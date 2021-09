Aunque se le suele prestar más atención a los lanzamientos de smartphones de gama alta, sus precios notablemente más caros, acaban haciendo que cada vez más gente opte por los terminales de gama media o de entrada. Y es que los modelos como el nuevo Samsung Galaxy A13 5G cada vez se democratizan más algunas de las funcionalidades y características premium que antes considerábamos exclusivas.

Además de la obvia presencia del 5G destacada en su nombre, según comparten desde GalaxyClub, parece ser que Samsung estaría en esta ocasión enfocándose en la mejora de una de las características favoritas de los usuarios: la fotografía. Y es que el Galaxy A13 5G tendrá un sensor principal de 50MP, siendo el primero en su familia en alcanzar esta cifra.

No obstante, este sensor no será el mismo ISOCELL GN5 que se espera que se use en los Galaxy S22, aunque por supuesto seguirá ofreciendo una mejora sustancial para un teléfono Galaxy A de nivel de entrada.

Y es que esta actualización podría estar en línea con el impulso informado de Samsung para mejorar la destreza fotográfica de la serie Galaxy A, que ya apuntaba a actualizar toda la línea Galaxy A del próximo año con una cámara principal OIS. Sin embargo, todavía no se ha podido confirmar este detalle, por lo que todavía podríamos tener que esperar a los próximos modelos mayores de la familia como los Galaxy A23, Galaxy A53 o Galaxy A73.

Por otra parte, también nos encontraremos con una mejora notable en su batería, aumentada hasta los 5.000 mAh. No obstante, aunque si bien no se esperan mejoras para la autonomía por parte del procesador ni sistema operativo, sí que es posible que veamos un mayor gasto debido al uso de esta nueva conexión 5G, por lo que pese al tamaño aumentado de esta batería, podría seguir agotándose de manera similar o incluso más rápidamente que la de su predecesor.

Por desgracia todavía es algo pronto para poder ver si estos rumores finalmente se cumplen. Y es que además del actual silencio de Samsung, echando la mirada hacia atrás, el anterior Galaxy A12 no debutó hasta ya entrado el mes de noviembre, siendo muy posiblemente este mismo marco del calendario el que esté buscando la compañía para el lanzamiento del Galaxy A13 5G.