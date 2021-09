YouTube está probando la descarga de vídeos para ver sin conexión

YouTube está probando la descarga de vídeos para su reproducción sin conexión a Internet, una característica ya presente en la aplicación móvil del servicio que ahora se está trasladando a la aplicación web, la usada en PC a través de cualquier navegador web.

En efecto, la descarga de contenidos para ver sin conexión es una característica común en todo tipo de servicios de audio y vídeo por streaming, cuyo propósito es el de evitar el gasto de datos o una mala experiencia a causa de la velocidad de red disponible. En resumen, te descargas antes lo que quieras ver más adelante -cuando estés en condiciones de hacerlo de manera óptima- y lo consumes después sin preocuparte de nada concerniente a la conexión.

Pues bien, YouTube está implementando dicha característica en la aplicación web a la que se accede con el navegador web en el PC -el sitio de YouTube, vaya- y según se cuenta por ahí, vaya de aquella manera, pero no tardará mucho en estar lista. Eso sí, solo se podrá usar cuando se cumpla con el requisito imprescindible de ser usuario de YouTube Premium, es decir, usuario de pago del servicio, lo cual tampoco es de extrañar porque así funciona en el móvil y en otros servicios como Spotify o Netflix (en este último es obvio, porque si no pagar, no entras).

En cuanto a las limitaciones, en principio solo existe una relativa a la resolución de los vídeos, y es que el tope permitido, al menos por el momento, en la descarga de vídeos de YouTube para ver sin conexión son los 1080p. Full HD y nada más, repetimos, al menos en un principio. La cantidad, por otro lado, la determina el tamaño del almacenamiento disponible en el dispositivo.

Por supuesto, no te equivoques con lo que significa «descargar para ver sin conexión», ya que no se trata de descargar el archivo de vídeo como tal. Nada de eso. Funciona como las descargas de Spotify, Netflix y cía: directo a una caché que solo puede leer la aplicación correspondiente siempre que sigas pagando la suscripción. Si lo que quieres es descargar vídeo de YouTube a la vieja usanza… Eso se hace de otra forma.

Cuándo llegará este característica a todos los usuarios de YouTube Premium no está claro, pero se está empezando a extender, así que no debería tardar mucho. Recuerda, por cierto, que si te haces usuario de YouTube Premium tienes tres meses de Stadio Pro gratis. Tiene sus pormenores, así que revisa bien la oferta.