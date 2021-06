Y Telegram se puso al nivel de WhatsApp… más o menos, porque la ya advertida llegada de las videollamadas grupales en Telegram es solo una de las dos características que le faltaban para alcanzar a la alternativa de Facebook, la número uno en gran parte del mundo y especialmente en España (la otra es el cifrado de extremo, que Telegram sigue sin ofrecer para el grueso de los mensajes que envían sus usuarios).

Con todo, Telegram no ha dejado de crecer desde su lanzamiento hace poco menos de ocho años y si por algo se distingue frente a WhatsApp y el resto de su competencia, es precisamente por la cantidad de funciones que atesora y que va extendiendo con cada nueva actualización. Esta que nos ocupa no es una excepción, sino todo lo contrario.

Videollamadas grupales en Telegram

En efecto, las videollamadas grupales en Telegram no es lo único que trae la nueva versión de la aplicación, pero sí lo más destacado, y es que se trata de una de las características más demandadas por los usuarios desde hace mucho tiempo. En Telegram lo sabían y aunque han llegado más tarde de lo deseable, lo han hecho con una implementación de calidad, a juzgar por el cuidado a los detalles que han puesto… O eso parece, si nos atenemos a la descripción oficial. La realidad es un poco más cruda.

Enumerando sus principales virtudes, las videollamadas grupales en Telegram se ajustan a su descripción y se pueden realizar en cualquier grupo en el que se esté, son compatibles con todos los dispositivos con soporte oficial y su interfaz se adapta al tamaño de pantalla que corresponda, permiten compartir la pantalla, incluyen una opción -opcional, valga la redundancia- de supresión de ruido para que las voces se escuchen más nítidas, tienen un límite bastante holgado de participantes (30) que no llega al de WhatsApp, pero que se ampliará en un futuro…

Y, sin embargo, que hayan ligado la función de videollamadas a la de los chats de voz, no parece la forma más accesible de hacerlo. Así, para hacer videollamadas grupales en Telegram es preciso irse a la opción de chat de voz y tocar el icono de la cámara, que dicho así no suena a mucho esfuerzo, pero sí es más lioso, ya que es imprescindible ser administrador del grupo para iniciar una conversación, acceder a las preferencias del grupo en cuestión…

… Por no mencionar que puedo querer hacer una videollamada con participantes que no estén en ningún grupo, o en diferentes grupos… ¿Hay que crear grupos de conversación adrede para una videollamada puntual? ¿Y si es más habitual, darle a todos permisos de administrador para iniciar el chat de voz y la videollamada? Para grupos de trabajo o estudios puede tener sentido, pero para grupos familiares o de amistades se complica innecesariamente. No está bien remachada está función, no.

Las videollamadas grupales en Telegram no son la única novedad de esta nueva versión, que por lo demás se va por los derroteros del diseño y estrena fondos animados: «fondos con degradado multicolor que se generan con algoritmos y se mueven cada vez que envías un mensaje», fondos que, por supuesto, se pueden crear y compartir por y con todo el mundo; animaciones al enviar mensajes; nuevos emoji animados y mejoras en la importación de stickers; retoques varios en las apps para Android e iOS… Y también se ha añadido alguna mejora aquí y allá.

En definitiva, una actualización interesante, pero que una función tan esperada como las videollamadas grupales en Telegram salga tal cual lo ha hecho…

En todo caso, si usas Telegram te invitamos a probar todo lo nuevo por ti mismo y, cómo no, a unirte al canal de MC en Telegram, desde donde podrás seguir cómodamente todo lo que publicamos.