Raiola Networks: tu mejor opción de hosting para PrestaShop

¿Por qué contar con Raiola Networks para alojar tu ecommerce con PrestaShop? Para responder a esa pregunta, previamente es necesario tener claro qué es PrestaShop, cómo funciona, sus diferencias con otras plataformas como WooCommerce y, claro, qué es lo que deberíamos exigirle a un servicio de hosting para asegurarnos de que contaremos con todo lo que necesitamos para que nuestro comercio electrónico sea un éxito. Y es que solo con una buena base se puede construir algo sólido y duradero.

Cuando hablamos de PrestaShop nos referimos a un gestor de contenidos (CMS), es decir, una plataforma que podremos alimentar con nuestros propios datos y, gracias a los ajustes que podremos efectuar, dicha información estará indexada y se mostrará formateada de acuerdo con los parámetros que hayamos definido previamente. Si en alguna ocasión has probado WordPress, por ejemplo, ya sabes qué es un CMS, y que el diseño de los mismos permite facilitar sustancialmente la introducción y publicación de nuevos contenidos.

Ahora bien, la principal diferencia entre PrestaShop y WordPress es que éste último es un CMS de propósito general, que suele ser empleado para el diseño, publicación y mantenimiento de sitios web. PrestaShop, sin embargo, está especializado exclusivamente en comercio electrónico, es decir, es un gestor de contenidos para todas aquellas personas (desde particulares hasta grandes empresas) que deseen poner en marcha y gestionar un ecommerce.

Su popularidad es incuestionable, según los datos facilitados por sus responsables, PrestaShop es la plataforma empleada para dar vida a más de 300.000 tiendas online, lo que ha su vez se traduce en una enorme comunidad de usuarios y desarrolladores que generan todo tipo de recursos, desde tutoriales sobre su uso hasta módulos con los que modificar sus funciones, añadir otras nuevas, etcétera, pasando por temas visuales con los que ajustar el diseño de nuestra tienda. De este modo no tendremos que ajustarnos a lo que nos ofrece un entorno, muy al contrario, será el entorno el que se ajuste a nuestras necesidades y preferencias.

¿Cómo funciona PrestaShop?

Si no has empleado nunca una plataforma de este tipo, es posible que la idea de su puesta en marcha y gestión te resulte un poco abrumadora. Nada más lejos de la realidad, lo cierto es que a lo largo de los años, PrestaShop ha ido evolucionando no solo para incorporar nuevas funciones y mejorar las ya existentes, sino también para hacer más sencillo el día a día de los administradores de las tiendas.

La primera fase de la instalación, es decir, el despliegue del software en el servidor, la creación y conexión de la base de datos, etcétera, puedes llevarla a cabo de manera manual. No obstante, si optas por un servicio de hosting específico para PrestaShop, como el que ofrece Raiola Networks, todo será muchísimo más sencillo. No tendrás que preocuparte de clientes de FTP, de subir archivos, borrar directorios, etcétera. Un cómodo asistente te guiará por los pasos esenciales, y se encargará del resto de operaciones sin que tú tengas que hacer nada más.

Una vez completada la instalación y la primera vez que accedas a la administración de la tienda, encontrarás un nuevo asistente que, tras presentarse con un simpático “¡Hola! Me llamo Presto y estoy aquí para enseñarle todo esto.”, te ayudará a dar de alta tu primer producto en la tienda, y te guiará por las secciones más importantes (identidad de la tienda, sistema de envío, medios de pago, etcétera) para que te familiarices con el entorno y veas dónde encontrar todo aquello que necesites en cada momento.

¿Y por qué elegir PrestaShop frente a otras alternativas como WooCommerce? En realidad hay varias razones, aunque por norma general suelo resumirlas recordando que PrestaShop es una solución integral de tienda online, nacida desde su origen con tal fin, es decir, con hacer que no sea necesario nada más. WooCommerce, por su parte, es un complemento para WordPress, por lo que es necesario instalar, configurar y gestionar ambos entornos para mantener una tienda online operativa.

Se suele afirmar, no obstante, que una técnica clave para posicionar bien una tienda online es que cuente con un blog. ¿Significa esto que en realidad también tendrás que instalar WordPress o algún otro gestor de contenidos para crear un blog? No, ¿recuerdas que antes hablamos de los complementos para PrestaShop? Pues entre ellos encontrarás soluciones que te permitirán añadir un blog a tu tienda online, y gestionarlo directamente desde el entorno de administración de PrestaShop.

¿Qué debes buscar en un hosting para PrestaShop?

A la hora de elegir un hosting para alojar nuestra tienda online hay múltiples aspectos que debemos tener en cuenta. Y no tenerlos en cuenta puede llevarnos a hacer una elección errónea, que penalice nuestra tienda.

Un elemento clave es, sin duda, el rendimiento. Los tiempos de respuesta de cualquier web son muy importantes, pero esta relevancia se incrementa aún más si hablamos de ecommerce. Para tal fin, es fundamental que el proveedor de hosting cuente con almacenamiento SSD NVMe, y que te garantice una cuota de uso de procesador adecuada para todas las tareas que caen del lado del servidor.

También debes prestar mucha atención a la escalabilidad. Amazon comenzó siendo una sencilla tienda de libros, El Corte Inglés era una pequeña sastrería situada en la calle Preciados, y así podríamos citar otros mil ejemplos de crecimiento. Al crear una tienda, lo más probable es que partas de una base humilde, pero con expectativas de crecimiento, y en este punto es necesario que el proveedor de hosting permita crecer en los recursos asignados a tu tienda a medida de las necesidades, ya sean por un crecimiento genérico o por campañas puntuales en las que esperas tener mayor tráfico.

Otro aspecto fundamental es el soporte técnico. Y es que una caída de tu tienda online se puede traducir (y seguramente lo haga) en pérdidas de ventas. Por eso es clave que tu proveedor cuente con soporte 24/7, con personal cualificado y capaz de resolver tus incidencias con la mayor rapidez posible. Y es que la diferencia entre una caída de cinco minutos y una de cinco horas son dos escenarios totalmente diferentes.

Y tampoco debes descartar la comodidad y la sencillez de gestión. Obviamente podrás instalar PrestaShop en prácticamente cualquier hosting, pero la opción más recomendable es que encuentres algún servicio diseñado específicamente para PrestaShop y que, por lo tanto, facilite tanto su instalación como su configuración. Si quieres evitar posibles problemas de configuración, tener que subir manualmente archivos al servidor, crear y conectar la base de datos, etcétera, es decir, si quieres delegar los aspectos más técnicos en un sistema autónomo diseñado para tal fin y 100% fiable, busca una solución de este tipo.

Hosting PrestaShop con Raiola Networks

Para la puesta en marcha desde cero de una tienda online con PrestaShop, como para realizar una migración de una tienda ya existente desde otro servicio de alojamiento, la propuesta de Raiola Networks ha sido diseñada específicamente para este fin y, por lo tanto, contempla las necesidades de este tipo de plataformas, ofreciendo de ese modo un conjunto de soluciones que se adaptan perfectamente a dichos requisitos, así como a los recursos con los que contemos desde el primer día.

De este modo, con Raiola Networks podemos dar el salto y crear nuestro primer comercio electrónico con una inversión de tan solo 5,95 euros al mes. Con este importe ya contaremos con todo lo que hemos mencionado anteriormente como aspectos clave para contratar un hosting. A partir de ahí podremos ir creciendo en almacenamiento, cuota de proceso, tráfico mensual y otros tantos factores. De este modo, podremos partir de un planteamiento humilde, y escalar a medida que lo necesitemos.

Los planes de hosting para PrestaShop de Raiola Networs son los siguientes:

HOSTING INICIO SSD PRESTASHOP : 5 Gigabytes de almacenamiento, 100 gigabytes de transferencia mensual, 50% de CPU, 1 gigabyte de RAM y 10 direcciones de correo electrónico.

HOSTING BASE SSD PRESTASHOP : 10 Gigabytes de almacenamiento, 200 gigabytes de transferencia mensual, 60% de CPU, 1 gigabyte de RAM y 20 direcciones de correo electrónico.

HOSTING MEDIO SSD PRESTASHOP : 15 Gigabytes de almacenamiento, 300 gigabytes de transferencia mensual, 70% de CPU, 1 gigabyte de RAM y 30 direcciones de correo electrónico.

HOSTING PRO SSD PRESTASHOP : 30 Gigabytes de almacenamiento, 500 gigabytes de transferencia mensual, 80% de CPU, 1 gigabyte de RAM y 50 direcciones de correo electrónico.

Con estos planes, y en base a tus estimaciones iniciales, podrás elegir el plan que mejor se adapta a tus necesidades, y no tendrás que preocuparte tanto si has errado al alza como a la baja, puesto que podrás modificar lo contratado para que la plataforma se adapte siempre a lo que necesitas.

Además, todos los planes de hosting de PrestaShop de Raiola Networks cuentan con bases de datos y cuentas FTP ilimitadas, webmail, antivirus y antimalware, protección frente a ataques DDoS, soporte SSL, IP española y, por supuesto, su más que reconocido soporte técnico 24/7, tanto telefónico como mediante sistema de tickets.

Poner en marcha un ecommerce es un gran reto, que además suele llevar asociadas grandes dosis de ilusión. Ahora bien, no es un camino sencillo, debemos poner mucho cuidado en la toma de decisiones y, sobre todo, afinar al máximo a la hora de elegir en quién nos apoyamos. Buscar soluciones diseñadas específicamente para lo que necesitamos, como los planes de hosting para PrestaShop de Raiola Networks son, sin duda alguna un ejemplo claro de ello.