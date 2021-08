Windows 11 sonará distinto en modo oscuro

Aunque ante el lanzamiento de un nuevo sistema operativo, como Windows 11, solemos esperar grandes cambios, nuevas funciones, aplicaciones diseñadas específicamente para el mismo, etcétera, lo cierto es que suele haber otros muchos cambios más pequeños, en ocasiones incluso sutiles, pero que suelen tener una razón de ser y que, consciente o inconscientemente, identificamos e incorporamos a nuestra relación con estas artefactos fascinantes llamados ordenadores.

En lo referido a grandes novedades que llegarán de la mano de Windows 11, creo que todos estamos de acuerdo en que este sistema operativo no supone un enorme salto o evolución con respecto a Windows 10, pero pese a ello sí que encontraremos tecnologías como DirectStorage que supondrán una importante mejora en el rendimiento del PC cuando lo empleemos para jugar, siempre y cuando nuestro PC cuente con una SSD para el almacenamiento.

La interfaz de usuario también va a experimentar un cambio sustancial en el salto a Windows 11. Se producirán interesantes mejoras en lo referido a los escritorios virtuales, que mejorarán en lo referido al rol de espacios de trabajo. Veremos cambios en la tienda de aplicaciones de Windows, Windows 11 integrará la muy esperada compatibilidad con apps de Android… Después de todo, resulta que Windows 11 sí que trae un buen conjunto de novedades.

Sin embargo ahora voy a hablar de una mucho, mucho más pequeña, pero que me parece bastante significativa. Y es que como podemos leer en MSPowerUser, Windows 11 empleará sonidos distinto con el modo oscuro de los que escucharemos en el modo claro o luminoso. Soy consciente de que a más de una persona esto le parecerá una soberana estupidez, pero en mi opinión, demuestra que a la hora de diseñar la interfaz (y hablo de toda la interfaz, no solo de los elementos visuales) Microsoft ha decidido poner bastante mimo.

Los sonidos del modo oscuro serán bastante parecidos a los del modo diurno, pero del mismo modo en el que Microsoft ha querido «suavizar» los sonidos de Windows 11 con respecto a los de Windows 10, este mismo criterio se aplicará cuando se pase del modo claro al modo oscuro. Y es que, aunque la preferencia de muchos usuarios es emplear siempre el modo oscuro, hay otros tantos que prefieren alternarlos, empleándolos como modo diurno y modo nocturno. Y aquí es dónde encaja este matiz sonoro.

Si leemos algunas de las declaraciones de responsables de Microsoft con respecto a Windows 11, una de las directrices que ha reinado en Redmond a la hora de diseñarlo ha sido que fuera un sistema operativo que proporcionara un entorno tranquilo, relajado. Eso se puede deducir viendo sus colores (que, además, coinciden con los de Microsoft Edge, algo que no creo que sea casual). E involucrar todos los elementos posibles del sistema en transmitir esa tranquilidad, me parece un acierto.

Habrá, seguro, quien piense que esto son tonterías y detalles menores, que la elección de colores y sonidos del sistema operativo no tienen repercusión en el estado de ánimo. Y a esas personas las invito a recordar el tema visual «Hot dog stand» (seguramente me falle la memoria pero, en la traducción a español, ¿puede que se llamara «Sangre y arena»?) de Windows 3.1. Después de verlo, es momento de volver a preguntarse si los ajustes visuales y sonoros del sistema operativo no pueden repercutir en tu estado de ánimo y tus emociones.