Si todavía funcionas con un sistema de 32-bit y eres un enganchado a Dota 2, ya puedes empezar a llorar -o mejor aún, a ahorrar- porque tu tiempo de lanzar hechizos se acaba en breve. La solución, lo has adivinado, es recordar que estás viviendo en el siglo XXI y actualizar tu ordenador. Pero, ojo, porque esta no es la única limitación que va a poner la compañía para poder jugar a su popular MOBA.

Valve ha informado de estos cambios en la llamada a The International 2021, el campeonato mundial de Dota 2 que este año se celebrará en Bucarest del 7 al 17 de octubre, incluyendo en estas fechas la fase de grupos y el evento principal. Para más datos acerca de The International, el anuncio oficial de Valve, donde se especifica todo lo que te estamos contando ahora para facilitarte la vida si no eres un profesional del botón.

Así, la propietaria de Steam está actualizando los requisitos para poder jugar a Dota 2 y en honor a la verdad, no hay nada descabellado en ello: «Dota ha crecido a lo largo de los años junto con la tecnología, tanto en el hardware como el software en el que se basa. Para mantener el juego y el motor de Source 2 actualizados, eliminaremos la compatibilidad con algunos sistemas y configuraciones obsoletos», explican.

El cambio más señalado ya te lo hemos contado: el fin del soporte de Dota 2 en sistema de 32-bits. Sin embargo, no es el único. Apunta, porque también se eliminará la compatibilidad con diversas API:

Versiones anteriores a macOS a 10.14 .

. DirectX 9: DirectX 11 será el nuevo requisito.

será el nuevo requisito. OpenGL: Vulkan será el nuevo requisito.

será el nuevo requisito. XAudio: SDL Audio será el nuevo requisito.

¿Lo has pillado? Si quieres seguir jugando a Dota 2 y todavía usas un sistema de 32-bit, una versión anterior a macOS a 10.14 Mojave, DirectX 9, OpenGL o XAudio, no podrás hacerlo. Ergo, los nuevos requisitos para jugar a Dota 2 son:

Un sistema de 64-bit (Linux, macOS, Windows).

macOS a 10.14 Mojave o superior.

DirectX 11

Vulkan

SDL Audio

El cambio no será inmediato, sino que se aplicará en los próximos meses, sin especificar. De acuerdo a las estadísticas que maneja Valve, solo un pequeño porcentaje de los jugadores actuales de Dota 2 se verá afectado, pero si te encuentras en ese grupo, tienes tiempo para reaccionar y, tal y como indican, notarás un mejor experiencia de juego.