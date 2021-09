Windows 11 se ha convertido en el tema del momento, no tanto por las novedades que traerá este sistema operativo, sino por los problemas que están surgiendo debido a los constantes cambios de tercio de Microsoft. Dichos cambios están directamente relacionados con un problema de fondo importante, el de los requisitos mínimos de dicho sistema operativo, y más concretamente el de los procesadores compatibles.

Cuando Microsoft anunció Windows 11 fue claro, los requisitos de dicho sistema operativo serían excluyentes. Poco después esa idea se fue diluyendo hasta tal punto que, hoy por hoy, tenemos una confusión tremenda alrededor de este tema, y los comentarios que va lanzando el gigante de Redmond tampoco es que ayuden mucho.

Personalmente, creo que lo mejor que podría haber hecho Microsoft era coger una base de requisitos razonable, y establecerla de una forma totalmente rígida. ¿Cumples estos requisitos? Perfecto, instala Windows 11. ¿No los cumples? Lo sentimos, no podrás instalarlo ni ejecutarlo de forma oficial, ni siquiera con limitaciones determinadas.

Sin embargo, Microsoft ha preferido coger unos requisitos exorbitados y carentes de sentido, y encima ha dicho que si no los cumplimos no pasa nada, podremos instalar Windows 11 desde una ISO (instalación limpia), aunque ha matizado que puede que suframos más errores y más pantallazos azules, y que no recibiremos actualizaciones, pero como vimos justo ayer esto podría cambiar.

Windows 11 promete, se encuentra en un profundo caos

Y el caos viene precisamente de todos los errores que ha cometido Microsoft en lo que he expuesto anteriormente. Imagina que una desarrolladora de videojuegos anuncia un título con unos requisitos elevados, lo que genera rechazo y malestar. Poco después, cambia esos requisitos ligeramente, y dice que si no los cumples podrás jugarlo, pero que quizá sufras problemas determinados y que no recibirás nuevos contenidos ni actualizaciones. Suena mal, ¿verdad? Pues es lo que ha hecho el gigante de Redmond con Windows 11.

A título personal, lo que he visto de Windows 11 me gusta, especialmente todo lo relacionado con el diseño y los cambios de interfaz. Cumplo de sobra con los requisitos mínimos, así que podré instalarlo sin problema, pero esto no me impide ver que la compañía de Satya Nadella no ha hecho bien las cosas, y que dejar fuera de juego a usuarios que cuenta con PCs muy potentes solo porque utilizan un procesador con una arquitectura que presenta diferencias mínimas frente a otra compatible es, cuando menos, criticable.

En términos de diseño y de nuevas funciones, Windows 11 me parece un paso en la dirección correcta, eso lo tengo claro, pero también tengo claro que Microsoft no podría haber empezado con peor pie, ya que al tema de los requisitos y de la confusión que existe a su alrededor se suma la expulsión de los insiders que tienen un PC no compatible con Windows 11, un tema que ya tuvimos la oportunidad de comentar en su momento, y que me parece muy triste.

Sí, como ya os he dicho en otras ocasiones voy a instalar Windows 11, al fin y al cabo utilizo Windows 10 Pro y tengo una licencia original, así que podré actualizar gratis sin ningún problema, pero lo haré cuando llegue el momento, es decir, cuando esté totalmente convencido de que ese sistema operativo está debidamente «pulido», y de que no me dará errores graves que puedan comprometer la integridad de mi equipo, ni la de mis datos y archivos.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué os parece Windows 11? ¿Creéis que Microsoft debería dar marcha atrás y replantarse el tema de los requisitos? Podéis contarnos todo lo que queráis en los comentarios, y compartir con nosotros vuestras ideas. Nos leemos.