Hace unos meses, Qualcomm puso en marcha su programa Snapdragon Insiders, una plataforma de encuentro para usuarios de dispositivos basados en Snapdragon y que quieren estar a la última en los avances de Qualcomm. La propia compañía lo definía con estas palabras:

«Una comunidad de entusiastas de la tecnología que tienen la oportunidad de estar entre los primeros en celebrar, participar y experimentar lo último eue Snapdragon tiene para ofrecer. Nuestro objetivo es unir a la comunidad que ama Snapdragon”. También se indicabar que los insiders «estarán entre los primeros en recibir noticias y anuncios sobre dispositivos habilitados para Snapdragon. También tendrán acceso a interacciones de grupos pequeños con creadores de contenido y expertos de Qualcomm«. Información, en resumen.

Sin embargo, los planes de Qualcomm parecen ir más allá, razón por la que se ha asociado con ASUS para, fruto de la colaboración de ambas tecnológicas, diseñar y llevar al mercado un smartphone diseñado específicamente para los insiders. Y por si te lo estás preguntando, no, no se trata de un rumor, la propia Qualcomm lo ha anunciado en su página web, en la que además podemos encontrar mucha información interesante sobre este futuro dispositivo, que apunta a lo más alto al revisar sus especificaciones.

Obviamente, el smartphone para los Snapdragon Insiders se construye alrededor de un SoC de Qualcomm, concretamente un Snapdragon 888, el tope de gama actual (con permiso del recién anunciado Snapdragon 888+), un integrado con una CPU Kyro 680 compuesta de ocho núcleos y con una velocidad de hasta 2,84 gigahercios, gracias a su núcleo Cortex X1. En su interior encontramos también una GPU Adreno 660, un módem RF Snapdragon X60 que proporciona conectividad 5G, un chip Hexagon 780 para tareas relacionadas con inteligencia artificial y mucho más.

Para dar soporte a esa capacidad de proceso, el smartphone de Qualcomm y ASUS cuenta con nada menos que 16 gigabytes de memoria RAM LPDDR5 y, para satisfacer las necesidades de almacenamiento, sus usuarios contarán con nada menos que 512 gigas USF 3.1. Todo este conjunto se alimenta con una batería de 4.000 miliamperios compatible con Qualcomm Quick Charge 5.0 (65 vatios). Y una buena noticia al respecto, el smartphone incluirá el cargador de alta velocidad.

En cuanto a su pantalla, Qualcomm y ASUS tampoco se han quedado cortos en absoluto. Nos encontramos con un panel AMOLED fabricado por Samsung, 6,78 pulgadas y una resolución FHD+ (2.440 x 1.080 puntos) en una proporción de aspecto 20.4:9. Ofrece un brillo sostenido de 800 nits que puede alcanzar un pico de 1.200, cuenta con certificaciones HDR10 y HDR10+ y ofrece unas coberturas de espacios de color más que destacables: 111.23% en DCI-P3, 106.87% de NTSC y 150.89% sRGB. Soporta Always-On display y, si te preocupa su seguridad, te tranquilizará saber que está protegida con Corning Gorilla Glass Victus.

Su cámara principal se compone de un sensor Sony IMX686 de 64 MP acompañado de un ultra gran angular Sony IMX363 de 12 MP y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico 3x y estabilizador. En cuanto a su cámara principal, si se confirma el diseño provisional que han mostrado Qualcomm y ASUS, se integra en la parte superior derecha, en una pequeña franja entre el bisel superior y la pantalla y cuenta con una resolución de 24 megapíxeles y ofrece distancia focal equivalente a 27 mm en una cámara de película de 35 mm.

Si hablamos de su conectividad, esta viene determinada por el chip FastConnect 6900 del SoC de Qualcomm. Este smartphone para los Snapdragon Insiders ofrece, por supuesto, 5G, pero también Wi-Fi 6E (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) y es compatible con WiFi-Direct, Bluetooth 5.2 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP) y, claro, posicionamiento GPS con las principales redes.

Y hay un aspecto que me parece muy destacable, y con el que Qualcomm se apunta un buen tanto, y es como ya indicaba anteriormente, el teléfono incluye el cargador rápido (65 vatios), pero en el empaquetado también encontrarás dos cables (USB-C a USB-C y USB-A a USB-C), un bumper para proteger el teléfono de caídas y unos auriculares inalámbricos premium.

Evidentemente estamos hablando no ya de un teléfono de gama alta, sino de un tope de gama, que además contará con la ventaja de estar firmado no por una, sino por dos tecnológicas de primera línea. De momento no sabemos ni precio ni fecha de salida a la venta. Lo único disponible por el momento es un formulario de inscripción para mostrar tu interés por el teléfono, una lista de espera que concederá prioridad a los Snapdragon Insiders.