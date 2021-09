‘The Escapists’, gratis en Epic Games Store

Una semana más, Epic Games Store está lista para regalarte uno de sus juegos gratis con el que comprar un poco de tu tiempo en su plataforma y, quién sabe si algo más. El juego es The Escapists y si no lo conocías debes saber que se trata de todo un fenómeno indie que ya va por su segunda parte y más allá.

El original de The Escapists se lanzó en 2015 y tardó poco en coronarse como una de las propuestas indie más populares del año. Lo hizo, además, a lo largo de la multiplataforma, con lanzamiento simultáneo para Linux, Mac y Windows, aunque como sabes, los juegos que regalan en la Epic Games Store solo entienden de la plataforma de Microsoft, por lo que solo para esa puedes conseguirlo. Eso sí, una vez te hagas con él, será tuyo para siempre… O lo que es lo mismo, hasta que Epic Games Store deje de existir.

You’ve landed yourself in prison (again). It’s time to escape by any means necessary.

Grab The Escapists for FREE now!

