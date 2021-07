BitTorrent cumple 20 años compartiendo contenido en Internet

Este fin de semana se han cumplido veinte años desde la publicación del protocolo BitTorrent. Creado por el programador Bram Cohen (un auténtico desconocido hasta entonces), revolucionó la manera de compartir contenido en Internet mediante un nuevo sistema de intercambio de archivos punto a punto (P2P).

Cómo pasa el tiempo… El anuncio el 2 de julio de 2001 en un tablero de Yahoo! de la puesta en marcha de un nuevo protocolo denominado BitTorrent solo emocionó a su autor. Probablemente uno de los lanzamientos de software más decepcionantes de la historia, citan desde TorrentFreak donde repasan el aniversario.

El sitio web oficial, que constaba de unas pocas líneas de código HTML con texto negro sobre un fondo blanco, tampoco impresionó. No contaba con el respaldo de ninguna compañía y las redes sociales masivas aún no se habían inventado. Cohen, que había trabajado anteriormente para la startup detrás de la red P2P de MojoNation, compensó las carencias de dinero y relaciones públicas con inventiva en la codificación. Nada insinuaba el potencial que este desarrollo escondía.

BitTorrent cumple 20 años

Napster había sentado las bases dos años antes de las nuevas maneras de distribuir contenido que los usuarios íbamos a usar masivamente a comienzos de siglo. A medida que los archivos MP3 se volvían más populares, ‘compartir’ estaba de moda y las redes de intercambio de archivos (P2P) iban a surgir con muchísima fuerza, principalmente eDonkey y su sucesor eMule.

BitTorrent era diferente y se distinguía de sus competidores al enfocarse en la velocidad y la descentralización. A menudo se define la red BitTorrent como un enjambre de abejas porque su funcionamiento es similar. Así, en lugar de descargar un archivo desde un único servidor el protocolo permite unirse a un swarn (enjambre) donde miles de usuarios descargan y suben simultáneamente trozos de un archivo hasta completar su contenido.

Una buena parte del éxito inmediato del protocolo se debió al ahorro de costes ya que facilitaba compartir archivos grandes rápidamente. Esto puede parecer trivial hoy en día, pero en la era del acceso telefónico, fue una revolución.

Además, por aquellos entonces, la mayoría de las herramientas para compartir archivos utilizan una infraestructura centralizada o semi-centralizada a la que se accedía a través de una única pieza de software.

BitTorrent se lanzó como un protocolo abierto que se integraba excepcionalmente bien con la Web y con motores de búsqueda como el de Google por aquellos entonces ‘en pañales’, pero que ayudaron enormemente ya que permitió a los sitios dedicados a los torrents crear índices que a su vez fueron recogidos por los motores de búsqueda.

También fueron importantes los clientes para BitTorrent que surgieron de inmediato, las aplicaciones que permitieron interpretar los datos de los archivos .torrent, conectarlos con los usuarios, gestionar las velocidades de subida y bajada, realizar descargas múltiples y finalmente, comprobar y montar los archivos y carpetas una vez que la descarga de los trozos del mismo se hubiera completado.

Sitios Torrent y despegue

Muy pronto aparecieron los portales web especializados que alimentaron de contenido el protocolo y lo popularizaron. A finales de 2001, Etree (dedicado a grabaciones de conciertos en vivo) fue anunciado como uno de los primeros sitios en adoptar el nuevo protocolo y aún hoy se mantiene on-line. Otros pioneros como Suprnova.org, Donkax.com o Bytemonsoon.com aparecieron pocos meses después y a ellos se unieron otros sitios que tuvieron millones de usuarios como The Pirate Bay.

Estos sitios permitían a los usuarios cargar y compartir música, fotos, software e incluso películas. Ofrecer este tipo de archivos (la mayoría pirateados) a una audiencia masiva no había sido una opción antes, simplemente porque el ancho de banda y los costes de almacenamiento eran demasiado altos.

Con BitTorrent, estos sitios solo tenían que alojar los pequeños archivos .torrent, lo que resultó ser un cambio de juego en la distribución de contenido. Su popularidad fue inmensa y a comienzos de siglo se calculó que un tercio de todo el tráfico de Internet pasaba por la red BitTorrent.

Como era de esperar, los sitios torrent fueron criminalizados y perseguidos legalmente desde sus inicios acusados de ser una fuente de piratería y algunos proveedores de servicios a Internet bloquearon y restringieron el uso de servicios P2P en sus redes lo que provocó grandes tormentas mediáticas que, según algunos, marcó el inicio del debate sobre la neutralidad de Internet.

Ciertamente, todos estos sitios ofrecen multitud de archivos pirata pero su «ilegalidad» no está clara al incluir únicamente enlaces, de la misma forma que lo hace Google u otros motores de búsqueda. Además, los torrent originales no se suelen crear ni compartir en estos portales, ni aparecen por primera vez en los mismos porque el contenido ya está ampliamente distribuido en otros canales privados cuando llega a la red.

Por supuesto, el uso del protocolo como tal es tan legal como cualquier otra aplicación y es una alternativa muy útil al sistema de distribución basado en servidores que -por ejemplo- se usa mucho para distribuir distribuciones GNU-Linux y por grandes organizaciones como Google, Facebook o la NASA. Recientemente, OpenStreetMap se unió al ofrecer canales de torrents para descargar versiones actualizadas de sus mapas y además de archivos tiene otros usos como en aplicaciones VoIP.

BitTorrent Inc.

Bram Cohen tuvo cuidado de mantenerse alejado de los sitios torrent y las acusaciones de piratería, aunque monitorizó las actualizaciones y mejoras del protocolo y lo transformó con éxito en una startup tecnológica, BitTorrent Inc, que recaudó millones de dólares en capital de riesgo.

En 2007, la compañía lanzó su propia tienda de vídeos, la ‘ Torrent Entertainment Network ‘, que se asoció con los principales estudios de Hollywood como Warner Bros. La tienda de vídeos no fue nunca rentable y finalmente cerró sus puertas. En los años siguientes, BitTorrent Inc se centró en ayudar a los artistas a promover su contenido, incluso a través de BitTorrent Now, que todavía existe.

Otra de las decisiones se tomaron en 2006 cuando la compañía adquirió el cliente uTorrent al desarrollador sueco Ludvig Strigeus. A pesar de varias polémicas, uTorrent sigue siendo el cliente de torrents dominante, mientras que Strigeus fue uno de los responsables del éxito de Spotify, otro gran servicio que funciona con servidores y también con redes P2P.

Algunos de los primeros inversores esperaban obtener grandes beneficios de BitTorrent Inc., pero éstos no llegaron. Los ingresos de uTorrent ayudaron a mantener a flote la empresa, pero la mayoría de los nuevos proyectos de torrents finalmente se disolvieron. En 2018, Cohen salió de la compañía una vez vendida a la Fundación TRON para convertirse en una de las fuerzas impulsoras de la criptomoneda Chia.

El futuro de BitTorrent

BitTorrent ha perdido usuarios a favor de alternativas como el streaming y una vez que los costes de ancho de banda han caído de manera espectacular. Sin embargo, sigue siendo un protocolo que utilizan a diario decenas de millones de usuarios.

El futuro del protocolo pasa por IPFS, abreviatura de InterPlanetary File System. Existe desde hace algunos años y aunque es desconocido por la mayoría de internautas, tiene una base de uso cada vez mayor, especialmente entre usuarios avanzados. IPFS es una red descentralizada donde los usuarios hacen que los archivos estén disponibles entre sí. Si un sitio web utiliza IPFS, es atendido por un «enjambre» de personas, como lo hacen los usuarios de BitTorrent cuando comparten un archivo.

La ventaja de este sistema es que los sitios web pueden descentralizarse completamente. Si un sitio web u otro recurso está alojado con IPFS, permanece accesible siempre que la computadora de un usuario que lo «fijó» permanezca en línea, permitiendo a archivistas, creadores de contenido, investigadores y muchos otros distribuir grandes volúmenes de datos a través de Internet. Es resistente a la censura y no es vulnerable a los cortes de hosting habituales.

Aunque IPFS se debe instalar y configurar si un usuario desea convertirse en un nodo, hay puertas de enlace IPFS disponibles, que permite acceder a sitios como Torrent-Paradise (un índice de archivos .torrent creado sobre una copia de la base de datos de The Pirate Bay como prueba de este método), a través de una URL personalizada, aunque éstos no ayudan a compartir el sitio.

Sí, BitTorrent cumple 20 años y aún le queda camino por delante si bien no tiene la enorme popularidad de comienzos de siglo.