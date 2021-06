Gustave Monze, un desarrollador, ha conseguido cargar Windows 11 en un smartphone, y el resultado que ha obtenido ha sido francamente bueno. Gustave no se limitó a tirar de emulación, sino que decidió compilar una build de Windows 11 compatible con ARM utilizando imágenes UUP, y una vez que terminó el proceso llevó a cabo la instalación de dicho sistema operativo en un Lumia 950 XL, un smartphone que, como sabrán muchos de nuestros lectores, llegó al mercado en 2015.

Ejecutar Windows 11 en un smartphone tiene mérito, pero hacerlo en un smartphone que tiene ya seis años de antigüedad, y que cuenta con un hardware muy modesto, es un logro digno de reconocimiento. El Lumia 950 XL cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas y un SoC Snapdragon 810, tiene 3 GB de RAM y dispone de 32 GB de capacidad de almacenamiento eMMC 5.0, unas especificaciones que están por debajo de los requisitos mínimos de Windows 11.

Windows 11 es un sistema operativo que ha sido diseñado para integrarse, de forma óptima, en tablets con un tamaño mínimo de 9 pulgadas y en PCs y portátiles que cumplan con los requisitos mínimos que listó Microsoft, pero debemos recordar que sus orígenes están en Windows 10X, un sistema operativo que estaba pensado para dispositivos móviles de doble pantalla y para terminales con un tamaño relativamente pequeño. Con eso en mente, es fácil entender por qué escala tan bien Windows 11 en un smartphone.

Windows 11 en un smartphone: ¿Funciona de verdad?

Pues la verdad es que sí. La compilación que Gustave Monze ha cargado en el Lumia 950 XL mantiene todas las claves a nivel de interfaz, y también ofrece un conjunto de funciones sorprendentemente bueno. Por ejemplo, el menú de inicio funciona sin problema, las animaciones propias de la versión estándar de Windows 11 se mantienen intactas y responden a la perfección a pesar del pequeño tamaño de la pantalla de este smartphone, y la conexión de datos móviles también funciona sin problema.

En las imágenes que se han publicado hemos podido ver que esa versión de Windows 11 cuenta con una sección dedicada a gestionar la conectividad móvil, y la interfaz se ha optimizado para su uso bajo una interfaz táctil. En general, está claro que este proyecto no es perfecto, y que todavía tendría mucho trabajo por delante si el autor quisiera, realmente, madurarlo hasta convertirlo en algo viable para un uso diario, pero no deja de ser impresionante, porque demuestra el alto grado de escalabilidad de este sistema operativo, y lo bien que puede funcionar Windows 11 en un smartphone de hace seis años.

Os recuerdo que no veremos una versión oficial de Windows 11 en un smartphone, ya que Microsoft no está trabajando en dicho proyecto. Windows 11 estará limitado, en su versión oficial, al sector tablet y al mundo del PC en general. Su lanzamiento está previsto para finales de este año, concretamente en el mes de octubre, y se espera que llegue como una actualización gratuita para todos los usuarios de Windows 10. Si quieres actualizar a dicha versión pero no cumples los requisitos tranquilo, echa un vistazo a esta guía.