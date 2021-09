Ya está disponible una nueva versión de Telegram y llega con cuatro novedades que te gustará conocer si eres usuario de la aplicación, en cuyo caso te recordamos que el canal de MC en Telegram es un medio excelente para recibir too lo que publicamos puntualmente, así como para leerlo con la mayor de las comodidades. Eso sí, entra luego aquí a dejarnos un comentario que si no nos sentimos abandonados.

Dicho lo cual, vamos a repasar todo lo nuevo que trae esta versión de Telegram, que ya deberías haber recibido tanto en el móvil como en el PC. Y lo primero que salta a la vista es una nueva opción de control que no gustará a todo el mundo porque, al menos por el momento, no se puede evitar, pero ahí está: la opción de ver quién ha leído tus mensajes en grupos pequeños. El cómo, se sencillo: en el movil, pulsa sobre el mensaje; en el PC, usa el menú contextual.

Como sabes, hasta ahora era fácil saber si alguien había leído una mensaje sin importar donde lo hubieses mandado: el doble check es prácticamente un estándar en la mensajería instantánea. Sin embargo, en un grupo saltaba el doble check conforma alguien leía el mensaje, lo cual no significaba que todo el mundo lo hubiese leído. Ese problema se ha terminado, aunque ha comenzado otro: si lees un mensaje, los demás integrantes del grupo lo sabrán. ¡Ya no te escaqueas más con la excusa del «no lo había leído»!

Con todo, esta nueva característica solo funciona en los grupos pequeños, de hasta 50 usuarios. Asimismo, la lista de nombres que han leído el mensaje de turno desaparece a los 7 días «para proteger la privacidad de los usuarios», señalan. Sea como fuere, es una característica útil para uno de los nichos hacia los que apunta Telegram: los grupos de trabajo.

Más novedades de las que trae esta versión de Telegram incluyen más personalización en los chats privados, ya que es posible aplicar temas diferentes para chats individuales, simplemente porque te guste más hacerlo así, o porque lo prefieras para reconocer rápidamente dónde estás metido. Por el momento hay 8 temas nuevos para este propósito, incluyendo » coloridas burbujas de mensaje con degradado, bellos fondos animados y patrones de fondo únicos», pero pronto habrá más. Los puedes aplicar a través de las opciones del encabezado del chat.

Siguiendo con la personalización, Telegram recibe también nuevo emojis interactivos, con «efecto a efecto a pantalla completa». ¿Cómo es esto? Si quieres probarlos, envía un emoji de los comunes (por ejemplo: ❤️💩🎉) y pulsa sobre él para ver el efecto, para lo cual es imprescindible tener la última versión de Telegram. Con cuántos emoji funciona no está claro, así que ves probando para descubrirlo.

Por último, Telegram insiste en su faceta de aplicación de retransmisión con una nueva opción para grabar los streams en directo y los videochats, y así poderlos compartir a posteriori. Es decir, a los chats de voz y las llamadas grupales, con lo que a su vez se pueden hacer literalmente programas de podcast y de vídeo en directo para una audiencia ilimitada, se les suma ahora la posibilidad de grabarlos para emitirlo a posteriori. Ahora solo falta por ver el éxito que tiene esta propuesta de competencia con servicios como Twitch o YouTube.

Esto es todo y no es poco. Que no se diga que Telegram solo vale para el mal, porque no es cierto.