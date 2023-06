Adiós a RARBG, otro gigante de los Torrent que muerde el polvo

RARBG era uno de los sitios Torrent más populares de Internet. Especializado en vídeo de alta calidad, operaba desde 2008 desde varios dominios sumando millones de usuarios. Acaba de decir adiós, según leemos en TorrentFreak.

Los sitios Torrent, como el resto de redes de intercambio de archivos punto a punto que conocemos como P2P, no pasan por su mejor momento, aunque siguen siendo millones los usuarios que las usan a diario por su capacidad de distribución de archivos de gran tamaño y como alternativa al sistema de distribución basado en servidores.

La presión legal de la industria por cuestiones de copyright, la reducción de posicionamiento en los grandes buscadores como Google y la explosión de los servicios en streaming como método preferente de consumo de contenido multimedia, ha ido reduciendo el uso del P2P y aunque BitTorrent es el único sistema que todavía mantiene grandes cifras de tráfico, la realidad es que ha perdido una parte de usuarios y también grandes portales dedicados.

Adiós a RARBG

Este portal se inició en 2008 y en poco tiempo se convirtió en un actor clave en el ecosistema de torrents. El sitio no solo atrajo a millones de visitantes mensuales de todo el mundo, sino que también fue un importante centro de lanzamiento, cerrando la brecha entre la Scene y el público en general.

El sitio se especializó en contenido de vídeo de alta calidad, desde el DVD hasta la alta resolución de los Blu-ray. Contenido en su inmensa mayoría pirata, para no engañarnos, pero con otros de dominio público y versiones originales que mantenían siempre una gran calidad de vídeo y audio.

Pero nada dura para siempre y el sitio se ha despedido con un escueto mensaje de texto que se puede ver en la página oficial y que cita como motivos desde el COVID, con el fallecimiento de alguna persona del equipo a la guerra de Ucrania donde citan que «algunos están peleando en ambos bandos».

También hablan de los problemas económicos para mantener este tipo de sitios que hoy en día no reportan los ‘millonarios’ ingresos de los que ha venido hablando la industria. «La inflación hace que nuestros gastos diarios sean imposibles de cubrir. Por lo tanto, ya no podemos administrar este sitio sin gastos masivos que ya no podemos cubrir de nuestro bolsillo. Después de una votación unánime, hemos decidido que ya no podemos hacerlo».

El adiós de este sitio marca el final de los populares lanzamientos de RARBG, muchos de los cuales se compartían también en otros sitios torrent, y es uno de los mayores cierres desde los de KickassTorrents, ExtraTorrent o el Torrentz en 2016, aunque en este último caso el cierre fue obligado tras la detención de su administrador por infracción de copyright. Seguramente otros portales más pequeños ocupen su sitio, pero el RARBG real ya no existe.