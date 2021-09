Microsoft Office 2021 ya tiene fecha: 5 de octubre

Por fin, tras meses de espera, Microsoft ha revelado la fecha en la que Office 2021 llegará al mercado. Y aquí el mundo se divide entre quienes consideran que la fecha elegida es la más obvia, y quienes opinan justo lo contrario. Cada parte tiene sus razones, por lo que intentaré repasarlas rápidamente, y posteriormente me gustaría conocer tu opinión al respecto, así que anímate y di en los comentarios si crees que la fecha es un acierto o un error.

O te has dado cuenta de inmediato o, como mínimo, seguro que tienes algo en la cabeza que te dice que el 5 de octubre no es un día más. Y no te equivocas, pues es el día que Microsoft ha elegido para el lanzamiento de Windows 11. Así, el indisoluble tándem formado por Windows y Office revalida su estatus de grupo, por este debut de Windows 11 y Office 2021 el mismo día. Vamos, que si en Redmond ya habían encargado fuegos artificiales para el día 5, parece que tendrán que incrementar el volumen del pedido.

Y ahora las opiniones. En primer lugar están los que consideran que la fecha elegida para el lanzamiento de Office 2021 es la más lógica, puesto que la suite se beneficiará del enorme ruido mediático que provocará el lanzamiento de Windows 11, algo que seguramente tendrá cabida no solo y evidentemente en medios especializados, sino que también se hará un espacio en los medios generalistas. Si Office 2021 consigue colarse en al menos parte de esas piezas, lograría una gran visibilidad.

Y claro, también están los que piensan justo lo contrario, es decir, que Windows 11 copará todo el protagonismo, dejando a Office 2021 en un más que discreto segundo plano, algo muy por debajo de lo que merece uno de los productos más importantes, históricos y significativos del catálogo de Microsoft. Office merece más protagonismo, afirman (y lo comparto), y en su opinión este lanzamiento puede quedar un tanto desmerecido, o incluso pasar prácticamente desapercibido.

De manera simultánea al anuncio de esta fecha, Microsoft ha liberado, también hoy, Office 2021 LTSC (Long-Term Servicing Channel), la versión con mayor nivel de implantación en el entorno corporativo (tanto público como privado), dada su estabilidad y su ritmo, tremendamente reducido, de actualizaciones. Así, observar esta versión LTSC nos podría aproximar a lo que encontraremos en la versión de consumo, pero aún así no debemos esperar ni el mismo producto ni, sobre todo, la misma evolución.

A la espera de poder probar alguna de estas versiones, un detalle interesante es que parece que Microsoft publicará Office 2021 en versiones de 32 y 64 bits. En los últimos meses había circulado algún rumor sobre la posibilidad de que finalmente solo llegara la versión de 64 bits, pero lo cierto es que todavía quedan operativos, por sorprendente que parezca, bastantes sistemas de 32 bits, tanto en el entorno doméstico como en el profesional. Así, cerrar las puertas del nuevo Office a dichos sistemas podría suponer dejar sin servicio a muchos usuarios de la suite de Microsoft.