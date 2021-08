El éxito de TikTok es indudable. La red social creada por ByteDance, y que por cortesía de la administración Trump nos tuvo entretenidos el verano pasado, a cuenta del veto que quería aplicarle en Estados Unidos, se ha convertido ya en la app más descargada en smartphones, tal y como contaban hace unos días nuestros compañeros de MuyComputerPRO. Ese es un registro que hasta ahora había pertenecido a Facebook, lo cual tiene un interesante simbolismo.

Parte clave de su éxito tiene que ver con el modo en el que TikTok ha calado entre los más jóvenes. Datos recientes indican que el 32,5% de sus usuarios tienen entre 10 y 19 años. Si desplazamos el rango al segmento entre los 16 y los 24 años, nos encontramos nada menos que un 41%. Y sí, hablamos precisamente de los rangos de edad con los que Facebook lleva ya años intentando conectar, sin conseguirlo más que parcial e indirectamente, a través de Instagram.

Que la redes sociales tienen luces y sombras tampoco es algo nuevo, y que quizá habría que retrasar un poco la edad a la que los nuevos usuarios llegan a las mismas es algo que, ojo, esto es una opinión personal, me parece de sentido común. Ya hablamos hace unos meses del plan de Facebook de crear un Instagram para niños. Me parece una barbaridad y, afortunadamente, poco después pude comprobar que no soy el único. Y con TikTok me ocurre lo mismo.

Para quienes lo conozcan, resumiré mi postura al respecto diciendo que coincide con la de Pablo Duchement, perito informático, profesor y divulgador especializado, precisamente, en los riesgos a los que se exponen niños y adolescentes en la redes, y que presta bastante atención a lo que ocurre en TikTok (por lo cual recientemente fue foco de una campaña de hostigamiento que, personalmente, todavía no he podido entender). Su filosofía se resume en un tweet que autocita cada cierto tiempo, y que nos recuerda una verdad que tiende a olvidarse:

La adolescencia es una edad complicada, muy complicada, en la que todavía guardamos parte del niño que hemos sido, combinado con el desconcierto por todos los cambios que estamos experimentando. Puede prolongarse más o menos (en ocasiones digo que la mía me duró entre los 14 y el año que viene) y, aunque complicado, es un periodo en el que convendría reducir elementos de presión. Y las redes sociales como TikTok no son precisamente de ayuda en este sentido.

Los responsables de la red social parecen ser conscientes de este problema y, según podemos leer en GSM Arena, TikTok va a imponer ciertas limitaciones en las cuentas de adolescentes, limitaciones relacionadas con la descarga de vídeos, con los mensajes privados y con las notificaciones, y en ambos casos distintas según el tramo de edad del usuario.

Lo primero es que TikTok establecerá un toque de queda, dejando de enviar notificaciones push a los usuarios de 13 a 15 años después de las 9 p.m. y después de las 10 p.m. para los de 16 y 17 años. Es sabido que una notificación es, en muchos casos, una llamada a la acción, por lo que TikTok pretendería, con esta medida, reducir el nivel de presión sobre los usuarios más jóvenes, al menos durante las horas de la noche.

Sigo preguntándome si tiene sentido que un niño de 13 años se vaya a dormir con el móvil en la mano, y soy consciente de que este planteamiento me convertirá en un boomer a los ojos de muchos. Pero es que en muchos casos creo que ni siquiera tiene sentido en los adultos. Pero claro, esto no es algo que depende de TikTok, de Facebook, de Google ni de nadie más, depende de nosotros mismos, tanto en el plano personal como en el paterno si es que tenemos hijos.

Por otra parte, TikTok también establecerá limitaciones relacionadas con la mensajería privada. En la actualidad esta función solo está disponible para usuarios de 16 años o más, pero con estos cambios, se deshabilitará por defecto para los usuarios de 16 y 17 años. No hablamos, eso sí, de una medida especialmente severa, pues los mensajes podrán volver a habilitarse simplemente accediendo a la configuración de la cuenta. ¿Le costará mucho a un chaval de 16 años encontrar como reactivar los mensajes? Creo que todos sabemos la respuesta.

Una medida de TikTok que sí que veo bastante bien es que, con este cambio, los vídeos de usuarios menores de 16 años ya no podrán ser descargados (de manera oficial, quiero decir, evidentemente seguirán existiendo aplicaciones y servicios de terceros que sí que permitirán hacerlo). Además, cuando los usuarios de estas edades publiquen un vídeo, se mostrará un mensaje en el que podrán escoger qué usuarios podrán verlo y cuáles no. Con respecto a los de 16 y 17 años, por defecto sus vídeos tampoco se podrán descargar, pero al igual que con los mensajes privados, podrán revertir esta medida desde la configuración de sus cuentas.

¿Es suficiente? Me temo que no. Entiendo que la situación de TikTok es complicada, pues sus números podrían resentirse de aplicar políticas más estrictas. Sin embargo, en la vida no todo deberían ser los números, y creo que sus responsables deberían ser bastante más valientes. Que adopten medidas como ésta significa que son conscientes de que hay un problema, y valoro positivamente que den pasos para intentar solucionarlos. Sin embargo, en este caso creo que deberían ser bastante más audaces.

Como indicaba al principio, creo que una excelente manera de conocer de primera mano los riesgos asociados a TikTok es seguir a Duchement, sus hilos en Twitter son tremendamente interesantes, además de estar muy bien documentados. Lamenté profundamente el hostigamiento del que fue víctima hace unas semanas y celebré su vuelta a las redes. Creo que su labor, al igual que la de otros grandes en mi opinión, como Marcelino Madrigal, por hacer una Internet más segura para los menores deberían ser elogiados cada día, y no denostados con argumentos pueriles y falaces.