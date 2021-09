La Minecraft Live 2021 se celebrará el próximo 16 de octubre

Un mes y 13 días nos separan de la Minecraft Live 2021, la reformulación de las clásicas MineCon en estos tiempos de pandemia. Llegará, igual que el año pasado, en el mes de octubre (aunque unos días más tarde, la de 2020 tuvo lugar el 3 de octubre), más concretamente el sábado 16 y, al igual que el año pasado, el evento se retransmitirá en directo para todo el mundo a través de varias plataformas, principalmente YouTube y Twitch.

¿Y qué podemos esperar de la Minecraft Live 2021? Mojang es una empresa bastante hábil a la hora de preservar sus asuntos privados, por lo que a día de hoy no hay rumores fiables que nos puedan poner sobre la pista de lo que nos contarán en el evento. Además, nos encontramos en un año un tanto atípico, puesto que la necesidad de dividir Caves & Cliffs Update en dos entregas hace que ya sepamos cuál es el futuro inmediato de Minecraft.

Y es que seguramente recordarás que el año pasado el protagonismo absoluto del evento fue para el anuncio de Minecraft 1.17, que en principio incluiría todas las novedades de la actualización de cuevas y montañas. De haberse cumplido el calendario original, hace ya unos meses que estaríamos disfrutando de todas las novedades anunciadas el año pasado en la 1.17 y, en consecuencia, la Minecraft Live 2021 sería, seguramente, el anuncio de Minecraft 1.18 para mitades del año que viene.

Ahora, sin embargo, sabemos qué es lo que incluirá Minecraft 1.18, estamos conociendo su evolución gracias a las constantes snapshots publicadas semanalmente, y aunque no con fecha, pero sí que sabemos que (salvo sorpresa) llegará poco antes de la navidad. Así pues, y a falta de filtraciones fiables y, claro, de anuncios por parte de la compañía, ¿qué podemos esperar de la Minecraft Live 2021?

Lo primero que podríamos pensar es una fecha, ¿verdad? Una fecha para la publicación de Minecraft 1.18. Sin embargo, y siento ser un aguafiestas, dudo mucho que esto ocurra en la Minecraft Live 2021. Por norma general Mojang solo facilita una fecha concreta para el lanzamiento de una nueva versión hasta que no está pulida. No se comprometen a fechas, permiten que el desarrollo siga su curso y, cuando todo está listo, hacen el anuncio de la fecha.

Así, salvo que sorprendentemente el desarrollo de Minecraft 1.18 esté mucho más avanzado de lo que pensamos, algo poco probable visto el estado actual de las snapshots experimentales, imagino que en este punto Mojang se limitará a confirmar que esta versión llegará en diciembre (quiero descartar la posibilidad de un segundo retraso). Obviamente nos hablarán de Minecraft 1.18, pero tengo la sensación de que no será el protagonista de la Minecraft Live 2021.

On Oct 16, Minecraft Live is coming to a zombie-inducing screen near you!

Read more about the livest live show, and prepare yourself for the never ever controversial mob vote, block-breaking announcements, and – of course – absentminded chickens:

↣ https://t.co/5FyXpmEExB ↢ pic.twitter.com/gwJNLi4Pqn

— Minecraft (@Minecraft) September 2, 2021