parte final de la tarjeta gráfica. Si miramos en la otra cara, vemos que está dominada por un enorme radiador de aluminio, y cuenta con un ventilador situado en posición opuesta al anterior, lo que significa que tenemos el mismo sistema de refrigeración que vimos en las GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti y GeForce RTX 3090.

Esos dos ventiladores trabajan de una manera muy distinta. El inferior, recoge aire frío de la parte baja del interior del chasis, y lo introduce en la mitad inferior de la tarjeta gráfica, mientras que el ventilador superior recoge aire frío de la parte más cercana al frontal del chasis, y lo introduce por la otra mitad. En el primer caso, el aire caliente tarda menos en salir, ya que es expulsado por una zona más cercana al ventilador trasero del PC, mientras que en el segundo caso el aire caliente tiene un recorrido ligeramente más largo.

Como cabía esperar, ambos ventiladores se apoyan sobre un complejo sistema de refrigeración pasiva, formado por una placa metálica trasera, que aporta rigidez estructural y contribuye al enfriamiento de los componentes clave, una placa metálica frontal, que aporta también solidez al PCB y que integra tanto los tubos de calor como las bases de contacto con la GPU y otros elementos clave (VRM, memoria gráfica, étc), y un radiador enorme con los espacios para ambos ventiladores.

En el lateral tenemos, como en modelos anteriores, el conector de alimentación adicional de 12 pines. La GeForce RTX 3070 Ti viene con un adaptador para dos conectores de 8 pines, así que no tenemos nada de lo que preocuparnos, solo debemos asegurarnos de que nuestra fuente cumple con los requisitos de alimentación: 750 vatios y 38 amperios en el carril de 12V.

La GeForce RTX 3070 Ti no cuenta con iluminación LED, algo que no es casualidad, y es que parece que NVIDIA ha querido reservar esta característica a sus soluciones gráficas más potentes como una especie de «distinción». En cuanto al tamaño, es más pequeña que la GeForce RTX 3080 Ti, ya que tiene unas medidas de 26,7 cm x 11,2 cm, y ocupa dos ranuras de expansión. Dispone de tres salidas DisplayPort 1.4a y de una HDMI 2.1.

Núcleo gráfico GA104: Un vistazo al corazón de la GeForce RTX 3070 Ti

La GeForce RTX 3070 Ti utiliza el mismo núcleo gráfico que la GeForce RTX 3070, pero en su configuración completa, es decir, con todas las unidades SM activadas. Esto supone una diferencia importante, como veremos a continuación, aunque antes de profundizar en este tema, es importante centrarnos un momento en la memoria gráfica.

El núcleo GA104 tiene un subsistema de memoria que es compatible tanto con el estándar GDDR6X, que NVIDIA ha reservado a sus tarjetas gráficas más potentes, como con el estándar GDDR6. La GeForce RTX 3070 utiliza 8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz, y la GeForce RTX 3070 Ti también cuenta con 8 GB de memoria gráfica, pero esta es de tipo GDDR6X y funciona a 19 GHz. Esto significa que es capaz de alcanzar un mayor ancho de banda. La primera alcanza los 448 GB/s, mientras que la segunda llega a los 608,3 GB/s.

En la imagen adjunta podemos ver el GA104 en todo su esplendor, es decir, en su configuración completa. Este silicio es el segundo más potente que utiliza NVIDIA ahora mismo en el mercado de consumo genera, ya que solo tiene por encima al GA102, utilizado en las GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti y GeForce RTX 3090. Dado que la arquitectura que utilizan es la misma, Ampere, ambos adoptan una configuración interna muy parecida. El GA104 está formado por:

6 GPCs (Graphics Processing Clusters).

24 TPCs (Texture Processing Clusters).

48 SMs (Streaming Multiprocessors, la GeForce RTX 3070 Ti las tiene todas activas).

Cada GPC incluye un motor de rasterizado y dos particiones de ROPs con ocho unidades cada una. El GPC también suma un total de cuatro TPCs y ocho unidades SM. Cada TPC integra un PolyMorph Engine, lo que significa que el GA104 suma 24 PolyMorph Engine.

Por su parte, las unidades SM se dividen en 128 shaders, cuatro unidades de texturizado, cuatro núcleos tensor de tercera generación y un núcleo RT de segunda generación. La mitad de esos 128 shaders pueden trabajar, de forma simultánea, con operaciones FP32 e INT32, mientras que la otra mitad se limitan a operaciones INT32. Cada GPC suma un total de 1.024 shaders.

Echando un vistazo al sistema de memoria caché, nos encontramos con 64 KB de tipo «Tex L1» por unidad SM, 128 KB de caché L1 por unidad SM y 4.096 KB de caché L2. En cuanto a las controladoras de memoria, tenemos un total de ocho unidades de 32 bits, lo que nos deja un bus de 256 bits que, como anticipamos, se apoya en 8 GB de GDDR6X en la GeForce RTX 3070 Ti, dejándonos un ancho de banda total de 608,3 GB/s.

GeForce RTX 3070 Ti frente a RTX 2070 Super

La GeForce RTX 3070 Ti mantiene la división en núcleos especializados que vimos con la llegada de Turing. Esto quiere decir que las tareas de sombreado, aceleración de trabajo de rayos e inteligencia artificial (inferencia, aprendizaje profundo y algoritmos) se ejecutan, respectivamente, en los shaders, los núcleos RT y los núcleos tensor.

Al dividir la carga de trabajo entre varios núcleos especializados, que son capaces de trabajar, además, de forma asíncrona (independiente), se reduce enormemente el tiempo necesario para renderizar cada fotograma. Ya hemos hablado de ello anteriormente, y como podemos ver en la imagen adjunta la diferencia que marcan los núcleos RT y los núcleos tensor es muy grande. Renderizar un fotograma utilizando únicamente los shaders tendría un coste de 37 milisegundos, lo que significa que estaríamos por debajo del valor mínimo de 33,33 milisegundos necesario para alcanzar una media de 30 FPS.

Si utilizamos los shaders, los núcleos RT y los núcleos tensor, el tiempo se reduce a 6,7 milisegundos, una cifra que supera con creces el mínimo de 16,66 milisegundos necesarios para conseguir medias de 60 FPS. He querido concretar esto para que entendáis, de una manera más clara, ese valor diferencial que ha marcado la apuesta de NVIDIA por la especialización.

Ese hardware especializado también permite acceder a un conjunto de funciones especializadas, y la arquitectura Ampere ha venido acompañada también de características nuevas que representan un importante valor añadido. Entre ellas podemos destacar:

Aceleración de trazado de rayos a través de los núcleos RT, que calculan las intersecciones transversales BVH, y las intersecciones rayo-triángulo, las intersecciones delimitadoras de cuadro y el sistema de colisiones, y también las intersecciones delimitadoras de cuadro y el sistema de colisiones para aplicar «Motion Blur» (desenfoque de movimiento).

a través de los núcleos RT, que calculan las intersecciones transversales BVH, y las intersecciones rayo-triángulo, las intersecciones delimitadoras de cuadro y el sistema de colisiones, y también las intersecciones delimitadoras de cuadro y el sistema de colisiones para aplicar «Motion Blur» (desenfoque de movimiento). Tecnología DLSS 2.1 , que reconstruye la imagen de forma inteligente a través de los núcleos tensor, logrando una calidad de imagen final que puede ser superior a la que obtendríamos con esa misma imagen en resolución nativa. Puede trabajar con diferentes porcentajes de píxeles, y es capaz de triplicar el rendimiento cuando trabaja en modo ultra rendimiento. En dicho modo, utiliza menos del 50% de los píxeles de la resolución objetivo.

, que reconstruye la imagen de forma inteligente a través de los núcleos tensor, logrando una calidad de imagen final que puede ser superior a la que obtendríamos con esa misma imagen en resolución nativa. Puede trabajar con diferentes porcentajes de píxeles, y es capaz de triplicar el rendimiento cuando trabaja en modo ultra rendimiento. En dicho modo, utiliza menos del 50% de los píxeles de la resolución objetivo. Compatible con los estándares de última generación , incluyendo la interfaz PCIE Gen4, el soporte por hardware del códec AV1, la compatibilidad con NVIDIA Reflex, NVIDIA RTX I/O y NVIDIA Broadcast, y una integración total con los drivers NVIDIA Studio, para ofrecer una experiencia perfecta con diferentes aplicaciones profesionales.

, incluyendo la interfaz PCIE Gen4, el soporte por hardware del códec AV1, la compatibilidad con y una integración total con los drivers NVIDIA Studio, para ofrecer una experiencia perfecta con diferentes aplicaciones profesionales. Integra la tecnología Resizable BAR , que permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica disponible para acelerar la ejecución de determinados procesos. En algunos juegos, como Cyberpunk 2077, esta permite un aumento del rendimiento considerable.

, que permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica disponible para acelerar la ejecución de determinados procesos. En algunos juegos, como Cyberpunk 2077, esta permite un aumento del rendimiento considerable. Núcleos RT de segunda generación y núcleos tensor de tercera generación, que representan una enorme mejora en términos de rendimiento bruto y de eficiencia frente a los núcleos de primera y de segunda generación utilizados en Turing.

Especificaciones de la GeForce RTX 2070 Super

Núcleo gráfico TU104 en 12 nm.

2.560 shaders a 1.605 MHz-1.770 MHz.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 núcleos RT.

320 núcleos tensor.

9,06 TFLOPs de potencia en FP32.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz (448 GB/s).

TDP de 215 vatios, conector de 6 pines y otro de 8 pines, y una fuente de 550 vatios.

Precio: 539 euros la versión FE en su lanzamiento.

Especificaciones de la GeForce RTX 3070 Ti

Núcleo gráfico GA104 fabricado en proceso de 8 nm de Samsung.

48 unidades SM.

6.144 shaders a una frecuencia de 1.575 MHz-1.770 MHz, modo normal y turbo.

192 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

192 núcleos tensor.

48 núcleos RT.

Bus de memoria de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6X a 19 GHz (608,3 GB/s).

22 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP: 290 vatios. Necesita una fuente de alimentación de 750 vatios y dos conectores de 8 pines. Incluye un adaptador de 12 pines.

Precio: 619 euros la versión Founders Edition.

Como podemos ver en los dos listados anteriores, las diferencias que presenta la GeForce RTX 3070 Ti frente a la GeForce RTX 2070 Super son muy grandes, y se dejan notar tanto a nivel de especificaciones como de potencia bruta.

La GeForce RTX 3070 Ti supera en más del doble la potencia en FP32 de la GeForce RTX 2070 Super, y la diferencia de potencia entre los núcleos RT y los núcleos tensor de ambas también es muy grande. Esto quiere decir que los núcleos RT de la GeForce RTX 3070 Ti ofrecen casi el doble de potencia, y que los núcleos tensor superan en más del doble la potencia de sus homólogos en la GeForce RTX 2070 Super.

No debemos olvidar que aunque la GeForce RTX 3070 Ti tiene la misma cantidad de memoria gráfica que la GeForce RTX 2070 Super, la primera utiliza GDDR6X a 19 GHz, lo que significa que su ancho de banda es mucho mayor.

Equipo de pruebas utilizado para el análisis

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X (Zen 3) con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3070 Ti Founders Edition con 8 GB de GDDR6X.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP510 de 960 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair iCUE QL120 RGB.

Lightning Node Core y Commander CORE para controlar ventiladores e iluminación.

Chasis Corsair 5000D Airflow.

El PC que hemos utilizado en este análisis es un equipo de última generación que está perfectamente configurado para que ningún elemento pueda actuar, de forma total o parcial, como cuello de botella. Todos los juegos se han instalado en el SSD Corsair MP600 Core de 2 TB, y se ha activado la tecnología Resizable BAR. Dado que esta tecnología ofrece, en la mayoría de los casos, una mejora de rendimiento gratuita y a que es muy fácil de utilizar, no vemos razón alguna para mantenerla desactivada.

Si tienes dudas sobre cómo puedes activar la tecnología Resizable BAR en tu equipo no te preocupes, no hace mucho publicamos un artículo dedicado a repasar, a fondo, todo el proceso. Siguiendo este enlace encontrarás toda la información que necesitas, pero si tienes cualquier duda puedes dejarla en los comentarios.

Con la GeForce RTX 3070 Ti he notado que el procesador ejerce no frena tanto su rendimiento cuando nos movemos en resoluciones bajas, todo lo contrario a lo que ocurre con las GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 y GeForce RTX 3090 cuando nos movemos en resoluciones inferiores a 1440p en juegos con una carga gráfica moderada o relativamente baja. Esto confirma que la GeForce RTX 3070 Ti es una tarjeta gráfica perfecta para jugar en 1080p y 1440p con monitores que utilicen altas tasas de refresco, aunque también es un modelo capaz de mover cualquier título actual en 4K sin problemas.

Rendimiento en rasterización

Como anticipamos, la GeForce RTX 3070 Ti ofrece un rendimiento excelente en 1440p, puesto que logra mover todos los títulos de la comparativa en calidad máxima manteniendo una fluidez total, y aguanta el tipo perfectamente cuando aumentamos la resolución a 2160p. La GeForce RTX 3070 Ti es perfecta para disfrutar de monitores con resolución 1440p y tasas de refresco elevadas, y también nos permite jugar con garantías en 4K y calidad máxima.

Las pruebas también confirman que representa un gran salto generacional frente a la GeForce RTX 2070 Super, y que juega directamente en un nivel muy superior. Frente a la GeForce RTX 3070 es, de media, un 10% más potente, aunque esto varía dependiendo del juego utilizado, y ofrece un rendimiento ligeramente inferior al de la Radeon RX 6800 en rasterización, pero muy superior al activar el trazado de rayos. Esto es una buena noticia, ya que quiere decir que NVIDIA ha cumplido todos los objetivos que se había marcado con la GeForce RTX 3070 Ti:

Marcar un importante salto frente a la GeForce RTX 2070 Super.

Hacer frente a la Radeon RX 6800.

Superar a la GeForce RTX 3070 y llenar el vacío entre esta y la GeForce RTX 3080.

Rendimiento en trazado de rayos

En trazado de rayos, la GeForce RTX 3070 también representa una mejora enorme frente a la GeForce RTX 2070 Super, tanto que, como podemos ver en las gráficas adjuntas, es capaz de lograr buenos resultados en situaciones en las que la GeForce RTX 2070 apenas es capaz de mantener una fluidez aceptable, y en las pruebas más exigentes, donde la RTX 2070 Super se derrumba a niveles inaceptables, la GeForce RTX 3070 Ti aguanta el tipo sin problemas y logra tasas de FPS perfectamente jugables.

Uno de los mejores ejemplos es Cyberpunk 2077. Configurado en 2160p con calidad ultra, trazado de rayos en ultra y el DLSS 2.0 en modo rendimiento, la GeForce RTX 2070 Super registra medias de 23 FPS, y tiene caídas a 20 FPS en ciertas secciones. Por contra, la GeForce RTX 3070 Ti es capaz de alcanzar medias de 41 FPS, y sus mínimos nunca llegan a bajar de los 30 FPS.

Comparada con la Radeon RX 6800, hay una diferencia tan grande que casi resulta «difícil» hablar de ello. Esta consigue, en 2160p y con los mismos ajustes que hemos indicado en el párrafo anterior, con la excepción de la tecnología DLSS 2.0, ya que no es compatible con dicha solución gráfica, medias de 11 FPS, es decir, Cyberpunk 2077 se convierte en un pase de diapositivas. Entiendo que hablamos de resolución nativa, pero esta comparativa os ayudará a entender mejor el valor del DLSS 2.0. La GeForce RTX 3070 Ti triplica el rendimiento de la RX 6800 en Cyberpunk 2077 con trazado de rayos y DLSS 2.0 en modo rendimiento.

En cuanto a las frecuencias de trabajo, los valores que he registrado en mis pruebas, utilizando los perfiles por defecto de los ventiladores, han sido bastante buenos. El modo turbo de la GeForce RTX 3070 Ti ajusta automáticamente la velocidad de la GPU en función de la carga de trabajo y de las temperaturas, y esto permite afinar el rendimiento global de la tarjeta en función de cada situación.

Frecuencia mínima: 1.810 MHz.

Frecuencia media: 1.890 MHz.

Frecuencia más alta sostenida: 1.905 MHz.

Frecuencia máxima: 1.935 MHz.

Los valores máximos los he registrado en Days Gone y en Red Dead Redemption 2. En otros juegos exigentes, como Cyberpunk 2077, las frecuencias de trabajo se mantuvieron casi en todo momento entre los 1.890 MHz y 1.905 MHz, y en ningún momento se produjeron problemas que pudieran estar asociados a unas temperaturas de trabajo elevadas.

En cuanto al overclock, al analizar la GeForce RTX 3070 Ti nos hemos encontrado con la misma situación que en otros modelos Founders Edition. Para poder aumentar la frecuencia de trabajo a unos niveles aceptables, debemos superar el limitador de potencia. Subiendo el limitador de potencia en un 10% he podido incrementar la frecuencia de la GPU en 110 MHz y la memoria en 1.050 MHz. La ganancia media de rendimiento que logra la GeForce RTX 3070 Ti al hacer overclock es de un 5%-7%.

Consumo y temperaturas

Los valores de consumo que registra la GeForce RTX 3070 Ti son bastante interesante. El consumo medio se mantiene muy por debajo del TGP de 290 vatios que lista NVIDIA, de hecho incluso el máximo que he registrado no llegó a alcanzar esa cifra, ya que, como vemos en la gráfica adjunta, fue de solo 286 vatios, y lo obtuve en Red Dead Redemption 2.

Teniendo en cuenta la diferencia de rendimiento que existe entre la GeForce RTX 3070 Ti y la GeForce RTX 2070 Super, podemos decir con total seguridad que el valor de rendimiento por vatio que ofrece la primera es realmente bueno. Por si alguien no termina de entenderlo es muy fácil, la primera consume más que la segunda, pero también rinde mucho más, de manera que el valor medio de rendimiento por vatio que ofrece es superior.

Las temperaturas que ha registrado la GeForce RTX 3070 Ti han quedado un poco por encima de mis expectativas, especialmente el valor máximo que, como se ve en la gráfica, superó los 80 grados. Creo que esto es consecuencia de un modo turbo bastante agresivo, que busca apurar al máximo el aumento de rendimiento dejando un poco en segundo plano las temperaturas.

Estos valores se han obtenido con los perfiles de los ventiladores por defecto, se mantienen muy lejos de los 93 grados de temperatura máxima que lista NVIDIA, y en ningún momento he notado problemas de estabilidad ni una reducción marcada de las frecuencias de trabajo, más bien ha ocurrido todo lo contrario. Por todo ello, podemos concluir que los resultados son buenos.

Notas finales: Una tarjeta gráfica para cada jugador

Ese es uno de los objetivos que ha cumplido NVIDIA con la serie Ti, ampliar su portafolio de productos y llenar espacios entre diferentes modelos que ofrecían diferencias muy marcadas, y que por ello podían no terminar de adaptarse a las necesidades, o al presupuesto, de ciertos tipos de usuarios.

Como anticipamos, el espacio que había entre la GeForce RTX 3070 y la GeForce RTX 3080 era muy grande, y esto hacía que muchos usuarios no tuvieran claro si debían optar por la primera o ahorrar un poco más y lanzarse directamente a por la segunda. Al final, esta decisión podría simplificarse con una pregunta muy sencilla: ¿vas a jugar en 4K? Si la respuesta era un sí, merecía más la pena pagar el extra e ir a por la GeForce RTX 3080.

Pues bien, con la GeForce RTX 3070 Ti, NVIDIA ha dado forma a una tarjeta gráfica que le permite diversificar su ecosistema de productos, y llegar a esos usuarios que realmente no terminaban de encontrar un valor totalmente adaptado a ellos ni en la GeForce RTX 3070 ni en la GeForce RTX 3080. Sí, a esos que necesitaban algo a medio camino entre ambas, tanto por rendimiento como por precio.

La GeForce RTX 3070 Ti es una solución gráfica muy potente que arrolla a la GeForce RTX 2070 Super, logra una ventaja clara frente a la GeForce RTX 3070, se impone a la Radeon RX 6800 en trazado de rayos y ofrece, además, un valor muy superior a esta, gracias al soporte del DLSS 2.1, una tecnología madura que marca una diferencia enorme en aquellos juegos que la soportan.

Sé que alguno podía decirme que la Radeon RX 6800 tiene más memoria gráfica, y que pronto recibirá la tecnología FSR, pero el primero es un valor a futuro que ahora mismo no marca ninguna diferencia real, y la segunda acaba de ser anunciada y todavía no sabemos si realmente va a ser capaz de ofrecer un buen nivel de calidad. Los valores que ofrece la GeForce RTX 3070 Ti se ajustan al presente, se aprovechan desde el primer día, y no parten de suposiciones ni de estimaciones.

Dentro de su rango de precios (recomendados, nada de especulación por los motivos que hemos dado anteriormente), donde compite como dijimos con la Radeon RX 6800, la GeForce RTX 3070 Ti posiciona, en términos generales, como la mejor opción en valor precio-prestaciones.