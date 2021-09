No me he podido resistir a repetirme, y es que ha sido encontrarme con el vídeo de Wuchang: Fallen Feathers mientras navegaba por Internet y acordarme de Black Myth: Wu Kong, al que califiqué como el Dark Souls chino no porque lo fuera, sino por buscar un referente rápido con el que sintetizar en el titular hacia lo que la propuesta apunta.

Visto así, también podría haber dicho de Wuchang: Fallen Feathers que se asemeja a un Dark Souls chino, pero tras ver el gameplay de adelanto que ha publicado su desarrolladora y un poco de la mecánica de juego, me ha dado más sensación de Bloodborne que de Dark Souls, aunque son primos hermanos y tampoco es que uno desmerezca al otro, la verdad.

En todo caso, lo interesante de Wuchang: Fallen Feathers es que demuestra una vez más el nivel que están alcanzando las desarrolladoras chinas y que en apariencia se equipara sin menosprecios al de las grandes del videojuego, de momento todas occidentales con la excepción japonesa. Y esto no solo ocurre con los videojuegos, bien lo sabemos.

Wuchang: Fallen Feathers

¿Pero de verdad es comparable Wuchang: Fallen Feathers con un Bloodborne o un Dark Souls? En el apartado técnico, que es lo que se muestra en el vídeo, sí. Por originalidad, pues no: las referencias dadas no son gratuitas y ahí falla el asunto; incluso recuerda a Black Myth: Wu Kong. La jugabilidad, la experiencia de juego y demás, es otro cantar, habría que jugarlo para juzgarlo.

Wuchang: Fallen Feathers está siendo desarrollado por la compañía china Leenzee Games y su único trabajo hasta la fecha es A.D. 2047, un RPG de ambientación cyberpunk solo para sistemas de realidad virtual lanzado a principios de este verano que ha pasado sin pena ni gloria o, matizando, que ha deslumbrado con su apartado técnico, pero que ha pinchado en lo demás, según la crítica.

Wuchang: Fallen Feathers es una apuesta más ambiciosa: un RPG de acción en tercera persona cuya historia discurre en la China de la dinastía Ming, pero no en la que fue, sino en la podría haber sido… Esto es, no hablamos de un juego realista, sino fantástico, en el que las criaturas de pura pesadilla son la tónica dominante, por lo que la comparación con Bloodborne o Dark Souls es más pertinente.

En este aspecto, en su aspecto, de hecho, Wuchang: Fallen Feathers resulta mucho más oscuro que Black Myth: Wu Kong, aunque como podrás comprobar una vez veas el vídeo, el tipo de juego que plantean ambos es muy similar, lo cual tiene su significado: de nada sirve derrochar calidad visual si no puedes impactar de igual forma con una narrativa que no esté tan manoseada.

Con todo, Wuchang: Fallen Feathers, como Black Myth: Wu Kong, son solo botones, pequeñas muestras del nivel que está tomando el gigante asiático en terrenos que hasta ahora le estaban vedados. Ergo, cuando se atrevan a innovar, cuidadito. Mientras tanto, a esperar a que salga para juzgarlo como corresponde. Se espera que lo haga en un futuro sin determinar para PC y consolas de nueva generación, léase PlayStation 5 y Xbox Series.

Te dejamos ya con los 18 minutos de gameplay de Wuchang: Fallen Feathers y nos cuentas en los comentarios qué te parece.