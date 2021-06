Amazon compra la plataforma de mensajería segura Wickr

Amazon ha cerrado un acuerdo de compra con la compañía Wickr, firma especializada en el desarrollo de aplicaciones de comunicaciones, mejor conocida por las aplicaciones de mensajería de su mismo nombre. O lo que es lo mismo, Amazon ya tiene su propio servicio de mensajería segura.

Como muchas otras compañías con servicios similares, Wickr nació a principios de la década pasada, antes incluso de que el escándalo de espionaje estadounidense protagonizado por la NSA fuese desvelado por Edward Snowden, con toda la cola que aquellos trajo (básicamente, que todos los gobiernos espían las comunicaciones de sus ciudadanos y se espían entre ellos, o al menos lo intentan).

Surgió entonces lo que se ha venido a llamar el despertar de la privacidad -la falta de ella, más bien- en Internet y conceptos como software libre y cifrado en el lado del cliente comenzaron a popularizarse como requisitos imprescindibles para asegurar un mínimo de la misma. Y aunque Wickr no es uno de los ejemplos más contundentes de dicha tendencia, ha sido de los que han prosperado.

Wickr, la nueva mensajería segura de Amazon

Por compararlo con algo, Wickr sería algo parecido a la mezcla de Signal y Slack, un servicio de comunicaciones enfocado en grupos de trabajo, pero con un estilo más cercano al de la típica aplicación de mensajería instantánea. Permite chatear, así como compartir archivos con cifrado de extremo a extremo y con fecha de espiración antes de su borrado automático.

En su momento, Wickr fue incluso recomendada por la Electronic Frontier Foundation, aun cuando no figuraba entre las primeras opciones de la tabla mantenida por la organización por no tratarse íntegramente de software de código abierto, o limitar el alcance de su cifrado de extremo a extremo, en un modo similar al empleado por Telegram, por poner un ejemplo conocido.

En todo caso, Wickr se hizo especialmente popular a partir de las últimas elecciones nacionales estadounidenses, al ser elegida como la plataforma interna de comunicaciones del Partido Demócrata. Además de ello, es utilizada por muchas tras grandes organizaciones del país, pero también a nivel internacional, y con su compra por parte de Amazon tiene a su alcance para dar el impulso definitivo.

Según se ha dado a conocer, la compra de Wickr no afectará en nada a los actuales clientes de la plataforma, que de hecho no notarán ningún cambio. Beneficiará eso sí, y desde ya mismo, a los clientes de Amazon Web Services, la gallina de los huevos de oro del gigante del comercio electrónico, por lo que en un principio este movimiento no influirá más allá de los muros del sector profesional… Pero podría ser diferente en un futuro cercano.

Porque Amazon también tiene clientes domésticos, y no hablamos de quienes compran en su tienda, sino de quienes utilizan sus dispositivos, en los que una aplicación de mensajería cifrada de la propia compañía tiene bastante sentido. Por no mencionar que con esta compra, Amazon casi tiene en sus manos una alternativa en potencia al Teams de Microsoft y servicios de esa naturaleza. Así que quién sabe si nos sorprenderán en breve con otras noticias más mundanas.

Por ahora, Wickr puede ser utilizado de manera gratuita por individuos o grupos de trabajo de hasta diez personas, con aplicaciones disponibles para móvil (Android, iOS) y PC (Linux, Mac, Windows). Grupos más numerosos deben contratar alguno de los planes de pago.